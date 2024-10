7 jours d’antibiotiques aussi efficaces que 14 pour les infections sanguines : étude

Un traitement antibiotique de sept jours pour les patients souffrant d’infections sanguines était aussi efficace qu’un traitement de 14 jours et présentait un taux de mortalité plus faible, selon une étude récente. trouvé.

L’étude, publiée le essais cliniques.gova utilisé les informations de 3 631 patients atteints d’infections sanguines provenant de 74 hôpitaux d’Australie, du Canada, d’Israël, de Nouvelle-Zélande, d’Arabie saoudite, de Suisse et des États-Unis. Les patients présentaient diverses infections, les plus courantes étant les infections des voies urinaires, des poumons et de l’abdomen. Plus de la moitié des patients étaient admis en unité de soins intensifs au moment de l’étude.

Les chercheurs ont examiné la littérature sur les traitements antibiotiques typiques dans le monde et ont constaté que les traitements de 14 jours étaient les plus courants.

Les chercheurs ont découvert que les patients ayant suivi le traitement de sept jours présentaient un taux de mortalité de 14,5 % à 90 jours, tandis que le traitement de 14 jours produisait un taux de mortalité de 16,1 % à 90 jours. Ils ont également constaté qu’un traitement de sept jours était plus efficace dans d’autres critères de jugement, notamment la mortalité en soins intensifs, la mortalité hospitalière et la rechute d’une infection sanguine.

« Nous avons également constaté que le fait de recevoir un traitement de 7 jours dès le départ entraînait une utilisation moindre d’antibiotiques lors du suivi et des durées de séjour à l’hôpital plus courtes », a déclaré Nick Daneman, MD, clinicien-chercheur à la division des maladies infectieuses du Sunnybrook Health Sciences Centre. à Toronto, Ontario, Canada, dit lors de la réunion annuelle de la Semaine des maladies infectieuses 2024. « Nous pouvons dire ici très clairement que 7 jours ne sont pas inférieurs dans le traitement des infections sanguines. »

Il y a environ 600 000 cas d’infections sanguines chaque année, dont environ 90 000 entraînent la mort rien qu’en Amérique du Nord. Avant cet essai, il n’y avait eu aucun essai randomisé sur les traitements antibiotiques et les infections sanguines, ont indiqué les auteurs de l’étude.