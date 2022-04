7 mystères de l’océan que les scientifiques n’ont pas encore résolus

La Terre est principalement un monde aquatique – plus de 70% de sa surface est recouverte d’océans – et pourtant nous savons si peu de choses sur ce qui se cache sous les vagues.

L’océan, dans cette lumière, est comme un monde étranger dans le nôtre. Beaucoup de ses créatures nous sont encore inconnues, tant en nature qu’en nombre. Leurs comportements et leurs adaptations restent inexplicables. Même les contours mêmes de ce monde ne sont toujours pas cartographiés : nous en savons probablement plus sur la surface de Mars que sur le fond de l’océan.

Comprendre la mer, c’est mieux comprendre notre planète, à un niveau fondamental. « Il y a tellement de choses sur le fonctionnement de la planète qui sont essentiellement préservées dans ce genre de musée sous-marin », a déclaré Vicki Ferrini, chercheuse principale à l’Université de Columbia, à Mandy Nguyen de Vox l’année dernière.

Mais non seulement l’océan est une source de mystère, c’est aussi un lieu d’aventure. Sur Inexplicable — Le podcast de Vox sur les grands mystères et toutes les choses que nous apprenons en enquêtant sur l’inconnu — nous avons parlé aux scientifiques qui sont partis en voyage pour comprendre ce royaume aquatique. Ils ont rencontré des créatures redoutables comme le calmar géant, mené des enquêtes médico-légales sur des morts mystérieuses, visité des villes de poulpes et se sont aventurés aussi profondément que possible.

« Comment pourriez-vous ne pas être excité à ce sujet? » Ferrini a parlé de l’exploration océanique. « Les gens ont cet enthousiasme passionné pour l’espace extra-atmosphérique, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais l’océan est tout aussi excitant sinon plus pour moi parce qu’il est ici. C’est la même planète sur laquelle nous sommes.

Et il y a encore d’innombrables découvertes à faire. Alors plongeons ! Voici sept grands mystères de l’océan que nous avons découverts, en commençant par la surface, puis en descendant profondément, profondément dans l’obscurité.

Où se cache la pollution plastique dans l’océan et comment y parvient-elle ?

Tout d’abord, une histoire qui commence en surface, sur terre.

Chaque année, des tonnes de plastique fabriqué sur terre sont déversés dans la mer. Mais les scientifiques doivent encore achever le travail de détermination de tous les coins et recoins dans lesquels notre pollution plastique se fraie un chemin.

« Quatre-vingt-dix-neuf pour cent de tout le plastique manque », déclare l’océanographe Erik van Sebille sur Inexplicable. «Nous avons du plastique noir. Comme les astronomes ont de la matière noire et de l’énergie noire, nous, les océanographes, nous n’avons aucune idée de l’endroit où se trouve la majeure partie du plastique dans notre océan. Nous l’avons perdu.

Des chercheurs comme van Sebille veulent savoir où va le plastique afin de mieux comprendre ses effets sur la vie marine. Quel mal ce plastique cause-t-il à la vie marine, et peut-il être réparé ?

Pourquoi les baleines s’échouent-elles sur les plages ? Et les humains sont-ils à blâmer ?

En plongeant plus profondément, nous découvrons la vie marine. Les scientifiques se posent constamment des questions sur leurs comportements les plus particuliers.

Par exemple, chaque année, des milliers de mammifères marins comme les baleines se retrouvent piégés sur les plages ou dans les eaux peu profondes près du rivage. Selon certaines études, ces échouages ​​sont en augmentation.

Mais pourquoi les animaux font-ils cela ? Et les humains sont-ils à blâmer ?

C’est une question incroyablement difficile à répondre car même si nous savons que les humains affectent l’environnement océanique, il peut être difficile d’analyser comment ces effets affectent les espèces individuelles.

Mais il est important de le comprendre. Car comment protégez-vous les animaux lorsque vous ne savez pas exactement comment vous leur faites du mal ?

Entrez Darlene Ketten, (alias « Dr. Doom »), une chercheuse de Woods Hole spécialisée dans les enquêtes médico-légales sur les décès de baleines. Elle dirige La loi et l’ordreenquêtes de type sur la mortalité des baleines. « Ce qui nous maintient dans le laboratoire et sur la plage, c’est de rechercher de plus en plus d’informations », déclare Ketten sur Inexplicableoù elle explique comment elle mène ses enquêtes.

Un humain peut-il vraiment être ami avec une pieuvre ?

En 2020, le documentaire Mon professeur de poulpe a provoqué une question fascinante : une relation bienveillante peut-elle se former entre les humains et une créature marine telle qu’une pieuvre ? On ne sait pas si l’amitié dans le documentaire était authentique du point de vue de la pieuvre. La vie intérieure des animaux peut ne jamais être pleinement comprise.

Mais c’est une question fascinante à réfléchir. « C’est comme un voyage interstellaire », déclare l’écrivain scientifique Ferris Jabr dans un prochain épisode de Inexplicable. « C’est comme si nous pouvions nous rapprocher le plus de ce genre de moment de contact extraterrestre. » Si nous pouvons nous connecter avec une pieuvre, avec quoi d’autre pourrions-nous nous connecter ?

Le Inexplicable épisode sur les pieuvres tombe le mercredi 27 avril.

Combien de poissons vivent dans la mystérieuse « zone crépusculaire » de l’océan ?

Amanda Northrop/Vox

Au fur et à mesure que vous plongez dans l’océan, de moins en moins de lumière solaire brille. À environ 200 mètres sous la surface, vous atteignez une zone appelée mésopélagique, ou « zone crépusculaire ». La lumière du soleil s’estompe presque complètement et nos connaissances sur ces profondeurs sombres s’estompent également.

« Il est presque plus facile de le définir par ce que nous ne savons pas que par ce que nous savons », a déclaré Andone Lavery, acoustique à la Woods Hole Oceanographic Institution, à Byrd Pinkerton de Vox. « C’est éloigné. C’est profond. C’est sombre. C’est insaisissable. C’est capricieux.

Pourtant, cette région de l’océan est extrêmement importante. Il est possible – mais pas certain – que plus de poissons vivent dans la zone crépusculaire que dans le reste de l’océan combiné, et ces créatures de l’océan noir jouent un rôle important dans la régulation du climat.

Pourquoi tant de créatures marines brillent-elles ?

C’est faux de dire qu’il n’y a pas de lumière dans les profondeurs de l’océan. Il y a de la lumière, ça ne vient pas du soleil. Au plus profond de l’océan (et aussi à la surface), les plongeurs trouvent des expositions de bioluminescence d’un autre monde, scintillant comme des feux d’artifice dans l’obscurité. Presque toutes les créatures des eaux profondes s’illuminent d’une manière ou d’une autre.

« Il y avait juste tout cela clignotant, brillant et scintillant tout autour de moi », raconte le biologiste marin Edie Widder. Inexplicable sur ses aventures sous-marines. « Vous ne le voyez pas à distance. Vous êtes au centre de l’écran. En fait, vous en faites partie parce que tout mouvement que vous faites déclenche des flashs tout autour de vous.

Widder a passé sa carrière à essayer de comprendre pourquoi tant de créatures marines brillent. La quête l’a amenée à affronter certaines des créatures les plus étranges et les plus insaisissables sur Terre.

Seuls 20 % des fonds marins ont été cartographiés. Qu’est-ce qu’il y a en bas ?

Actuellement, seuls 20% du fond marin ont été cartographiés, ce qui en fait un endroit plus mystérieux que la surface de la lune ou de Mars. Cela signifie que chaque fois que les explorateurs descendent au fond, ils voient potentiellement des choses qu’aucun humain n’a jamais vues auparavant. Plus de personnes ont participé aux missions Apollo sur la Lune qu’au Challenger Deep, la partie la plus profonde de la fosse la plus profonde de l’océan.

Nicole Yamase fait partie de ces exploratrices chanceuses. Elle a dit Inexplicable comment c’est là-bas.

Pouvons-nous forer à travers le fond marin, jusqu’au manteau de la Terre ?

La curiosité des scientifiques ne s’arrête pas qu’au fond de la mer. Ils sont également intéressés par ce qui se cache en dessous.

Il y a soixante ans, des géologues ont tenté de forer à travers les fonds marins pour remonter un morceau du manteau terrestre, une couche profonde de la Terre qu’aucun humain n’a directement observée. Leur mission ne s’est pas déroulée exactement comme prévu. Mais il a semé les graines d’un nouveau domaine scientifique qui a aidé à réécrire non seulement l’histoire de la planète mais, potentiellement, nos définitions de la vie elle-même.

