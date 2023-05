7 mois avec l’iPhone 14 Pro: le bon, le mauvais et le grand

Le printemps a surgit. Le baseball bat son plein, Tax Day est derrière nous et nous avons dépassé la moitié du temps jusqu’à ce qu’Apple annonce généralement de nouveaux modèles d’iPhone. En septembre dernier, nous avons reçu les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Les joyaux haut de gamme d’Apple ont introduit le très médiatisé Dynamic Island, des caméras mises à jour, un processeur A16 Bionic et un nouvelle couleur violet foncé.

Les iPhone 14 et 14 Plus réguliers ont également été lancés aux côtés des nouveaux modèles Pro, le Plus occupant la place autrefois occupée par l’iPhone 13 Mini. Pour les besoins de cet enregistrement, je me concentre uniquement sur les modèles Pro, car Apple a tracé une ligne forte dans la série iPhone 14 entre les modèles Pro et non Pro pour la première fois depuis des années. Les modèles réguliers sont essentiellement l’iPhone 13 avec quelques améliorations matérielles modestes.

Les nouveaux iPhones d’Apple ont été lancés il y a sept mois, mais beaucoup de choses ont changé depuis. La plupart des fonctionnalités majeures d’iOS 16 annoncées en septembre ont finalement été lancées, telles que Apple Pay Later, Live Activities et Emergency SOS via Satellite. Google et Samsung ont également lancé leurs rivaux du Phone 14 Pro, le Pixel 7 Pro et le Galaxy S23 Ultra. Et les iPhone 14 et 14 Plus réguliers ont reçu un nouveau travail de peinture jaune.

Regarde ça: 7 mois plus tard et l’iPhone 14 Pro me rend toujours heureux 05:09

iOS 16 sur l’iPhone 14 Pro

Dans l’ensemble, je suis aussi satisfait de l’iPhone 14 Pro que Tim Cook voit quelqu’un avec un Macintosh SE au nouvel Apple Store de Mumbai. Le logiciel iOS 16 d’Apple est la plus grande chose qui a changé sur l’iPhone 14 Pro depuis son lancement en septembre. En son cœur, iOS 16 est ce qui définit la série iPhone 14. Oui, iOS 16 est disponible sur les téléphones plus anciens, mais il brille sur l’iPhone 14 Pro en raison de la manière transparente dont les fonctionnalités fonctionnent ensemble, comme l’écran toujours allumé, l’écran de verrouillage et Dynamic Island.

En décembre, Apple a ajouté la possibilité de désactiver le fond d’écran de l’écran toujours allumé et de faire en sorte que l’écran devienne noir, ce qui a été transformateur. J’ai toujours trouvé l’île dynamique utile, mais la prise en charge relativement nouvelle des activités en direct la rend plus intuitive et utile. Live Activities est un widget élégant qui affiche l’activité en cours d’une application (comme le score d’un match de basket ou le statut de votre course Uber) sur l’écran de verrouillage, l’affichage permanent et Dynamic Island.

Dans l’ensemble, Dynamic Island, c’est comme avoir un raccourci en haut de votre écran, peu importe ce que vous faites sur votre iPhone. Jeter un coup d’œil au statut de mon trajet Uber depuis mon écran de verrouillage ou dans l’île dynamique est tout simplement logique.

L’île dynamique affiche différentes petites icônes et animations. Pendant un appel FaceTime, il affiche une icône de caméra verte sur le côté gauche. Celso Bulgatti/CNET

Je veux plus de Dynamic Island, surtout s’il y avait des fonctionnalités que les gens pourraient personnaliser pour leur propre iPhone. En 2016, Apple a déployé la boutique d’applications iMessage pour les autocollants et les jeux avec iOS 10. Je ne pense pas que nous ayons besoin d’une boutique d’applications Dynamic Island, mais quelque chose qui peut le rendre encore plus personnel, comme la possibilité d’épingler un autocollant Memoji comme une icône d’îlot dynamique. Mais pour que Dynamic Island décolle vraiment, les modèles Pro et non Pro de la prochaine génération d’iPhone en ont besoin. Cela inciterait davantage d’applications à en tirer parti, ainsi que davantage de fonctionnalités à développer. Et heureusement, les rumeurs sur l’iPhone 15 indiquent que tous les modèles recevront l’île dynamique.

Mais l’iPhone 14 Pro et iOS 16 n’ont pas été sans bogues. Et je ne parle pas du déclenchement de Car Crash Detection lors de manèges en montagnes russes ou par skieurs, même si cela s’est produit. Et je dois être clair que Car Crash Detection, même si Apple affine les bogues, est en fait l’un des ajouts les plus importants. Je suis content qu’Apple ait inclus l’outil sur tous les modèles d’iPhone 14 parce que il a déjà aidé à sauver des vies.

iPhone 14 Pro, Pro Max obtiennent les plus grands changements dans la gamme de téléphones d’Apple

Voir toutes les photos

Au cours de mes sept mois, il y a eu des moments où le 14 Pro a gelé pendant une seconde ou deux. Peu importe comment j’ai tapé sur l’écran, il ne répondait pas. Regarder forums de discussion sur le site Web d’Apple, Je ne suis pas seul. Habituellement, un redémarrage remettait tout en ordre. Et je dois souligner que le problème n’était pas fréquent et semble s’être résolu de lui-même – peut-être était-ce grâce à une mise à jour iOS.

moi aussi j’ai souffert le bogue de l’application Météo où l’application n’afficherait que le nom de la ville et les prévisions resteraient vides. En tant qu’utilisateur fidèle de Dark Sky depuis des années et qui a été contraint d’abandonner l’application en janvier, cela m’a dérangé. C’est réparé depuis ? Semble si.

Les caméras de l’iPhone 14 Pro

La bosse de l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro. James Martin/Crumpe

Au-delà d’iOS 16, l’iPhone 14 Pro est également l’endroit où Apple fléchit ses prouesses en matière d’appareil photo. Dans l’ensemble, les photos sont assez bonnes et parfois excellentes. Je trouve que le 14 Pro pousse loin les ombres et les hautes lumières, ce qui donne à certaines photos un aspect plat. Le contraste n’est pas une mauvaise chose, Apple. Je me retrouve souvent à éditer des photos après les avoir prises, mais peut-être dois-je adopter un Style photographique dans l’application Appareil photo. Vous trouverez ci-dessous plusieurs photos que j’ai prises avec l’iPhone 14 Pro.

Le Bay Bridge au crépuscule. Patrick Hollande/Crumpe

Une nouvelle paire de baskets rétro Air Jordan 4 prises en mode Portrait. Patrick Hollande/Crumpe

Peebles le chat sur un tapis noir et blanc. Patrick Hollande/Crumpe

Un belvédère au sud de San Francisco. Patrick Hollande/Crumpe

Un selfie très froid lors d’un tournage vidéo. Kevin Heinz/Crumpe

À gauche, un biscuit au fudge végétalien et à droite, un cappuccino au lait d’avoine. Patrick Hollande/Crumpe

Jessica Fierro de CNET dans le parc au sommet du terminal Transbay à San Francisco. Patrick Hollande/Crumpe

La vidéo a toujours été un domaine où l’iPhone a une longueur d’avance sur la concurrence en termes de qualité d’image. Mais avec le Galaxy S23 Ultra, il semble que Samsung ait enfin rattrapé son retard. Mais parmi tous les téléphones auxquels j’ai accès en tant que critique, l’iPhone 14 Pro reste ma machine de choix pour créer des médias.

Quelque chose que j’espère voir sur le prochain iPhone, ce sont des améliorations de l’application Appareil photo. Il regorge d’outils et de fonctionnalités, dont certains nécessitent que vous sachiez où glisser pour trouver. D’autres sont enterrés dans le labyrinthe de menus connu sous le nom d’application Paramètres.

La batterie de l’iPhone 14 Pro et les dernières réflexions

Comme je l’ai souligné lors de mon enregistrement de trois mois, la durée de vie de la batterie de l’iPhone 14 Pro est bonne, mais c’est certainement un pas en arrière par rapport à l’iPhone 13 Pro. Et il en va de même pour l’iPhone 14 Pro Max, qui a été mon préféré. La plus grande batterie 14 Pro Max tient une journée sur une seule charge, même en cas d’utilisation intensive. Mon temps d’écran est en moyenne d’environ sept heures et demie, ce qui est bien.

En fin de compte, l’iPhone 14 Pro est le meilleur d’Apple. Et si vous envisagez d’en acheter un, c’est encore le bon moment pour acheter, mais sachez que la rumeur de la série iPhone 15 sortira probablement en septembre.