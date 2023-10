7 meilleurs shampoings de pharmacie de 2023, selon les experts

Les shampooings de qualité professionnelle sont charmants, mais ils peuvent souvent constituer une folie avec des prix pouvant atteindre 50 $. Si un shampoing à 10 $ est plus dans votre budget, les pharmacies et les grands détaillants aiment Cible et Walmart ont plusieurs options sur le marché. Nous avons discuté avec des dermatologues et des experts en santé capillaire des avantages et des inconvénients des shampooings en pharmacie, des ingrédients à rechercher et de ceux à éviter. Nous avons également rassemblé certains des shampooings préférés de nos experts, disponibles dans la plupart des pharmacies ou des grands détaillants, qui ne vous ruineront pas.

Que rechercher dans un shampoing de pharmacie

Il convient de noter qu’il existe une différence entre les shampooings abordables en pharmacie et les options plus coûteuses, selon les experts avec lesquels nous avons parlé. « Les shampoings des pharmacies contiennent généralement plus d’ingrédients de remplissage comme des sulfates, un excès d’eau et des produits chimiques », selon l’expert en santé capillaire et trichologue Taylor Rose, qui dirige le populaire @thehealthyhur Compte TikTok. Les trichologues sont des spécialistes qui aident à résoudre les problèmes du cuir chevelu, généralement la perte de cheveux. Les produits de qualité professionnelle, en revanche, « ont tendance à contenir plus de vitamines et de minéraux qui sont réellement bénéfiques pour les cheveux », a-t-elle déclaré. En fait, la plupart des coiffeurs à qui nous avons parlé n’utilisent pas et ne connaissent donc pas de nombreux shampooings en pharmacie.

Pourtant, tout le monde ne peut ou n’est pas prêt à payer pour un shampoing haut de gamme. De plus, « avec les shampooings, comme avec tout produit capillaire sur le marché, il n’y a pas vraiment d’option « taille unique », a déclaré Rose. La meilleure chose que vous puissiez faire est de comprendre votre type de cheveux, a déclaré Rose, et de regarder également les Les cinq premiers ingrédients figurant sur le flacon, qui « représentent en moyenne 97 % du volume d’un produit », a expliqué le trichologue William Gaunitz.

Mais de manière générale, voici quelques règles à garder à l’esprit :

Allez doucement : « Les tensioactifs doux sont bons pour le nettoyage », a déclaré Dr Hadley King, dermatologue certifié à New York. Dans les shampooings, les tensioactifs sont des agents nettoyants qui aident à éliminer la saleté, l’huile ou les résidus. Shab Reslan, trichologue et expert en santé capillaire basé à New York, expert dans notre guide des meilleurs shampooings pour cheveux fins, recommande de rechercher des nettoyants doux comme le lauryl sarcosinate de sodium ou la cocamidopropyl bétaïne. Gaunitz a recommandé des tensioactifs dérivés de l’huile de noix de coco comme nettoyants. Les nettoyants agressifs à éviter incluent le laurylsulfate de sodium ou le laureth sulfate de sodium, selon plusieurs dermatologues avec lesquels nous avons parlé.

: Évitez les ingrédients « de remplissage » potentiellement nocifs comme le propylène glycol et le formaldéhyde, qui peuvent provoquer une inflammation du cuir chevelu, a déclaré Gaunitz. Vérifiez votre type de cheveux: Pour un cuir chevelu gras, l’acide salicylique et/ou le vinaigre de cidre de pomme peuvent être utiles, selon King, car ils éliminent efficacement l’excès de sébum (toute substance grasse produite par le cuir chevelu). Pour les cheveux secs ou abîmés, « regardez pour une formulation contenant des humectants, des émollients et des occlusifs », a déclaré King. Pour les pellicules, recherchez les ingrédients pyrithione de zinc ou sulfure de sélénium, a noté King. Si vous avez un cuir chevelu ou une peau sensible, recherchez un shampooing sans paraben, a déclaré la maquilleuse et coiffeuse indépendante Francesca Maria Alfonso.

Les meilleurs shampoings de pharmacie, selon les experts

Nous avons rassemblé les shampoings vendus en pharmacie et chez les grands détaillants, recommandés par les dermatologues, les trichologues et les coiffeurs, qui garderont vos cheveux brillants et frais sans vous ruiner.

Rose a dit qu’elle « adore » ce shampooing Acure. Si votre cuir chevelu est gras et a tendance à paraître gras, ce shampooing est formulé avec du vinaigre de cidre de pomme, qui, selon King, est efficace pour éliminer l’excès de sébum. Il est également exempt de sulfates et de parabènes agressifs, qui peuvent endommager les cheveux. Il a une note moyenne de 4,4 étoiles sur plus de 500 avis sur Amazon.

King et Rose ont tous deux recommandé la gamme hydratante Shea comme une excellente option en pharmacie pour les cheveux plus secs. Cette option sans sulfate, formulée pour les cheveux secs et bouclés, contient du beurre de karité brut certifié biologique, ainsi que du miel de manuka et de l’huile de mafura pour hydrater et hydrater les cheveux, a déclaré King. C’est « idéal pour les cheveux secs et crépus », et l’un des ingrédients, la figue de roche africaine « est riche en antioxydants pour aider à protéger contre les dommages causés par les radicaux libres », a-t-elle déclaré. Il a une note moyenne de 4,6 étoiles sur plus de 8 040 avis sur Amazon.

Si vos mèches sont sèches et cassantes, des ingrédients hydratants comme un sérum hyaluronique (qui est également un incontournable des soins de la peau) peuvent aider à hydrater vos cheveux, a déclaré King. Elle a aimé cette option Dove, que nous avons également recommandée dans notre guide des meilleurs shampooings pour chaque cuir chevelu et type de cheveux. Lorsqu’il est associé à Dove’s Après-shampoing hydratant pour spa, l’ensemble « laisse mes cheveux doux et hydratés sans sensation grasse ni alourdie », a-t-elle déclaré. Et le shampooing utilise le nettoyant plus doux cocamidopropyl bétaïne au lieu d’un sulfate plus dur. Cette option Dove a une note moyenne de 4,3 étoiles sur plus de 766 avis sur Amazon.

Si vos cheveux sont secs et rêches, Alfonso a recommandé cette option Garnier. « C’est lissant, il contient de l’huile de coco et il est sans paraben », a-t-elle déclaré. Bien que cette option soit formulée avec du laureth sulfate de sodium, un détergent agressif, Alfonso pense que c’est toujours un gagnant si vous avez un budget limité. De plus, « si vous avez un cuir chevelu ou une peau sensible, utiliser un shampooing sans paraben est une très bonne solution pour vous », car les parabènes peuvent irriter votre cuir chevelu, a-t-elle ajouté. Ce shampooing Garnier a une note moyenne de 4,7 étoiles sur 5 088 avis chez Target.

Si vous souffrez de pellicules ou de squames, recherchez des shampooings comme cette option Dove, formulés avec du pyrithione de zinc. Le zinc pyrithione, a noté King, « possède des propriétés antimicrobiennes et antifongiques et aide également à lutter contre l’inflammation et les démangeaisons ». King a également déclaré que sa formule « douce » a un pH équilibré, ce qui signifie qu’elle « peut réduire les levures sur la peau sans provoquer d’irritation ». (La levure peut provoquer des pellicules ou plaques squameuses.) Ce shampooing a une note moyenne de 4,5 étoiles sur 1 242 avis sur Amazon.

Ce shampooing est recommandé par Rose pour ses « ingrédients vraiment propres ». Le shampooing sans parfum devrait fonctionner « pour la plupart des gens », selon Rose, et nettoie en douceur les cheveux avec de la cocamidopropylbétaïne, plutôt qu’avec des sulfates agressifs. Il est formulé avec de l’huile de graines de tournesol pour l’hydratation, selon la marque. Il a une note moyenne de 4,1 étoiles sur 203 avis chez Walmart.

Ce shampooing Odele est fortement recommandé par Rose pour ceux qui ont besoin d’un shampooing pour cheveux fins. Il est sans sulfate et utilise la cocamidopropylbétaïne plus douce pour nettoyer, a-t-elle déclaré. Il a une note moyenne de 4 étoiles sur 681 avis sur Target.

Questions fréquemment posées Quelle est la différence entre un shampoing de qualité salon et une option en pharmacie ? La différence entre un shampooing de salon et une option en pharmacie réside dans les petits caractères. Comme mentionné, les shampooings des pharmacies contiennent souvent plus de substances de remplissage comme des sulfates ou un excès d’eau – des ingrédients qui « ne font rien pour la santé des cheveux », et certains peuvent même les endommager avec le temps, a déclaré Rose – tandis que les produits de qualité professionnelle ont tendance à contenir plus de vitamines et d’avantages bénéfiques. minéraux. Les shampooings de pharmacie qui contiennent des ingrédients presque identiques aux shampooings de salon sont généralement moins concentrés, a déclaré Rose, vous devrez donc utiliser plus de produit à chaque lavage. Lorsqu’elle est à la pharmacie, Rose utilise le » Pensez sale « , qui analyse les listes d’ingrédients à la recherche de toxines ou d’ingrédients de remplissage nocifs. Elle opte généralement pour des options sans silicone ni sulfate, qui « sont de plus en plus populaires dans les pharmacies ». À quelle fréquence faut-il se laver les cheveux ? Se laver les cheveux avec un shampoing de qualité n’est qu’une étape pour garder vos cheveux en bonne santé. La plus grande erreur que font les gens, a déclaré Rose, est de ne pas retirer tout le shampoing, « ce qui peut obstruer les follicules pileux au fil du temps ». Elle a recommandé de diviser vos cheveux en sections tout en rinçant le shampooing, pour vous assurer que tout votre cuir chevelu est nettoyé. Et à quelle fréquence faut-il se laver les cheveux ? Ça dépend. Rose a recommandé de se laver une à deux fois par semaine si vous avez le cuir chevelu sec. Un cuir chevelu normal/équilibré doit être lavé tous les trois jours environ, et un cuir chevelu mixte (qui présente des zones de zones plus grasses et des zones de zones sèches) doit être lavé tous les deux jours. Enfin, Rose recommande aux personnes ayant un cuir chevelu gras de se laver quotidiennement ou tous les deux jours, selon l’apparence de leurs cheveux à la fin de la journée. Si vous transpirez tous les jours, «vous devriez vous laver les cheveux quotidiennement pour vous assurer que la sueur n’obstrue pas vos follicules pileux», a déclaré Rose. Mais attention, les mêmes règles ne s’appliquent pas si vous souffrez d’une affection inflammatoire du cuir chevelu comme dermatite séborrhéique , a déclaré Gaunitz. Ceux qui ont des problèmes de cuir chevelu « devraient se laver les cheveux quotidiennement, ou au minimum toutes les 48 heures ». Quant à la technique, Rose a recommandé un double nettoyage avec deux tours de shampoing. Le premier cycle « élimine toute saleté, huile et accumulation de produit sur le cuir chevelu, tandis que le deuxième cycle nettoie les follicules pileux de manière adéquate », a-t-elle déclaré. Ajouter un shampooing clarifiant une fois par semaine pour éliminer les accumulations est également « une excellente astuce », a déclaré Rose. Comment garder vos cheveux en bonne santé entre les lavages ? L’utilisation de revitalisants et de produits à base de crème ou d’huile permet d’éviter le dessèchement et la casse, selon King. Comme nous le savons, les détergents agressifs comme les sulfates peuvent « assécher la cuticule, tout comme les gels capillaires et les sprays contenant de l’alcool ou d’autres ingrédients desséchants », a-t-elle déclaré. La façon dont vous séchez vos cheveux avec une serviette est également importante, a déclaré Rose : « Deux des changements les plus simples que vous puissiez apporter pour une grande différence dans la santé des cheveux sont de passer à un sèche-cheveux. serviette en microfibre au lieu d’une serviette ordinaire » et « passer à des taies d’oreiller en soie ou en satin », a déclaré Rose. L’utilisation de tissus plus doux peut éviter tout dommage causé par la friction. Si vous coiffez vos cheveux après la douche, les outils de coiffage chauds ou chimiques comme les fers plats peuvent également dessécher la cuticule des cheveux, augmentant ainsi le risque de dommages et de casse, selon King.

