7 morts dans un affrontement entre les troupes philippines et les rebelles musulmans

MANILLE, Philippines (AP) – Les troupes philippines se sont affrontées avec des guérilleros musulmans dans un village du sud, faisant au moins trois morts parmi les soldats et quatre rebelles et faisant craindre qu’une escalade ne menace un pacte de paix de 2014 qui a considérablement atténué des années de violents combats.

Les affrontements sporadiques ont éclaté mardi et mercredi dans un village de la ville d’Ungkaya Pukan, dans la province insulaire de Basilan, où les chefs de l’armée et du Front de libération islamique Moro ont ordonné séparément à leurs forces d’arrêter les combats et d’autoriser les pourparlers de désescalade jeudi.

Les commandants militaires et rebelles sur les lieux des combats se sont mutuellement accusés d’avoir violé l’accord de paix de 2014, qui a facilité des années de combats sanglants et étendus entre les forces gouvernementales et le front rebelle musulman, le plus grand groupe d’insurgés séparatistes dans le sud de la grande majorité catholique romaine. nation.

Les affrontements ont fait trois soldats morts et sept autres blessés, a indiqué l’armée, tandis que les rebelles ont fait état d’au moins quatre morts et plusieurs autres blessés. Le conflit a souligné la fragilité de l’ordre public dans une région du sud confrontée à une surabondance d’armes à feu, d’armées privées, d’une pauvreté écrasante et d’une longue histoire de violence.

Dans le cadre du pacte de paix de 2014, le Front de libération islamique Moro a abandonné sa revendication sécessionniste en échange d’une région autonome musulmane plus puissante et mieux financée appelée Bangsamoro.

La région musulmane de cinq provinces est désormais dirigée par d’anciens chefs de la guérilla dans le cadre d’une période de transition se terminant en 2025.

Près de la moitié des quelque 40 000 guérilleros ont accepté de déposer leurs armes et de reprendre une vie normale en échange de moyens de subsistance dans le cadre du pacte de paix. Des milliers d’autres rebelles ont conservé leurs armes à feu en attendant d’être soumis à un “processus de démantèlement” qui dure depuis des années, un terme subtil pour rendre leurs armes. Le processus a été retardé en raison de plaintes selon lesquelles les anciens rebelles n’ont pas reçu l’argent promis et d’autres incitations de la part du gouvernement.

“C’est très alarmant car les implications nous inquiètent”, a déclaré à l’Associated Press Naguib Sinarimbo, ministre de l’Intérieur de la région autonome de Bangsamoro. “Notre inquiétude est que s’il y a des étincelles comme celle-ci, des inquiétudes pourraient survenir quant à la poursuite du processus de démantèlement.”

Brick. Le général Domingo Gobway, un commandant de brigade de l’armée à Basilan, a déclaré que ses forces réprimaient les hommes armés impliqués dans l’extorsion et l’intimidation à l’aide de bombes artisanales. Au milieu de la campagne militaire, les hommes armés ont fui vers un village de Basilan appelé Ulitan, où ils ont été protégés par des guérilleros du Front de libération islamique Moro, a-t-il déclaré.

Les rebelles et le gang d’extorsion ont été contraints de quitter le village d’Ulitan en septembre dans le cadre de la répression militaire, mais les guérilleros du Front de libération islamique Moro sont revenus lundi avec leurs armes à feu, en violation d’un accord selon lequel les armes à feu et autres armes des rebelles devraient être restreintes dans les territoires islamiques Moro mutuellement identifiés. Campements du Front de libération, a déclaré Gobway.

Les troupes ont essuyé des tirs à Ulitan mardi et mercredi, les incitant à riposter et à prendre des mesures pour maîtriser la situation, ont déclaré des responsables militaires.

Mohagher Iqbal, qui a dirigé la guérilla musulmane pendant des années de pourparlers de paix avec le gouvernement, a déclaré que la violence « était un incident malheureux que personne ne souhaitait voir se produire… alors que les dividendes du processus de paix ont commencé à être ressentis par le peuple ».

Iqbal a appelé au “désengagement immédiat des combattants pour empêcher la situation de s’aggraver” et a exhorté les représentants du gouvernement et du cessez-le-feu à mener une enquête pour empêcher la répétition de tels affrontements meurtriers.

Les gouvernements occidentaux ont salué les progrès réalisés au cours des années de pourparlers de paix entre Manille et les rebelles musulmans qui ont transformé d’importants champs de bataille en centres de croissance potentiels dans le sud ces dernières années, dans la patrie des minorités musulmanes qui vivent dans certaines des provinces les plus pauvres et les moins développées du pays. le pays.

Si l’insurrection musulmane vieille de plusieurs décennies avait continué à éclater dans le sud des Philippines, on craignait qu’un grand nombre d’insurgés musulmans ne forgent une alliance avec des forces militantes extérieures et transforment le sud en un terreau fertile pour les extrémistes.

Jim Gomez, Associated Press