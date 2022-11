7 livres inspirants que les PDG pensent que tout le monde devrait lire cet hiver

En plus de se retrouver entre amis et en famille, la pause des Fêtes est un bon moment pour souffler un peu et se détendre avec un bon livre ou deux.

De nombreux PDG et chefs d’entreprise parmi les plus prospères au monde ne jurent que par leur habitude de lire. En fait, lorsqu’un groupe d’étudiants de la Columbia Business School a demandé à Warren Buffett la clé du succès en 2000, il a répondu : « Lisez 500 pages comme celle-ci chaque jour », tout en tendant la main vers une pile de manuels et de papiers. “C’est comme ça que la connaissance fonctionne. Elle s’accumule, comme les intérêts composés. Vous pouvez tous le faire, mais je vous garantis que peu d’entre vous le feront.”

CNBC Make It a demandé à 7 PDG de partager leurs lectures préférées pour la saison des fêtes. De la non-fiction inspirante aux plongées approfondies sur les dernières tendances en affaires, considérez ces titres pour élargir votre liste de lecture :

” Principes pour faire face à l’évolution de l’ordre mondial : pourquoi les nations réussissent et échouent “

Par Ray Dalio

Recommandé par Cathy Tie, PDG et fondatrice de Locke Bio :

“C’est un livre opportun à lire à une époque où l’économie mondiale et les paysages politiques changent. Ray Dalio explore les schémas des empires et des nations au cours des 500 dernières années et décrit les indicateurs économiques, politiques et sociétaux corrélés à leur ascension et à leur chute. Ils disent que la meilleure façon de prédire l’avenir est d’étudier le passé, et ce livre offre une perspective précise de l’histoire qui est particulièrement pertinente aujourd’hui aux États-Unis.”

“Détrompez-vous : le pouvoir de savoir ce que vous ne savez pas”

Par Adam Grant

Recommandé par le Dr Rosina Racioppi, présidente et chef de la direction de WOMEN Unlimited, Inc. :

“Je suis un grand fan d’Adam Grant. Dans “Think Again”, Grant s’appuie sur la recherche et les histoires pour nous aider à comprendre comment développer le muscle intellectuel et émotionnel nécessaire pour rester curieux du monde qui nous entoure afin de nous aider à le changer ! est tellement opportun et nécessaire compte tenu du rythme de travail et de la quantité de distractions. Il est également important que les dirigeants comprennent comment réfléchir à nouveau alors qu’ils dirigent en ces temps difficiles.

« Acceptez le travail, aimez votre carrière »

Par Fran Hauser

Recommandé par Tiffany Dufu, fondatrice et PDG de The Cru :

“L’année dernière, lorsque j’ai reçu le manuscrit avancé pour ‘Embrace The Work, Love Your Career’, j’ai immédiatement trouvé le livre innovant. Elle encourage le lecteur à favoriser la ‘confiance fondée sur des preuves’ pour cultiver sa propre assurance.

Contrairement à la lecture d’un livre typique, qui peut sembler passif, “Embrace The Work, Love Your Career” est un journal expérientiel. Il y a des méditations, des réflexions et même des pages blanches pour griffonner. Je recommande d’allumer une bougie, de vous servir un verre de vin ou une tasse de thé et de vous préparer à être complètement immergé et actif pendant que Hauser vous emmène dans un voyage de découverte de soi.”

“Leadership et auto-tromperie : sortir des sentiers battus”

Par l’Institut Arbinger

Recommandé par Timothy Chi, PDG de The Knot Worldwide :

“Nous avons tous entendu dire qu’être un meilleur auditeur est la marque d’un bon leader et propriétaire d’entreprise. Ce livre est une lecture rapide qui m’a vraiment aidé à me connecter à la façon dont nous avons tendance à nous raconter des histoires pour justifier nos pensées et nos actions. Comprendre comment nous pouvons être plus conscients de nos propres motivations innées ainsi que de ceux avec qui vous interagissez, que ce soit dans une relation manager-employé ou une relation propriétaire-client potentiel, peut vraiment aider à obtenir de meilleurs résultats.”

“The Emerald Mile : l’histoire épique du trajet le plus rapide de l’histoire au cœur du Grand Canyon”

Par Kevin Federko

Recommandé par Jim Szafranski, PDG de Prezi :

“C’est une lecture vraiment amusante pour tous ceux qui aiment raconter des histoires d’aventure. Et, même si c’est avant tout un moyen de faire une pause pendant les vacances, cela a aussi une certaine pertinence pour le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. Il se déroule dans l’Ouest américain, qui fait face à des défis climatiques historiques et l’ampleur du défi prend vraiment vie avec l’histoire qui se déroule pendant une surabondance d’eau dans l’Ouest.

Mais, ce n’est pas un livre sur le climat – je trouve que c’est une histoire de réussite et de savoir-faire, racontée à travers les yeux d’adversaires, et il tisse ensemble la construction des grands barrages américains et les aventuriers qui deviennent des défenseurs de l’environnement en raison de leur lien avec le monde naturel .”

“Un guide de la bonne vie : l’art ancien de la joie stoïcienne”

Par William B. Irvine

Recommandé par Daragh Murphy, co-fondateur et PDG d’Imprint :

“Ce livre m’aide à mettre le quotidien en perspective, mais à travers une lentille philosophique plutôt qu’une lentille cosmologique. Il est plein de rappels que la frustration, l’impatience et la douleur que nous ressentons chaque jour sont principalement créées par nous-mêmes plutôt qu’infligées par ceux qui nous entourent. … ce qui peut être très utile autour de la table du dîner de Thanksgiving ! Mais je dois admettre que je dis toujours à mes amis de sauter les trois premiers chapitres sur l’histoire de la philosophie stoïcienne, qui peuvent devenir assez secs et sont beaucoup moins utiles que les derniers chapitres sur des leçons stoïques pour la vie de tous les jours.”

“Animal, végétal, indésirable : une histoire de l’alimentation, du durable au suicidaire”

De Mark Bitman

Recommandé par Geneva Long, fondateur et PDG de Bowlus :

« À première vue, ce livre traite de la relation de l’humanité à la nourriture. Mais d’un point de vue commercial et économique, c’est une étude de cas fascinante sur les externalités et les conséquences imprévues. En tant que chefs d’entreprise, nous pensons constamment aux effets de second et de troisième ordre. de nos décisions immédiates et ce livre est un excellent rappel pour bien réfléchir aux activités que vous essayez d’encourager dans votre organisation et parmi vos clients.”

Vérifier:

Voici les 5 nouvelles recommandations de livres de Bill Gates pour votre liste de lecture de vacances

3 livres qui vont changer votre état d’esprit sur le travail et la réussite, selon un coach de carrière

Les 5 meilleurs livres pour vous aider à vivre une vie plus heureuse et plus équilibrée en 2022, selon un coach en burnout

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire