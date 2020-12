Parsemée de villes historiques, d’une culture riche et d’une nature spectaculaire, l’Europe regorge d’endroits passionnants pour de courtes pauses et des aventures plus longues lorsque le mercure plonge. De profiter du soleil dans les villes côtières espagnoles à la poursuite des aurores boréales en Laponie suédoise, nous avons sélectionné sept des meilleures destinations hivernales d’Europe.

Pour la magie de Noël: Strasbourg, France

Première agglomération de France à être reconnue par l’UNESCO, Strasbourg est toujours charmante. En hiver, cependant, il devient la «capitale de Noël». Un marché festif s’y tient depuis 1570, et des centaines d’étals gaiement décorés sont dispersés dans les rues et les places de la Grande Île, le centre historique de l’île de la ville, en décembre.

Des lumières scintillantes scintillent également sur le Rhin et le long des rives de canaux étroits passant devant des bâtiments à colombages vieux de 400 ans. Dirigez-vous vers la place Kléber pour voir l’immense sapin de Noël de Strasbourg ou suivez votre nez vers les spécialités locales comme les bredeles (biscuits épicés en forme d’étoile) et le vin chaud (vin chaud chaud aux fruits).

Pour la meilleure pause soleil d’hiver: Andalousie, Espagne

Le littoral méditerranéen de l’Andalousie et 300 jours de soleil par an en font un choix idéal pour des vacances d’hiver au soleil. Pendant la saison froide, vous partagerez les principales attractions comme l’Alhambra de Grenade, l’emblématique palais mauresque fortifié du XIIIe siècle, avec moins de touristes.

L’hiver est également une période beaucoup plus agréable pour faire du tourisme dans des villes comme Séville, où les températures en plein été peuvent atteindre 40 ° C. Explorez des sites tels que le Palacio de las Dueñas, avec ses colonnades et ses arches accrocheuses, ou sirotez de la sangria dans les cafés en plein air sous le soleil d’hiver.

À Noël, les villes à prédominance catholique de la région sont ornées de lumières festives. Et bien qu’il soit peu probable de voir de la neige sur la Costa del Sol, le parc national de la Sierra Nevada, à quelque 30 km à l’est de Grenade, offre des sommets aux sommets blancs et des sports d’hiver.

Pour les aurores boréales: Abisko, Suède

Au cœur de la Laponie suédoise, Abisko est l’un des meilleurs endroits au monde pour admirer les aurores boréales. Son emplacement au bord du lac à l’intérieur des terres au nord du cercle polaire arctique est en plein milieu de la «zone aurorale», augmentant vos chances d’assister à ce phénomène spectaculaire.

Pour voir le ciel briller dans les verts éthérés, les bleus, les roses et les violets, faites un tour dans le parc national Abisko sans pollution lumineuse en hiver, ou faites un trajet de 20 minutes en télésiège jusqu’au centre d’observation Aurora Sky Station.

Abisko a également beaucoup plus à offrir aux visiteurs. Faites du traîneau à chiens husky dans les forêts verdoyantes, conduisez une motoneige sur les lacs gelés ou découvrez les éleveurs de rennes traditionnels samis.

Pour les monuments anciens et les tarifs hors pointe: Athènes, Grèce

Le grand attrait de la visite d’Athènes en hiver est qu’il y a beaucoup moins de monde que la saison estivale chargée. Vous pouvez vous promener relativement paisiblement à travers des sites de renommée mondiale tels que l’Acropole, un complexe fortifié contenant de grandes structures grecques anciennes telles que le Parthénon et la bibliothèque d’Hadrien.

Bien que les températures hivernales moyennes à Athènes soient de 13 ° C, le temps est variable et la pluie est certainement une possibilité. Armé d’un parapluie, promenez-vous devant l’art de rue animé du centre-ville moderne et consacrez les jours particulièrement humides aux musées fascinants. Les meilleurs choix incluent le musée archéologique national et le musée de l’Acropole.

Pour les bains thermaux: Budapest, Hongrie

Ajoutez des lumières scintillantes et une couche de neige à l’architecture romantique de Budapest et cela devient encore plus magique. La capitale hongroise est également célèbre pour ses marchés de Noël qui surgissent pendant la saison des fêtes. Dirigez-vous vers la place Vörösmarty pour certains des meilleurs plats locaux traditionnels de Budapest, comme les lángos (un pain plat frit) et le kürtőskalács (une pâtisserie sucrée recouverte de sucre).

Les sources thermales de la ville prennent tout leur sens par temps froid, alors ne manquez pas les spas, les saunas et les 18 piscines des bains néo-baroques Széchenyi. Une fois que vous vous sentez complètement détendu, enfilez une paire de patins pour les tours de la patinoire extérieure de Városligeti Műjégpálya, l’une des plus anciennes du genre en Europe.

Pour les mélomanes: Vienne, Autriche

Aucune autre ville n’est aussi synonyme de sons classiques que Vienne. L’histoire de la musique résonne à travers les rues baroques et la grande architecture de la ville. Pour vous immerger dans la culture, visitez les lieux où Mozart a composé la majorité de son œuvre (le Mozarthaus), où Beethoven a tenté de guérir sa surdité (le musée Beethoven) et où Schubert est né (le Geburtshaus).

L’hiver est aussi la saison des bals, alors passer une soirée à tourner autour des valses viennoises est l’une des expériences les plus incontournables de la ville. Les mois les plus froids sont une période chargée dans le calendrier des concerts de Vienne: recherchez les spectacles à l’Opéra national et dans d’autres lieux.

Pour le chocolat et les canaux: Bruges, Belgique

Le petit port de commerce médiéval de Bruges est sillonné de canaux étroits enjambés par des passerelles cintrées et bordés de bâtiments hauts et minces. Belle toute l’année, Bruges intensifie la romance chaque hiver avec de jolis marchés de Noël, des calèches et du chocolat chaud dans chaque salon de thé.

Le chocolat belge est célèbre pour une raison et Bruges est l’un des meilleurs endroits pour l’essayer. Il n’est pas exagéré de dire que vous trouverez ici certaines des offres les plus savoureuses d’Europe. Faites le plein de friandises faites à la main dans des favoris tels que The Old Chocolate House, Olivier’s Chocolate Shop ou Chocolates and Happiness. Ajoutez une touche d’histoire avec une visite à la basilique du Saint-Sang, une chapelle romane censée abriter le sang du Christ lui-même.

Conseils Covid-19

Tout au long de l’hiver 2020, les destinations européennes continueront d’être affectées par le COVID-19. Vous pouvez consulter les restrictions de voyage à jour sur la page Web dédiée de l’Union européenne. Si vous voyagez, assurez votre sécurité et celle des autres en portant un masque. Il vaut également la peine de consulter les conseils de voyage de l’Organisation mondiale de la santé sur les coronavirus pour obtenir des directives générales sur la sécurité.