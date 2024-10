7 morts identifiés dans l’effondrement d’une passerelle sur l’île de Géorgie pendant le week-end de célébration

DARIEN, Géorgie — Les sept personnes tuées samedi dans l’effondrement d’une passerelle sur une île-barrière de Géorgie étaient toutes âgées de 70 ans, à l’exception d’une femme de 90 ans, a déclaré dimanche le coroner.

Environ 700 personnes se trouvaient sur l’île Sapelo, à environ 72 milles au sud de Savannah, pour célébrer la Histoire de Gullah Geechee et son mélange unique de culture africaine et de vie américaine au moment de l’effondrement.

Le coroner du comté de McIntosh, Melvin Anderson, a identifié les morts WSAV de Savannah, filiale de NBC comme Jacqueline Crews Carter, 75 ans, de Jacksonville, Floride ; Cynthia Gibbs, 74 ans, de Jacksonville ; Charles L. Houston, 77 ans, de Darien, Géorgie ; William Johnson Jr., 73 ans, d’Atlanta ; Carlotta McIntosh, 93 ans, de Jacksonville ; Isaiah Thomas, 79 ans, de Jacksonville ; et la reine Welch, 76 ans, d’Atlanta.

Les autorités ont déclaré qu’environ 20 personnes sont tombées à l’eau lorsque la passerelle menant au Marsh Ferry Dock de l’île a cédé peu avant 16 heures alors qu’un ferry était amarré, a déclaré le commissaire du Département des ressources naturelles de Géorgie, Walter Rabon, lors d’une conférence de presse dimanche.

La foule lors de la célébration de samedi était telle que les autorités ont demandé des voyages supplémentaires en ferry pour ramener les visiteurs vers le continent, a déclaré Rabon.

Un certain nombre de passants, dont certains des 40 employés de l’État présents pour faire face à la foule supplémentaire, ont sauté à l’eau dans le cadre de nombreuses tentatives visant à sauver ceux qui avaient besoin d’aide, a-t-il déclaré.

Houston, l’une des personnes décédées, était un aumônier du ministère des Ressources naturelles qui était présent à la célébration parce qu’il croyait en « la préservation du patrimoine Gullah Geechee et la préservation des communautés menacées », a déclaré sa fille Heather Houston-Meeks à NBC News.

Houston-Meeks et son père faisaient partie d’un flot de personnes qui s’attendaient à embarquer sur le ferry sous peu, lorsqu’elle s’est retrouvée dans l’eau en un éclair avant de parvenir à terre en toute sécurité, a-t-elle déclaré.

Certains collègues de son père lui ont dit qu’il était passé à l’action, a-t-elle déclaré.

« On m’a dit que ce qu’il faisait lorsque nous sommes entrés dans l’eau, c’était immédiatement de le mettre en action, de faire attention aux autres personnes et de sauver d’autres personnes », a déclaré Houston-Meeks. « Jusqu’à la dernière seconde, il était au service des autres et veillait sur les autres. »

« Échec catastrophique »

Rabon a imputé une « défaillance catastrophique » à la passerelle et a déclaré qu’une enquête susceptible de déterminer la cause de la défaillance était en cours.

Lorsqu’on lui a demandé si la surpopulation sur la passerelle, qui emmenait les visiteurs vers le ferry Annemarie, avait pu précipiter l’effondrement, Rabon a répondu : « Pour le moment, je n’exclus rien comme étant une possibilité ».

Une partie de la passerelle qui s’est effondrée samedi après-midi reste visible dimanche sur l’île Sapelo, dans le comté de McIntosh, en Géorgie. Lewis M. Levine / AP

La structure a été reconstruite en 2021 et n’a pratiquement pas nécessité d’inspections, même si elle les a subies régulièrement, a déclaré Rabon. Dimanche, des images de la scène montraient la passerelle effondrée, attachée au quai à une extrémité et submergée à l’autre.

Une vidéo enregistrée sur un téléphone portable a montré une scène chaotique dans les eaux laiteuses au large de l’ouest de l’île, alors que des civils en tenue de ville et en tenue du dimanche se dirigeaient vers les victimes et tentaient de les tirer vers le rivage, où d’autres leur administraient la RCR.

Sur la demi-douzaine d’autres personnes qui ont survécu mais ont nécessité des soins médicaux, trois sont restés hospitalisés dans un état critique dimanche, ont indiqué des responsables lors de la conférence de presse.

La Garde côtière américaine a envoyé deux équipages aériens pour aider à la recherche des survivants dans la nuit de samedi, a déclaré un porte-parole. Le bureau du shérif du comté de Camden, situé à proximité, a envoyé des plongeurs qui ont fouillé le ombres troubles de la structure de la passerelle et une balustrade, partiellement submergée, selon les publications du bureau sur les réseaux sociaux.

Il n’était pas clair à l’époque si des personnes étaient portées disparues dans l’eau, mais dimanche, les autorités ont déclaré qu’il semblait que toutes les personnes impliquées étaient retrouvées.

Le service de traversier de l’île Sapelo reprendra lundi en utilisant un quai auxiliaire, a déclaré dimanche le porte-parole du ministère des Ressources naturelles, Tyler Jones.

Lutte pour l’avenir de l’île

Sapelo est séparée du reste de la Géorgie par la rivière Duplin et les sons côtiers créés par les doigts de l’Atlantique.

Le ministère des Ressources naturelles contrôle et exploite presque toutes les terres de l’île, qui sont tombées entre les mains de l’État après une série de transactions avec sa propriétaire, Annmarie Reynolds, de la famille de producteurs de tabac Reynolds, il y a environ un demi-siècle.

Il reste une enclave noire, Hog Hammock, créée par son défunt mari RJ Reynolds pour consolider les habitants de l’îlequi survit comme un avant-poste rare du peuple Gullah Geechee, qui était au centre des festivités de samedi.

Leur culture a employé une partie de traditions africaines indigènes depuis que ses premiers adhérents ont été expulsés de force d’Afrique et amenés contre leur gré dans le sud-est des États-Unis et réduits en esclavage dans les plantations.

Il n’est pas clair si parmi les personnes décédées lors de l’effondrement de samedi étaient des Gullah Geechee.

Ces décès sont survenus alors que les habitants de Hog Hammock, également orthographié Hogg Hummock, se battent contre le gouvernement du comté de McIntosh pour ce qu’ils disent être des tentatives de les évincer de la terre avec des taxes et des règles qui autoriseraient des hébergements de luxe.

Malgré l’existence de la communauté sur le registre national des lieux historiques, certains habitants, comme JR Grovner, pensent que le comté et l’État bouleversent le peuple Gullah Geechee à travers de nouvelles réglementations et de négligence.

Grovner, qui partage son temps entre Hog Hammock et le continent, a déclaré qu’il s’était plaint il y a quatre mois auprès d’un employé du ministère des Ressources naturelles de Géorgie au sujet de la passerelle en question, affirmant qu’elle rebondissait trop avec quelques écoliers qui la traversaient ou juste lui. seul.

Le département et le gouvernement du comté n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires tôt lundi.

Plaignants dans la communauté poursuivi le comté à propos des réglementations adoptées il y a un an qui, selon eux, rendraient difficile le maintien des Gullah Geechee sur l’île tout en ouvrant simultanément la porte à un développement côtier de trois étages à Hog Hammock.

La poursuite a été rejetée plus tôt cette année.

Un référendum visant à annuler les nouvelles réglementations du comté sur le développement de l’île de Sapelo était prévu pour un vote à l’échelle du comté cet automne, mais un juge l’a bloquéet maintenant les plaignants ont demandé l’intervention de la Cour suprême de l’État.

« Je fais ce travail depuis 15 ans », a déclaré Grovner dans deux interviews dimanche.

Il a dit qu’il aimerait voir une enquête fédérale sur ce qui a conduit à l’effondrement d’une structure relativement nouvelle, une partie des améliorations sur l’île accéléré par un précédent procès mené par Gullah Geechee pour négligence présumée du gouvernement qui a été réglé.

Pendant ce temps, a déclaré Grovner, les survivants de ceux qui sont morts samedi seront accueillis par les Gullah Geechee et leur combat de longue date pour exister.

« Les membres de la famille qui ont perdu leurs proches sont désormais devenus des membres de notre famille », a-t-il déclaré.

Jesse Kirsch et Maria Piñero ont rapporté de Darien, en Géorgie. Dennis Romero a rapporté de San Diego.