7 livres pour une vie heureuse et épanouie

Le bon livre peut alimenter la croissance personnelle et vous aider à mener une vie plus heureuse. Thema Bryant, présidente de l’American Psychological Association et professeur de psychologie à l’Université de Pepperdine, affirme qu’il existe une poignée de livres qui l’ont aidée à faire face à un traumatisme passé, à affiner son régime de soins personnels et à susciter plus de compassion pour elle-même et les autres. . « J’aime souligner les passages clés à lire et à réfléchir à nouveau », déclare Bryant, qui a suivi sa formation postdoctorale au programme Victims of Violence du Harvard Medical Center. « Parce que nous changeons avec le temps, nous pouvons acquérir de nouvelles connaissances lorsque nous les relisons. » Voici sept livres qu’elle recommande à ceux qui veulent se créer une vie heureuse et épanouie.

1. L’ordonnance de soins personnels : des solutions puissantes pour gérer le stress, réduire l’anxiété et augmenter le bien-être

par Robyn Gobin Bon pour: Ceux qui se négligent et sont souvent occupés à travailler ou à prendre soin des autres. « Le Dr Gobin, psychologue, propose des étapes pratiques pour améliorer votre santé holistique », déclare Bryant. « Contrairement à de nombreux livres d’auto-assistance, il intègre la conscience de la race, du sexe et de la foi. »

2. Toutes ces rivières et vous avez choisi l’amour

par Jaiya John Bon pour: Ceux qui ont besoin d’apprendre à ressentir de la compassion pour eux-mêmes. « Je lis souvent ce livre perspicace le matin comme un bon moyen de me rappeler que je peux choisir comment je me présente et comment je façonne ma journée », dit-elle. « Se présenter avec compassion pour moi-même et pour les autres est un acte de grâce intentionnel. »

3. Le repos est une résistance : un manifeste

par Tricia Hersey Bon pour: Agents de changement, activistes et défenseurs. « C’est un beau rappel que pendant que nous travaillons pour améliorer le monde qui nous entoure, le monde en nous mérite d’être pris en charge », a déclaré Bryant. « Le repos est un acte révolutionnaire, en particulier pour les personnes racialement marginalisées qui sont souvent contraintes de se concentrer sur le travail plutôt que sur l’intégrité. »

4. Drama Free : Un guide pour gérer les relations familiales malsaines

par Nedra Glover Tawwab Bon pour: Ceux qui ont des conflits et des défis dans leur vie familiale. « Nedra, une thérapeute agréée, donne des étapes scientifiques pour guérir et, parfois, libérer des dynamiques familiales malsaines », déclare Bryant.

5. Essayez plus doucement : une nouvelle approche pour nous sortir du mode anxiété, stress et survie – et dans une vie de connexion et de joie

par Aundi Kolber Bon pour: Survivants de traumatismes. « En tant que survivant d’un traumatisme et psychologue en traumatologie, j’ai apprécié ce livre », déclare Bryant. « Survivre à des expériences bouleversantes peut nous amener à vivre en mode survie, à nous battre et à nous défendre perpétuellement. Aundi, une thérapeute attentionnée, donne des clés pour respirer, s’adoucir et vivre avec plus de paix. »

6. Que vous est-il arrivé ? : Conversations sur les traumatismes, la résilience et la guérison

de Bruce D. Perry et Oprah Winfrey Bon pour: Survivants de traumatismes. « Cela les aide à faire le lien entre ce qu’ils ont vécu et leur vie actuelle », dit-elle. « En se comprenant mieux, les gens peuvent prendre des mesures vers la guérison. »

7. Quelque chose s’est passé dans notre parc : se tenir ensemble après la violence armée