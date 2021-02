«  7 minutes de terreur  »: la NASA révèle les derniers moments éprouvants de la descente d’un rover sur Mars (VIDEO)

Des images des derniers moments tendus de l’atterrissage de son rover Perseverance à la surface de Mars ont été publiées par l’agence spatiale américaine, avec le clip capturant des détails incroyables sur le terrain accidenté de la planète rouge.

Le rover a atterri en toute sécurité le 18 février après un voyage de 300 millions de kilomètres depuis la Terre pour commencer sa mission de recherche de signes de la vie microbienne ancienne sur Mars. Le clip publié lundi couvre les dernières minutes de cet incroyable voyage, alors que les ingénieurs de la NASA suivaient la descente de Perseverance.

« Maintenant, nous avons enfin une vue au premier rang de ce que nous appelons » les sept minutes de terreur « lors de l’atterrissage sur Mars, » a déclaré Michael Watkins, directeur du Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud, qui gère la mission.

Atterrir sur Mars est une vague de tension, de drame et de bruit. Puis, quand la poussière se dissipe: tranquillité et grandeur.#CountdownToMars

