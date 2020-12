Les grandes rues du niveau quatre font face à un cauchemar de 7 milliards de livres sterling après avoir soudainement dû baisser les volets à la période la plus occupée de l’année.

L’énorme somme pourrait être perdue dans les recettes de la semaine de Noël jusqu’au lendemain de Noël et les ventes de janvier après l’imposition de nouvelles restrictions Covid.

Il est à craindre que des milliers de magasins dont la fermeture est ordonnée ne rouvriront jamais, ce qui entraînera le chômage de plusieurs milliers de personnes.

La fermeture des magasins non essentiels, des gymnases, des coiffeurs, des bars à ongles et des grands magasins à Londres et dans le sud-est samedi à minuit après seulement quelques heures d’avis a été un coup de marteau.

Confort froid: Regent St s’ouvre à la circulation après une frénésie de shopping

Pendant ce temps, le Pays de Galles est passé hier dans un équivalent de niveau quatre et l’Écosse a annoncé ses propres restrictions samedi.

L’analyste du commerce de détail, Steve Dresser, a critiqué le «préavis zéro» et a averti: «Cela sonne le glas de notre industrie. Fin des temps.

Debenhams et Topshop, qui fait partie du groupe Arcadia, ont déjà clôturé leurs ventes et de nombreux autres suivront.

Fin de la file: traînards à la gare de St Pancras après le retour de masse

Les détaillants physiques, y compris John Lewis et Next, doivent changer l’objectif des ventes en ligne le lendemain de Noël et même les faire progresser.

L’ampleur des ventes perdues ou retardées pour les magasins physiques pourrait « malheureusement » atteindre 7 milliards de livres sterling, a suggéré Douglas McWilliams, vice-président du Center for Economics and Business Research.

« Cette quinzaine est importante pour Noël et les dépenses de vente avec 15 milliards de livres sterling de dépenses de Noël la semaine prochaine et 8 milliards de livres sterling de ventes la semaine suivante », a-t-il déclaré.

Conte de deux villes: comment les restrictions ont détruit Londres en 24 heures

«Certains vont dans les supermarchés, certains vont en ligne. Et certaines régions du pays ne sont pas touchées. Mais environ 5 à 7 milliards de livres sterling seront au moins retardés.

Le British Retail Consortium a estimé que la perte de ventes au cours d’une semaine de blocage typique pourrait atteindre 2 milliards de livres sterling. Le total des semaines avant et après Noël dépasserait probablement 5 milliards de livres sterling.

Richard Lim, directeur général des analystes Retail Economics, a également mis en garde contre les effets du Tier Four.

« Des milliers de détaillants ne tiennent qu’à un fil, dans l’espoir de passer ces jours vitaux avant Noël après des mois de perturbations », a-t-il déclaré.

«Il est essentiel qu’un soutien gouvernemental adéquat soit fourni à une industrie déjà à genoux.

Marge de manœuvre: les passants d’Oxford St qui avaient été bloqués

Pour de nombreux acheteurs, une précipitation de dernière minute pour commander des cadeaux en ligne arrivera trop tard, car les détaillants auront du mal à faire face au volume des commandes.

«La capacité en ligne a déjà été dépassée pour de nombreux détaillants et une dernière tentative pour certains est susceptible de pousser les opérations au-delà de leurs limites.

La British Independent Retailers Association a critiqué la fermeture de magasins non essentiels comme étant «désastreuse».

Il a appelé à soutenir les petits propriétaires de magasins qui seront perdants alors que les consommateurs se précipitent vers les supermarchés et les quelques autres magasins, tels que les entrepôts de bricolage, qui peuvent rester ouverts.

Oxford Street le samedi

Le directeur général Andrew Goodacre a ajouté que «la fermeture des magasins non essentiels sécurisés par Covid à cette période de l’année ne dissuade pas les gens de sortir».

Il a averti: « Cela ne conduit qu’à une plus grande foule dans les magasins laissés au commerce, ce qui donne toutes les chances à ce virus de se propager. »

Le British Retail Consortium a été accusé par des initiés de l’industrie de ne pas avoir utilisé la rhétorique nécessaire pour définir la véritable ampleur de la crise.

Désolée: Debenhams aurait pu fermer définitivement après une vente finale Hourra samedi

Après les dernières fermetures, la directrice générale Helen Dickinson a déclaré: « C’est une nouvelle extrêmement regrettable.

«Les détaillants ont investi des centaines de millions de livres sterling pour sécuriser les magasins Covid.

«Les conséquences de cette décision seront graves. L’approche stop-start du gouvernement est profondément inutile.

«Cette décision intervient seulement deux semaines après la fin du dernier lock-out national et au milieu du pic de trading.

«Face à cette nouvelle et à la perspective de perdre 2 milliards de livres sterling par semaine de chiffre d’affaires pour la troisième fois cette année, de nombreuses entreprises seront en grave difficulté et des milliers d’emplois pourraient être menacés.

Une autre récession semble inévitable: l’ancien chancelier NORMAN LAMONT soutient que la Grande-Bretagne ne peut pas éviter l’impact financier dévastateur du dernier verrouillage du coronavirus

Mon cœur s’est enfoncé à mes bottes en apprenant ce week-end que tout Londres et la majeure partie du sud-est de l’Angleterre, ainsi que des villes telles que Portsmouth et Peterborough, étaient plongés avec un effet presque immédiat dans le niveau de restriction le plus draconien à ce jour.

Ne vous faites aucune illusion. Pour plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont lutté toute l’année pour rester solvables – que ce soit dans le commerce de détail, le secteur de l’hôtellerie ou en tant que petite entreprise – et pour qui un Noël et un nouvel an chargés ont offert une lueur d’espoir, c’est le coup de grâce. . La faillite sera inévitable. C’est une perspective épouvantable.

Bien sûr, il ne fait aucun doute que le premier ministre se trouvait dans une situation extrêmement délicate.

Avec l’Italie, la France et d’autres grandes économies européennes augmentant les restrictions de Covid à Noël et au Nouvel An, il y aurait toujours des pressions pour emboîter le pas.

Tout de même, je n’envie pas le chancelier de l’Échiquier Rishi Sunak. Je sais que c’est un travail solitaire et il s’acquitte bien, montrant des nerfs d’acier dans cette période la plus difficile.

Mais tant que ces nouvelles restrictions perdurent, la simple vérité est que le chancelier ne peut pas faire grand-chose pour stimuler l’économie britannique.

Pour que notre rétablissement commence véritablement, le verrouillage devra être entièrement levé. Jusqu’à ce que cela se produise, les réductions d’impôts, les incitatifs pour les consommateurs et toutes les autres armes de son arsenal sont tous aussi bons qu’inutiles.

Il pourrait aussi bien essayer de faire couler l’eau en montée. Nous savons que le FTSE 100 a subi sa pire année depuis le crash économique de 2008.

Désormais, il est inévitable que le quatrième trimestre de 2020, et probablement le premier de 2021, connaisse également une croissance négative – une récession, en termes simples.

Jusqu’à la semaine dernière, j’avais bon espoir pour la nouvelle année. Il y a eu une vague d’optimisme, stimulée par le lancement d’un programme de vaccination – le premier au monde – et un sentiment croissant de confiance que d’ici quelques mois, notre misère économique pourrait être derrière nous.

Certes, de nombreuses entreprises étaient optimistes quant à une ruée vers les dépenses avant Noël.

Des millions de personnes qui n’avaient pas pu sortir toute l’année (et qui ont la chance d’avoir conservé leur emploi) avaient des économies qu’elles étaient impatientes de faire des folies – nous avons tous senti que nous nous devions un régal.

Pourtant, ces espoirs sont désormais anéantis, non seulement au Royaume-Uni, mais également en Europe.

En fait, la situation est maintenant si désastreuse que s’attendre à une «reprise en V», comme certains l’étaient, semble maintenant naïf – la pente descendante est presque verticale, la pente ascendante irrégulière et fragile au mieux.

Tant de restaurants, pubs et magasins avaient investi le dernier de leurs ressources pour obéir aux règles de distanciation sociale, avec des cloisons en plastique, des allées plus larges, des équipements de protection, etc.

Mais l’imposition soudaine de restrictions de niveau quatre a rendu ces plans futiles et a gaspillé toutes ces dépenses.

Entre-temps, le programme de congé a été prolongé une fois de plus, jusqu’à la fin avril, et il n’y a pas de plan cohérent pour rembourser les dizaines de milliards qu’il coûte.

Tout ce que le chancelier a pu faire, c’est continuer à signer les chèques. Mais est-ce vraiment durable?

Lors du prochain budget, il doit donner quelques indications sur la manière dont il envisage de stabiliser les finances du pays.

Lord Lamont a été chancelier de l’Échiquier de 1990 à 1993