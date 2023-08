7 meilleures vitamines et suppléments naturels pour votre meilleur sommeil

Le sommeil est tout aussi important que l’exercice physique. Cependant, si vous avez du mal à vous reposer 8 heures ou si vous luttez contre l’insomnie chaque nuit, un sommeil de qualité n’est pas toujours facile. Il existe de nombreux conseils sur le sommeil et vous pensez peut-être que les médicaments lourds sont votre meilleur choix. Heureusement, les vitamines, qu’elles proviennent de votre alimentation ou sous forme de pilules, peuvent jouer un rôle vital dans la promotion de habitudes de sommeil saines.

Voici les meilleures vitamines et suppléments à prendre pour une meilleure nuit de sommeil.

Comment nous avons choisi les meilleures vitamines pour dormir

Les vitamines et les suppléments de cette liste ont été choisis à partir de ma propre expérience personnelle des somnifères naturels et des études de marché approfondies. Chaque vitamine ou supplément est soutenu par des études scientifiques. Bien que les suppléments ne soient pas réglementés par la FDA, tous les suppléments de cette liste sont considérés comme des somnifères généralement sans danger. Les précautions, notamment avec certains médicaments, sont listées.

Meilleures vitamines et suppléments pour le sommeil

Magnésium

Ce nutriment essentiel est important pour les fonctions cérébrales et musculaires, la régulation de la pression artérielle, le développement des os et plus encore. De plus, le magnésium peut vous aider à dormir la nuit. Des études suggèrent que le magnésium peut aider à l’insomnie en raison de la façon dont le nutriment aide à réguler notre rythme circadien. De faibles niveaux de magnésium ont également été associé à un mauvais sommeil.

Il y a peu ou pas d’effets secondaires du magnésium. Cependant, une dose trop élevée peut entraîner des nausées, des crampes et de la diarrhée.

Mélatonine

La mélatonine est l’un des suppléments les plus connus pour le sommeil. Cette hormone est déjà produit naturellement dans le cerveau la nuit, disant au corps qu’il est temps d’aller au lit. La mélatonine synthétique imite cette hormone naturelle et peut vous aider à vous endormir plus rapidement. Il peut même aider le décalage horaire et certains troubles du sommeil tels que trouble de la phase veille-sommeil retardé.

Avec la mélatonine, faites attention à Effets secondaires comme des maux de tête, des maux d’estomac, de la fatigue pendant la journée et des rêves étranges.

Acide gamma-aminobutyrique (GABA)

Acide gamma-aminobutyrique, également connu sous le nom de GABA, est un neurotransmetteur d’acides aminés présent naturellement dans notre cerveau (et même dans certains aliments) qui aide à calmer le corps. En ralentissant les messages du cerveau au système nerveux central, le GABA peut être en mesure de diminuer l’anxiété, le stress et d’augmenter la qualité du sommeil. Une étude ont constaté que 300 mg de GABA par jour amélioraient la qualité du sommeil chez 40 patients souffrant d’insomnie après quatre semaines.

D’autres études doivent être menées sur les effets des suppléments de GABA. Soyez prudent si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Discutez avec votre médecin avant de commencer tout supplément.

L-théanine

Ce acide aminé se trouve naturellement dans les champignons et transformé en certains thés. La L-théanine se comporte de la même manière que le glutamate – un acide aminé dans notre cerveau qui aide à transmettre des signaux dans tout le corps. Des études suggèrent que la L-théanine peut favoriser le calme et soulager l’anxiété et le stress. Un avis trouvé que la L-théanine est une aide au sommeil naturelle généralement sans danger qui ne vous rend pas groggy.

Veillez à ne pas mélanger la L-théanine avec des médicaments contre l’hypertension. L’acide aminé peut abaisser la tension artérielle, alors prenez des précautions et parlez-en à votre médecin si vous prenez des médicaments pour l’hypertension artérielle. Méfiez-vous également de mélanger la L-théanine avec des médicaments sédatifs.

Racine de valériane

Racine de valériane provient d’une fleur blanche originaire d’Europe et d’Asie. La plante a longtemps été utilisée pour traiter les crampes, les maux de tête et le plus souvent l’insomnie. Alors que la recherche fait défaut, quelques études suggèrent que la racine de valériane est la meilleure pour celles qui ont du mal à dormir avec des symptômes de la ménopause. Ce remède à base de plantes à faible risque est rentable et peut améliorer la qualité globale de votre sommeil.

Vous pouvez boire de la racine de valériane dans un thé ou la prendre dans un supplément. Si vous cherchez vraiment un thé relaxant et somnifère, trouvez un thé à la racine de valériane et camomille.

Camomille

Camomille est une fleur largement utilisée pour favoriser la somnolence et soulager l’anxiété. Il peut même soulager les symptômes d’un estomac aigre. Si elle est prise la nuit, la camomille peut calmer l’esprit et induire le sommeil. Des études suggèrent que les flavonoïdes (les produits chimiques trouvés dans les plantes) se lient bien aux neurorécepteurs GABAA dans le cerveau.

Je recommande d’obtenir de la camomille dans un thé. C’est beaucoup moins cher que d’opter pour un supplément de camomille.

Vitamine D

Il convient de noter que la vitamine D peut également favoriser une bonne nuit de sommeil. Cependant, ce n’est pas la vitamine elle-même qui aide l’insomnie. Au lieu de cela, prendre un supplément de vitamine D est une bonne idée si vous souffrez d’une carence en vitamines. Des études ont montré que de faibles niveaux de vitamine D ont été lié à un mauvais sommeil. Cela pourrait être dû au fait que la vitamine D est nécessaire à tous les tissus du cerveaunotamment les parties indispensables au sommeil.

Je ne recommande pas de prendre un supplément de vitamine D spécifiquement pour le sommeil si vous n’êtes pas déjà déficient. Au lieu de cela, tournez-vous vers les autres vitamines et suppléments de cette liste.

Risque de suppléments de sommeil

Les vitamines et les suppléments sont généralement considérés comme sûrs car ils se trouvent déjà naturellement dans notre alimentation et notre corps. Cependant, avant de prendre des suppléments, parlez-en à votre médecin. Les suppléments peuvent interagir avec certains médicaments et avoir des effets secondaires à risque. Surtout si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, il est important de parler de vitamines et de suppléments avec votre médecin traitant avant de commencer à les prendre.

FAQ sur les meilleures vitamines pour le sommeil

Quelle est la meilleure vitamine à prendre pour dormir ? Les meilleures vitamines à prendre pour dormir sont celles dont vous avez une carence. Si vous n’atteignez pas votre apport minimum en vitamine D, par exemple, vous pourriez souffrir d’un mauvais sommeil. Des études ont lié faible apport en vitamine D à la difficulté à dormir la nuit. Le magnésium peut également vous aider à mieux dormir, surtout si vous ne reçoivent pas assez de ce minéral.

Quelles vitamines aident au sommeil et à l’anxiété? La vitamine D peut aider à dormir si vous êtes déficient. Le magnésium, la mélatonine, le GABA, la L-théanine, la racine de valériane et la camomille sont des suppléments qui améliorent la qualité du sommeil, augmentent le calme et diminuent l’anxiété. Parlez avec votre médecin avant de commencer tout supplément.