7 lectures de fiction pour vous donner de nouvelles perspectives

Les livres d’affaires peuvent être en mesure d’expliquer pourquoi il est important de tirer parti points de vue divers, mais ils ont tendance à être trop axés sur les modèles pour refléter adéquatement les complexités du monde réel. Pour ces informations, surtout si vous occupez un poste de direction, recherchez œuvres de fiction. Je lis et recommande de la fiction lorsque des problèmes difficiles surviennent. La grande fiction me met au défi avec ses personnages aux multiples facettes dans le contexte de différentes cultures, identités, conflits et époques ; cette complexité est ce dont de nombreux dirigeants ont le plus besoin pour modifier leur point de vue de manière positive. En tant que professeur de leadership, voici sept joyaux littéraires d’un ensemble diversifié d’auteurs que j’ai lus et appréciés. Ils constituent une lecture d’été fascinante et offrent des leçons de leadership surprenantes :

1. « Le compte du Maure »

Par Laila Lalami Ce roman historique raconte les expériences du premier explorateur noir d’Amérique, un esclave marocain rebaptisé Estebanico. Le mémoire imaginaire présente l’impérialisme européen du point de vue d’un narrateur improbable et me rappelle une leçon critique : tous les dirigeants doivent rechercher un large éventail de perspectives, en particulier celles que la société a traditionnellement dévaluées, pour obtenir une image plus complète de la réalité pour leur la prise de décision.

2. « Vivre »

Par Yu Hua et Michael Berry À l’origine interdit en Chine mais plus tard nommé l’un de ces livres les plus influents du pays, « To Live » raconte le parcours de la vie de Fugui, qui gaspille sa fortune et devient un humble paysan, tout en étant entraîné dans l’arc de l’histoire de la Chine – de la guerre civile à la Révolution culturelle. Le pouvoir de cette histoire m’a arrêté net et je l’ai immédiatement suggéré à mes amis et à ma famille. Il offre une leçon universelle que la richesse et le statut peuvent être facilement perdus. C’est aussi un rappel de toujours considérer ce que les autres, y compris les collègues, ont pu (ou sont en train de traverser) – et comment c’est probablement plus qu’ils ne le laissent entendre.

3. « Fumée de mites »

Par Mohsin Hamid Il s’agit du premier roman de Mohsin Hamid du Pakistan, qui a ensuite écrit les best-sellers de renommée internationale « Sortir vers l’ouest » et « Le fondamentaliste réticent. » Le conte bourré d’action suit les malheurs de Daru, dont la vie s’effondre après avoir été licencié de son emploi dans la banque. J’ai l’habitude de lire des romans qui offrent un sentiment intime d’appartenance. J’ai savouré la façon dont celui-ci a donné un aperçu du Pakistan d’aujourd’hui à travers un récit édifiant, parfois spirituel, avec un protagoniste spécialisé dans les mauvaises décisions et les rationalisations.

4. « Moins »

Par Andrew Sean Greer UNE Lauréat du prix Pulitzer en 2018, « Moins » est l’une de mes lectures de plaisir. Il suit Arthur, alors qu’il essaie de dépasser sa rupture avec son petit ami en parcourant le monde. Comme c’est souvent le cas, il constate rapidement que ses problèmes s’enchaînent. Ce roman satirique a une grande valeur de divertissement, mais me rappelle également la folie de regarder à l’extérieur de nous-mêmes pour échapper à l’insatisfaction dans notre carrière ou notre vie personnelle. À bien des égards, c’est une leçon franche qui est utile à la fois pour le leadership et le mentorat.

Par Colson Whitehead Du romancier noir américain Colson Whitehead, « The Intuitionalist » offre de nouvelles incursions dans des conversations franches sur la race sur le lieu de travail et dans la société. Quand Lily, la première femme noire intuitionniste, est accusée d’avoir commis une grossière erreur, comment la vérité sera-t-elle révélée ? J’ai trouvé ici un appel à l’action : passer de la simple compréhension des avantages de la diversité à la défense des personnes qui ont des perspectives diverses. Sinon, ils risquent eux aussi de s’empêtrer ou d’être démantelés dans la politique organisationnelle.

6. « Pachinko »

Par Min Jin Lee Cette histoire épique d’une famille coréenne au Japon explore l’amour, la loyauté et la construction du succès au milieu d’un racisme profondément enraciné et générationnel. À une époque de plus grande conversation sur la race et la justice sociale, ce roman m’a donné une vision du racisme à partir d’un système complètement différent, offrant des parallèles et un aperçu du mien.

7. « Klara et le soleil »