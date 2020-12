Une vasectomie, également connue sous le nom de stérilisation masculine, est une forme de contrôle des naissances. La procédure est une chirurgie simple et non invasive dans laquelle les tubes (canal déférent) qui transportent les spermatozoïdes sont bloqués pour empêcher le sperme d’être libéré dans le liquide éjaculé (sperme). Cependant, comme avec la plupart des formes de contrôle des naissances, il y a beaucoup de désinformation autour des vasectomies. Ici, nous brisons certains des mythes populaires dont vous ou votre entourage avez peut-être entendu parler.

Mythe 1: Une vasectomie est une procédure douloureuse.

Vous pourriez être surpris de savoir qu’une vasectomie fait aussi peu mal qu’une pincée ou une piqûre. Avant de commencer la procédure, le médecin injecte une anesthésie locale ou un agent anesthésiant directement dans la zone du scrotum. Cela rend la procédure pratiquement indolore. Des analgésiques sont prescrits pour prévenir toute douleur postopératoire.

Mythe 2: Une vasectomie est irréversible.

Les vasectomies sont considérées comme une méthode permanente de contrôle des naissances et bien que la procédure pour inverser une vasectomie puisse être plus compliquée, elle n’est pas impossible. Selon le NHS, UK, les chances d’une inversion réussie sont plus élevées (75%) lorsqu’elles sont effectuées dans les trois ans et diminuent par la suite.

Mythe 3: Une vasectomie entrave les érections, ayant un orgasme et une libido.

Cette procédure bloque le canal déférent pour empêcher le sperme de voyager vers le pénis et cela n’a aucun impact sur le pénis ou son fonctionnement. De plus, la libido ou la libido est liée à la quantité de testostérone dans votre corps et cette procédure n’interfère pas non plus avec la sécrétion de l’hormone. Une recherche étude sur le sujet n’a signalé aucun changement dans la capacité d’obtenir une érection ou d’avoir un orgasme.

Mythe 4: La récupération par vasectomie est longue et difficile.

C’est une procédure simple et très rapide qui a lieu dans un établissement hospitalier. La personne subissant la procédure peut rentrer chez elle le jour même. Dans un délai de 3-4 jours, il peut reprendre ses fonctions / travailler. Il peut commencer à pratiquer des activités sexuelles et des exercices normaux en une semaine et se rétablit complètement en 15 jours.

Mythe 5: Après une vasectomie, le sperme s’accumule dans le corps et fait exploser les testicules.

Le sperme contient principalement des fluides corporels tels que du mucus, des enzymes, du fructose, etc. et une très petite quantité de sperme. Après une vasectomie, la partie du sperme qui ne contient pas de spermatozoïdes sera éjaculée comme d’habitude et le sperme qui reste dans le corps meurt et est absorbé. Ce n’est pas un événement nouveau ou étrange, car cela se produit également chaque fois qu’un spermatozoïde n’est pas libéré sans vasectomie. De plus, il n’y aura aucune réduction de la quantité d’éjaculation.

Mythe 6: La vasectomie peut entraîner un cancer de la prostate.

Avoir une vasectomie n’augmente pas le risque de cancer de la prostate ou ne provoque pas de cancer. De nombreux chercheurs ont mené des études sur le sujet et n’ont trouvé aucune preuve d’une association entre les deux.

Mythe 7: Une vasectomie est une procédure coûteuse.

Les méthodes de planification familiale sont fournies gratuitement par le Gouvernement d’Inde par les droits reproductifs. Ainsi, la stérilisation est effectuée gratuitement dans tout établissement de soins de santé gouvernemental doté de salles d’opération fonctionnelles.

