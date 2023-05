7 ministres en chef sautent la réunion du NITI Aayog présidée par le Premier ministre Modi

Sept ministres en chef sautent la réunion du Conseil NITI Aayog présidée par le Premier ministre Narendra Modi à Delhi aujourd’hui. Le ministre en chef du Rajasthan, Ashok Gehlot, a invoqué des raisons de santé pour ne pas être présent, et le ministre en chef du Kerala, Pinarayi Vijayan, n’a donné aucune raison précise pour son absence.

Arvind Kejriwal a écrit au Premier ministre vendredi, annonçant son boycott de la réunion au sujet de la récente ordonnance du Centre, et a accusé le fédéralisme coopératif dans le pays d’être transformé en « blague ». L’ordonnance controversée du Centre dirigé par le BJP annule effectivement une ordonnance de la Cour suprême du 11 mai qui accordait au gouvernement de Delhi le contrôle exécutif sur la bureaucratie.

Bhagwant Mann du Pendjab a écrit une note au Centre disant qu’il ne prête pas attention aux intérêts du Pendjab, c’est pourquoi il boycottera la réunion. Lors de la réunion précédente, en août de l’année dernière, le ministre en chef avait soulevé les questions du Fonds de développement rural (RDF), du brûlage des chaumes et des préoccupations des agriculteurs auxquelles, selon lui, le Centre n’a prêté aucune attention. Appelant cela une simple « séance photo », M. Mann a déclaré dans sa note qu’il ne sert à rien de participer à la réunion tant que les problèmes en suspens n’ont pas été résolus.

Trois autres dirigeants éminents de l’opposition – K Chandrashekar Rao de Telangana, Mamata Banerjee du Bengale occidental et Nitish Kumar du Bihar – qui ont tenté de rassembler un grand front uni de l’opposition pour contrer le BJP lors des élections de Lok Sabha l’année prochaine, sautent également la réunion. .

Des sources gouvernementales ont déclaré que boycotter les réunions du conseil d’administration de NITI Aayog par les ministres en chef équivaut à boycotter le développement de l’État. Plus d’une centaine de questions importantes seront discutées lors de la réunion du Conseil des gouverneurs (GCM), et les États non représentés seront perdants, ont indiqué des sources.

« Feuille de route à établir sur les questions suivantes : Viksit [email protected], (ii) Poussée sur les MPME, (iii) Infrastructure et investissements, (iv) Minimisation des conformités, (v) Autonomisation des femmes, (vi) Santé et nutrition, (vii ) Développement des compétences, et (viii) Gati Shakti pour le développement de la zone et les infrastructures sociales Les habitants des États dont les CM boycottent la réunion ne pourront pas récolter les bénéfices des discussions et des décisions sur la minimisation des conformités, Gatishakti, les infrastructures modernes, les MPME et Développement des compétences. Il y a un riche héritage d’actions prises et de bien-être des citoyens de la feuille de route établie par les réunions précédentes du GC », ont-ils déclaré.

Le chef du Shiv Sena (UBT), Sanjay Raut, a déclaré que si les ministres en chef non membres du BJP boycottaient la réunion, cela signifie que le Centre ne les traitait pas correctement. « Quiconque n’obéit pas au Centre, le NITI Aayog n’écoute pas leurs demandes », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Modi préside samedi la huitième réunion du conseil d’administration de NITI Aayog sur le thème « Viksit Bharat @ 2047 : Rôle de l’équipe indienne » au nouveau centre des congrès de Pragati Maidan, à New Delhi.

En tant que président de NITI Aayog, le Premier ministre Modi a présidé la réunion. Il débattra des questions liées à la santé, au développement des compétences, à l’autonomisation des femmes et au développement des infrastructures, dans le but de faire de l’Inde une nation développée d’ici 2047.