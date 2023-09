7 mythes sur les coûts des soins

Les aspects financiers liés à la prise en charge d’un proche vieillissant constituent souvent une zone grise. Il peut être difficile de prédire les dépenses de santé à venir et estimez l’aide qui sera nécessaire. Pourtant, les coûts des soins ont tendance à être élevés. La valeur des soins apportés à la famille et aux amis s’élève à environ 470 milliards de dollars chaque année, selon un rapport de l’AARP Public Policy Institute.

Si vous êtes actuellement prodiguer des soins à un parent âgé ou envisagez de le faire à l’avenir, filtrer les détails financiers le plus tôt possible peut permettre d’économiser du temps et de l’argent plus tard. Voici quelques idées fausses courantes concernant les coûts des soins, ainsi que les réalités auxquelles il faut s’attendre.

Votre proche restera à la maison et n’aura pas de frais de garde. Votre parent vieillissant ne déménagera peut-être jamais dans une résidence-services, mais d’autres frais liés aux soins pourrait encore surgir. « De nombreux enfants adultes assument très progressivement les responsabilités envers leur parent vieillissant », explique Matt Stagner, consultant principal en besoins spéciaux pour le programme Voya Cares de Voya Financial. « Cela pourrait commencer par conduire maman à la banque ou à l’épicerie et l’accompagner à ses rendez-vous réguliers chez le médecin. » Il peut y avoir des frais pour l’entretien de la maison, comme le nettoyage, le déneigement ou la tonte de la pelouse. Finalement, vous devrez peut-être faire appel à un soutien infirmier qualifié ou à des soins à domicile. «Même si votre proche ne réside jamais en dehors de son propre domicile, de telles responsabilités définissent le rôle d’un soignant, et les coûts peuvent augmenter avec le temps», explique Stagner.

Toute aide à domicile sera prise en charge par une assurance. Pour une assistance à domicile ou des visites infirmières, il est facile de souscrire une assurance maladie ou Medicare paiera les coûts. Et dans certains cas, comme administrer des injections ou vérifier la tension artérielle, vous pourriez trouver une assurance offrant une couverture. Cependant, dans la plupart des cas, vous devrez trouver d’autres fonds pour une aide quotidienne à la maison. « L’assurance maladie et Medicare ne paient jamais pour les soins de garde, qui constituent le travail quotidien », déclare Patrick Simasko, avocat spécialisé dans la préservation du patrimoine chez Simasko Law à Mount Clemens, Michigan.

Toi peut calculer rapidement combien coûtera l’aide à domicile. Le montant exact que votre proche ou votre famille dépensera pour l’aide à domicile peut varier considérablement. « Le coût réel des soins dépend de l’intensité du besoin et varie en fonction de la quantité de soins réellement nécessaire », explique Phyllis Ettinger, présidente du Royal Health Care Services à New York. « Cela dépend également du fait qu’un patient dispose ou non d’une assurance soins de longue durée ou de toute autre forme d’assurance longue durée, de l’endroit où il vit et s’il est ou non admissible à Medicaid. » Cela peut également varier en fonction de la situation familiale. Si certains proches vous aident le week-end ou certains jours, vous ne paierez peut-être que quelques heures d’aide pendant la semaine.

Le coût des soins est uniquement financier. Si vous passez des heures chaque semaine prendre soin d’un être cher, vous pourriez être confronté à des difficultés dans d’autres domaines de votre vie. « On ne peut pas verser d’une tasse vide, mais c’est exactement ce que tentent de faire les soignants de tout le pays », explique Stagner. Vous constaterez peut-être que vous disposez de peu de temps pour les autres membres de votre famille et vos amis, pour dormir, pour les rendez-vous chez le médecin ou pour faire de l’exercice. Ceux-ci peuvent entraîner des coûts non financiers tels qu’un stress accru, des problèmes de santé personnels et une épuisement émotionnel lié au fait de prendre soin d’un proche vieillissant.

Vous n’avez pas les moyens d’avoir recours à un soignant, vous n’en aurez donc pas. Peut-être que votre proche dispose de peu de ressources financières ou que d’autres membres de la famille ne sont pas en mesure de contribuer à payer les soins professionnels. Il peut toujours être utile de rechercher ce qui est disponible. Vous constaterez peut-être que quelques heures par semaine seulement font une grande différence pour votre propre santé ainsi que pour la qualité de vie de votre proche. Le coût médian national d’une aide à domicile est de 22 $ de l’heure, selon l’enquête Genworth sur le coût des soins de 2018.

Les soins n’affecteront pas mes finances. Aider un proche implique souvent des exigences physiques supplémentaires, qui peuvent avoir un impact sur votre carrière au fil du temps. « Nous avons vu des soignants travailler moins d’heures, laisser passer des promotions, changer d’emploi ou même quitter le marché du travail », explique Brian Walsh, responsable de la planification financière chez SoFi, une société de finances personnelles. Et si votre proche vit avec vous, vous pourriez payer des factures de services publics plus élevées ou devoir rénover certaines pièces de votre maison.

Une conversation sur les finances peut attendre que des soins soient nécessaires. Si votre proche est actuellement en bonne santé et vit à la maison, il peut quand même être prudent d’établir un plan. De cette façon, si une crise comme une chute ou une visite inattendue à l’hôpital, tout le monde est préparé. « Quiconque a essayé d’avancer rapidement dans le processus de demande de Medicaid ou de faire passer des documents de procuration dans une situation d’urgence vous dira que les conversations sur la façon dont vos parents vivront leur vie devraient avoir lieu bien avant qu’il n’y ait des problèmes de santé physique ou mentale. « , dit Stagner.