« 7 milliards de personnes dans le monde et vous m’avez choisi »: la star du MMA Schilling KNOCKS OUT un homme dans un bar avec un combo vicieux (VIDEO)

Le bref clip, qui est depuis devenu viral sur les réseaux sociaux, montre Schilling, 37 ans, passant devant un homme non identifié dans un bar très fréquenté. La paire semble se frotter les épaules alors que Schilling tente de passer.

Les images semblent montrer l’homme criant quelque chose à Schilling, qui se retourne immédiatement pour l’affronter. Les deux échangent brièvement des mots avant que Schilling ne déchaîne une combinaison brutale de coups de poing qui envoie l’homme tomber en arrière au sol avec un bruit sourd écœurant. Schilling sort alors calmement du cadre.

Une femme qui a été vue dans les images en train de danser avec l’homme se précipite alors rapidement à son secours, mais il semble qu’il ait perdu connaissance. On ne sait pas où l’incident a eu lieu ou si la police est intervenue par la suite.

Schilling, qui à un moment donné était l’un des kickboxeurs les mieux classés au monde avant de se lancer dans une carrière dans les arts martiaux mixtes, a partagé des images de l’incident sur sa page Instagram – avant de les supprimer rapidement.

Cependant, il a expliqué que ses actions étaient nécessaires car il a déclaré qu’il sentait que sa vie était en danger et a écrit qu’il avait agi en « légitime défense » parce qu’il était confronté à une « expérience mettant sa vie en danger ».

« L’autodéfense n’est apparemment plus l’objet de ce pays« , a écrit Schilling.

« Ne trébuchez pas, j’ai la vidéo, je vous aime, merci pour l’inquiétude et le soutien pendant mon expérience mettant ma vie en danger.

« Un grand bravo à @theyardmuaythai pour m’avoir préparé à cette situation potentiellement mortelle #f***racists. »

Schilling a ensuite partagé une publication sur Instagram faisant référence à l’incident, en écrivant : « 7 milliards de personnes dans le monde et tu m’as choisi. »

Il a également affirmé dans une déclaration que la victime de KO avait fait une « raciste » commenter.

« Ce mec rappe comme un idiot. Le garçon du bus qui se trouve être noir passe et cet idiot le bouscule et crie: » Moi et les mecs cassés, nous ne nous entendons pas. «

« Le garçon de bus a été sérieusement offensé mais ne veut pas perdre son travail.

« Au fur et à mesure que la nuit avance, ce clown commence à me regarder et à rapper n’importe quelle chanson jouée tout en établissant un contact visuel avec moi.

« Je me dis ‘Qu’est-ce qui ne va pas avec cet idiot.’

« …Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, quand il s’est penché sur moi, j’avais peur pour ma vie et je me défendais simplement contre le mal dans ce monde. »

Après avoir compilé un record de 23 victoires contre 9 défaites dans le monde du kickboxing, Schilling a tourné son attention vers le MMA ces dernières années et a obtenu un record de 3-3 à Bellator depuis ses débuts avec la ligue de combat en 2014.

Il a été vu pour la dernière fois dans la cage en 2019 où il a été mis KO de manière sensationnelle au troisième tour par le combattant non annoncé Tony Johnson.

Plus tôt dans sa carrière, il a été vaincu par Tony Ferguson, vedette de l’UFC, dans l’un de ses premiers combats d’arts martiaux mixtes, s’inclinant face à «El Cucuy» par soumission au deuxième tour.