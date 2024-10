7 moments révélateurs de l’interview d’Oprah Winfrey avec la petite-fille d’Elvis Presley, Riley Keough

La petite-fille aînée d’Elvis Presley, Riley Keough, a partagé un regard intime sur la vie à Graceland à Memphis, où sa défunte mère, Lisa Marie Presley, a passé une partie de son enfance.

Keough, le unique héritier du célèbre domainea appris de nouveaux détails sur sa famille en analysant des heures d’enregistrements audio que sa mère – la fille unique d’Elvis et Priscilla Presley – réalisés alors qu’elle travaillait sur ses mémoires, « From Here to the Great Unknown ». Keough a exaucé les souhaits de sa mère et a fini de co-écrire le livre après sa mort à 54 ans en janvier 2023. Le mémoire vient de s’appeler Le 108e choix du club de lecture de Winfrey.

Dans un spécial exclusif avec Oprah Winfrey diffusé mardi soir, Keough a partagé les derniers mots enregistrés de sa mère, a discuté de l’impact d’Elvis sur sa famille et plus encore.

« Je pense que dans le livre, elle révèle absolument une partie d’elle-même », a déclaré Keough à Winfrey lors de « An Oprah Special: The Presleys — Elvis, Lisa Marie and Riley », produit par Harpo Productions.

Voici quelques faits saillants de l’émission spéciale d’une heure.

Keough dit qu’entendre les derniers mots de maman a été « très intense »

Quelques mois avant sa mort, Lisa Marie a demandé à Keough de l’aider à terminer ses mémoires.

« Elle manquait incroyablement d’assurance et je pense qu’il y avait des moments où elle se demandait ‘Pourquoi est-ce que j’écris un livre sur moi-même ?’ Elle n’aimait pas particulièrement parler d’elle-même », a déclaré Keough à Winfrey.

Alors qu’elle avait du mal à partager des détails privés sur sa vie, Keough a déclaré que sa mère se sentait obligée de raconter son histoire dans l’espoir de se connecter avec les gens et d’envoyer un message d’une « manière pleine d’espoir », surtout après son décès par suicide de son fils Benjamin Keough en 2020.

Dans les enregistrements, Lisa Marie a décrit Graceland comme un vortex sans règles, et a déclaré qu’elle était « surtout des méfaits » et une « véritable enfant sauvage ».

Devenue adulte, Lisa Marie revenait souvent à la propriété pour ressentir la présence de son père.

« J’essaie de pleurer mon père ; il est toujours là si j’y vais. Je ne pleure pas nécessairement, mais je ressens toujours toute l’énergie qui est là. Elle est toujours là », entend-on dire Lisa Marie dans un enregistrement audio.

D’une certaine manière, Keough a dit que c’était une « belle bénédiction » d’entendre certains des derniers mots de sa mère sur bande, mais elle a également décrit leur écoute comme « très intense ».

« C’était une expérience tellement étrange parce qu’après 30 minutes, on a vraiment l’impression qu’elle est là », a déclaré Keough.

Keough a déclaré que sa mère était une « fille à papa autoproclamée ».

« Je me sens tellement honorée d’avoir pu passer du temps avec lui », a déclaré Lisa Marie dans un enregistrement. Elvis est décédé à l’âge de 42 ans en 1977, alors que Lisa Marie n’avait que 9 ans.

Le dernier échange de Lisa Marie avec Elvis avant sa mort



Riley Keough révèle les instincts de Lisa Marie Presley le jour de la mort d’Elvis dans une émission spéciale sur Oprah 05:52

Keough a montré à Winfrey le dernier endroit où Lisa Marie et Elvis se sont parlé : l’entrée arrière menant au patio de Graceland. Il revenait du racquetball et elle sortait pour monter sur sa voiturette de golf.

Le matin de la mort d’Elvis, le 16 août 1977, Keough a déclaré que sa mère s’était réveillée et savait instinctivement que quelque chose n’allait pas.

Keough a déclaré que ces mémoires étaient la première fois que Lisa Marie parlait en détail de cette journée.

« Et elle lui a dit bonsoir et je pense qu’elle savait dire bonne nuit, comme si elle avait une sorte de sentiment. Je pense qu’elle a eu le sentiment à plusieurs reprises qu’il n’allait pas bien, tu sais ? » Keough a expliqué. « Elle me disait que, vous savez, parfois elle le trouvait dans sa salle de bain, l’air un peu perdu ou se tenant à la balustrade pour, vous savez, se tenir droit. Et elle a aussi écrit ces lettres quand elle était petite que nous J’ai, en quelque sorte, dit, j’espère que mon père ne mourra pas. Il y avait donc une sorte de sens là-dedans.

Lisa Marie décrit avoir regardé des milliers de fans en deuil file dans la maison pour rendre hommage à son père, surnommé le « roi du rock and roll ».

Dans ses mémoires, elle décrit avoir été « tellement occupée à regarder le chagrin des autres » qu’elle avait du mal avec le sien. Une fois que tout le monde était parti la nuit, Lisa Marie descendait voir le corps de son père.

« Je suis descendu là où il était allongé dans le cercueil, juste pour être avec lui, pour toucher son visage et lui tenir la main, pour lui parler. Je lui ai demandé : ‘Pourquoi cela arrive-t-il ? Pourquoi fais-tu ça ?’ » Lisa Marie a écrit dans ses mémoires.

Dans la relation entre Lisa Marie et Michael Jackson

Après avoir divorcé de Danny Keough, le père de Riley et Ben Keough, Lisa Marie a fait des vagues en annonçant qu’elle et Michael Jackson s’étaient mariés en 1994. Le mariage a duré deux ans. À l’époque, Keough se souvient avoir surnommé Jackson « Mimi ».

« Je me souviens combien elle aimait [Michael Jackson]. Elle était vraiment obsédée par lui », a déclaré Keough.

Lisa Marie a parlé de son adoration pour Jackson dans les enregistrements audio, affirmant qu’il veillait toujours à prêter attention aux autres et à s’assurer qu’ils se sentaient entendus.

« Il était vraiment, vraiment intéressé et fasciné par tout ce que vous aviez à dire sur ce que vous faisiez. Alors il élevait les gens. Je le regardais faire tout le temps. C’était incroyable. Tu sais, il l’a fait avec moi. « , a déclaré Lisa Marie à propos de Jackson.

Keough a décrit le couple comme ayant une « relation apparemment heureuse et aimante ». Le couple séjournait souvent chez Lisa Marie au lieu de Jackson’s Neverland pour créer un sentiment de normalité pour la famille – se préparer et emmener les enfants à l’école ensemble.

Lisa Marie a ensuite épousé brièvement Nicholas Cage en 2002. Elle a ensuite épousé Michael Lockwood de 2006 à 2021. Ils ont des jumelles, Harper et Finley, qui viennent d’avoir 16 ans.

Keough décrit une période « insupportablement sombre » pour la famille

Keough a déclaré que sa mère était une adolescente rebelle, mais elle ne croyait pas avoir un « proverbial problème de drogue ».

Ce n’est que vers l’âge de 40 ans, lorsqu’elle a accouché de ses jumelles en 2008 par césarienne, qu’elle a eu son premier goût aux opioïdes. À un moment donné, elle prenait des dizaines de pilules par jour, selon le livre.

« Elle me prenait à part et me disait : ‘Je — je prends des opiacés. Et au début, je les prenais pour soulager la douleur. Ensuite, je les emmenais pour dormir la nuit. Maintenant, c’est comme si je prenais des opiacés.’ pour s’amuser », se souvient Keough.

Finalement, elle est allée en cure de désintoxication mais a ensuite repris les pilules.

La toxicomanie a dégénéré en chaos et Keough a déclaré que sa mère et les jumeaux avaient dû emménager avec elle à Nashville. Son père, Danny Keough, a également emménagé pour l’aider.

Dans le livre, Keough écrit : « Il semblait que cela aurait pu être bien d’avoir tout le monde ensemble. Mais c’était comme la fin des choses. Nous avions eu cette vie incroyable, colorée, belle, abondante, amusante et joyeuse – mais dans cette maison, elle a pris un tournant et est devenue insupportablement sombre pour nous tous. »

À cette époque, Keough s’est rendu compte que la cure de désintoxication ne fonctionnerait peut-être pas et que les problèmes de Lisa Marie étaient probablement plus profonds qu’un simple problème de drogue accidentel. Keough trouvait souvent sa mère en larmes alors qu’elle écoutait les chansons d’Elvis alors qu’elle était seule et ivre.

Lisa Marie dit que son fils « ressemblait tellement [Elvis] ça m’a fait peur »

Winfrey se souvient de Lisa Marie lui disant qu’elle je ne savais pas si elle s’en sortirait après le suicide de son fils en 2020. Tout au long de sa vie, il a lutté contre la drogue et l’alcool.

« Je savais que c’était la fin pour elle. Tu sais ? » Keough a admis. « Je ne pouvais tout simplement pas imaginer un monde dans lequel elle réussirait sans lui. »

Dans ses mémoires, Lisa Marie a écrit sur sa relation étroite avec son fils.

« Ben ressemblait beaucoup à son grand-père, très, très, très et dans tous les sens. Il lui ressemblait même. Ben lui ressemblait tellement, ça m’a fait peur. Je ne voulais pas lui dire parce que je pensais que c’était trop de choses à faire pour un enfant. Nous étions très proches. Il me disait tout. Ben et moi avions la même relation que mon père et sa mère. C’était un putain de cycle générationnel. Gladys aimait tellement mon père. à tel point qu’elle s’est saoulée à mort en s’inquiétant pour lui, Ben n’avait aucune putain de chance », a écrit Lisa Marie.

Après la mort de Ben, Lisa Marie et Keough ont consulté son téléphone et ont découvert un message de sa part exprimant qu’il pensait avoir un problème de santé mentale. Cela a surpris Keough. Elle savait qu’il aimait faire la fête et « faire ces folies », mais elle ne le considérait pas comme déprimé.

Winfrey a déclaré que « l’une des choses les plus choquantes » partagées dans le livre était la façon dont Lisa Marie avait pleuré Ben en ramenant son cercueil à la maison pendant environ deux mois.

Keough a déclaré que sa mère avait trouvé un propriétaire de salon funéraire très compatissant qui lui avait expliqué comment elle pouvait garder le cercueil avec elle jusqu’à ce qu’elle soit prête pour l’enterrement. Elle faisait régulièrement apporter de la neige carbonique dans le cadre de ce processus de conservation. Et souvent, elle s’asseyait simplement avec son corps.

Lisa Marie a été enterrée à côté de Ben dans le jardin de méditation de Graceland, où Elvis a également été enterré.

Keough a déclaré qu’elle était inquiète pour Lisa Marie quelques semaines avant sa mort.

« Je pense qu’il y a toujours eu une sorte de sous-entendu pour moi à cause de ce sentiment que j’avais l’impression d’être en sursis avec elle », a déclaré Keough.

Tatouages ​​​​assortis mère-fils

Avant de dire son dernier au revoir et d’enterrer Ben, Lisa Marie voulait réaliser un dernier souhait : se faire tatouer assorti à son fils.

« Je pense que l’histoire pourrait — sur le papier, je peux voir à quel point cela semble complètement insensé et absurde. Mais moi – ma mère était tout simplement elle-même. Et je – je ne sais pas si vous la connaissiez. Il y a rien, vous savez, ce n’était pas une folle », a déclaré Keough avant de commencer l’histoire.

Lisa Marie a fait appel à un tatoueur pour écrire le nom de Ben sur sa main. Pour que le placement soit parfait, elle a amené l’artiste dans la pièce et a ouvert le cercueil de Ben pour lui montrer sa main.

« [The tattoo artist]que Dieu le bénisse, c’était très normal à propos de tout cela », a déclaré Keough, le qualifiant de « certainement l’un des moments les plus absurdes ».

Elle se souvient que sa mère avait ouvert le cercueil et que le tatoueur avait étudié l’emplacement, puis y était retourné et l’avait refait pour elle.

« Quand il est parti, je me suis dit : ‘Tu sais à quel point c’était fou, ce que tu viens de faire ? » Keough a demandé à sa mère, plaisantant avec Winfrey en disant que le tatoueur écrirait probablement un livre à ce sujet à un moment donné.

L’avenir de Graceland et une puissante leçon apprise

Keough, une actrice qui a joué dans « Daisy Jones et les Six », a déclaré qu’elle envisageait de continuer à gérer la propriété bien-aimée de Graceland, qui accueille plus de 2 000 personnes. visite quotidienne.

« Je pense que mon instinct dans tout est toujours de faire ce que ma mère aurait voulu. C’est-à-dire que cela reste une maison. C’était la maison de notre famille », a déclaré Keough.

Keough a déclaré qu’elle avait eu beaucoup de moments difficiles avec sa mère – mais que l’amour était toujours là. Et c’est quelque chose qu’elle espère transmettre sa fille de 2 ans, Tupelo.

« Je pense que si je peux juste faire [Tupelo] nous sentir aimés comme ma mère nous a fait nous sentir aimés. C’était inconditionnel. Vraiment », a-t-elle déclaré.

Keough a ajouté : « Elle a fait des choses – nous nous sommes disputés. Elle a fait des choses que, vous savez, je n’approuvais pas. Nous avions des interactions horribles, comme c’est le cas avec quelqu’un qui se drogue. Mais… l’amour était toujours là, Vous savez? »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en détresse émotionnelle ou en crise suicidaire, vous pouvez contacter le 988 Bouée de sauvetage en cas de suicide et de crise en appelant ou en envoyant un SMS au 988. Vous pouvez également discutez avec la ligne de vie 988 Suicide & Crisis ici.

Pour plus d’informations sur ressources et soutien en matière de soins de santé mentaleLa ligne d’assistance de la National Alliance on Mental Illness (NAMI) est joignable du lundi au vendredi, de 10 h à 22 h HE, au 1-800-950-NAMI (6264) ou par courrier électronique à [email protected].

