Les 78 résidents d’une maison de soins infirmiers du centre de l’Espagne ont été testés positifs pour Covid-19 après avoir reçu leur première dose du vaccin Pfizer-BioNTech, et au moins sept personnes sont décédées, a confirmé lundi le personnel.

La plupart de ceux qui ont succombé au virus avaient des conditions existantes, selon l’agence de presse espagnole EFE, tandis que quatre résidents sont actuellement hospitalisés et 12 membres du personnel ont également été infectés.

L’énorme flambée se produit à la résidence Lagartera pour personnes âgées dans la région de Tolède, au sud-ouest de la capitale Madrid.

Les 33 employés de la maison doivent maintenant présenter un test PCR négatif avant de commencer à travailler, et un porte-parole a déclaré que des mesures sanitaires pour contenir la propagation du virus étaient en place. « de tout temps. »

«Le 13 janvier, tous les résidents, y compris le personnel des maisons de soins infirmiers, ont été vaccinés avec la première dose du vaccin Pfizer, et après six jours, les premiers symptômes ont commencé à apparaître chez dix des résidents,» ont-ils dit dans un communiqué.

Certains membres du personnel ont commencé à être malades du virus cinq jours après avoir été vaccinés.

Le 21 janvier, la direction a approuvé la décision de tester tous les résidents de la maison et de les mettre en quarantaine dans leurs chambres, les familles étant informées du déménagement.

Les résultats des tests, le 25 janvier, ont montré que tous les résidents avaient attrapé le virus à l’exception d’un, qui a également été testé positif à une date ultérieure.

En décembre, la Cour suprême espagnole a ordonné une enquête sur les décès dans les maisons de soins infirmiers, qui étaient une caractéristique inquiétante de la pandémie précoce, représentant 69% de tous les décès de Covid-19 entre le 6 avril et le 20 juin.

La résidence Lagartera pour personnes âgées a insisté sur le fait que l’épidémie actuelle était la première de la pandémie, étant restée sans virus pendant les deux premières vagues d’infections.

Les prochaines doses du vaccin doivent être administrées à domicile le 3 février, et la prochaine série de tests PCR aura lieu le 5 février.

Dans toute l’Espagne, près de 1,5 million de personnes ont reçu des injections du vaccin Pfizer ou Moderna.

Plus de 58000 personnes sont décédées de Covid-19 en Espagne et le pays a enregistré plus de 2,7 millions de cas de virus au total.

