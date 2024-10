7 jours d’antibiotiques aussi efficaces que 14 pour le BSI

LOS ANGELES — Un traitement antibiotique de 7 jours pour traiter les infections sanguines (BSI) des patients hospitalisés s’est avéré tout aussi efficace qu’un traitement de 14 jours, selon de nouvelles données provenant d’un essai de non-infériorité mené dans sept pays. Les conclusions du Bactériémie Durée d’antibiotique réellement nécessaire pour l’efficacité clinique (BALANCE) cet essai a des implications sur les coûts des soins de santé et la réduction des méfaits des antibiotiques à l’échelle mondiale et pourrait potentiellement réduire la résistance aux antimicrobiens.

Il s’agit du plus grand essai randomisé portant sur des patients atteints de BSI, avec plus de 3 600 patients, a déclaré Nick Daneman, MD, MSc, clinicien-chercheur à la Division des maladies infectieuses du Sunnybrook Health Sciences Centre à Toronto, Ontario, Canada, lors de la Semaine des maladies infectieuses. (IDWeek) Assemblée annuelle 2024. Daneman est co-chercheur principal avec Robert Fowler, MD, de la Division interdépartementale de médecine de soins intensifs, également du centre Sunnybrook.

L’essai s’est élargi pour inclure des patients de 74 hôpitaux en Australie, au Canada, en Israël, en Nouvelle-Zélande, en Arabie Saoudite, en Suisse et aux États-Unis.

Les patients présentaient diverses causes sous-jacentes à leur BSI, le plus souvent des infections des voies urinaires, des poumons et de l’abdomen, a déclaré Daneman.

Les BSI sont très courantes et très mortelles, a noté Daneman, avec 600 000 cas et 90 000 décès par an rien qu’en Amérique du Nord. « Nous avons besoin de davantage de preuves sur la manière de traiter ces patients de manière optimale. »

Dans le cadre de l’essai, les enquêteurs ont examiné la littérature sur les traitements antibiotiques typiques dans le monde et ont découvert que la durée la plus courante était de 14 jours, a déclaré Daneman. Avant BALANCE, il n’y avait pas eu d’essais randomisés, a-t-il expliqué.

Ils ont randomisé 3 631 patients selon un rapport 1:1 à 7 ou 14 jours avec un critère d’évaluation principal de mortalité à 90 jours. Plus de la moitié des patients étaient gravement malades et étaient admis dans une unité de soins intensifs (USI) au moment de l’étude, a déclaré Daneman.

Dans le groupe de traitement de 7 jours, 14,5 % des patients sont décédés dans les 90 jours. Dans le groupe de traitement de 14 jours, 16,1 % des patients sont décédés dans les 90 jours.

« Nous avons également constaté que le fait de recevoir un traitement de 7 jours dès le départ entraînait une moindre utilisation totale d’antibiotiques lors du suivi et des durées de séjour à l’hôpital plus courtes », a déclaré Daneman. De plus, dans les résultats secondaires, l’équipe a constaté que le traitement de 7 jours était aussi efficace que 14 jours dans une série d’autres critères de jugement, notamment la mortalité en soins intensifs, la mortalité hospitalière, la rechute du BSI et d’autres marqueurs.

Des résultats qui changent la pratique

« Nous pouvons dire très clairement ici que 7 jours ne sont pas inférieurs dans le traitement des infections sanguines », a-t-il déclaré, ajoutant que les traitements de 7 jours devraient être la stratégie générale pour les BSI à l’avenir.

« Il s’agit d’un résumé très solide qui pourrait changer la pratique clinique », a déclaré Yohei Doi, MD, PhD, professeur de médecine à la Division des maladies infectieuses de l’Université de Pittsburgh à Pittsburgh, qui ne faisait pas partie de l’étude.

Les résultats de l’essai BALANCE sont très attendus, a-t-il déclaré, car ils aident à répondre à une question clé du BSI.

« Il n’y a pas de consensus sur la durée du traitement », a déclaré Doi dans une interview. «Quand j’étais à l’entraînement, on nous disait tous 2 semaines (d’antibiotiques) en cas de bactériémie. Cela est devenu plus court au fil du temps, la plupart des données rétrospectives suggérant qu’une durée de traitement plus courte est peut-être aussi sûre et efficace qu’une durée plus longue. La réponse définitive ne vient que lorsque les patients sont répartis au hasard », comme c’était le cas dans cette étude.

Les directives actuelles ne précisent pas de durée antibiotique pour la bactériémie en soi, a déclaré Doi, car la bactériémie est généralement une affection secondaire – une infection des voies urinaires qui se propage dans la circulation sanguine, par exemple, a-t-il déclaré.

Les points forts incluent la taille de l’étude et sa portée sur sept pays, a déclaré Doi, ainsi que la marge de non-infériorité « extrêmement étroite » de seulement 4 % qui ajoute plus de confiance dans les résultats. À titre de comparaison, a-t-il déclaré, une marge de non-infériorité pour un nouveau médicament demandant l’approbation de la FDA « pourrait généralement aller de 7,5 % à 15 % ».

Peu de critères d’exclusion

Doi a souligné que cet essai comportait également peu de critères d’exclusion. Les personnes exclues souffraient d’une immunosuppression extrême, comme les personnes ayant subi une greffe et celles souffrant de neutropénie ou d’abcès non drainé, par exemple, a-t-il noté. Ils comprenaient des patients en soins intensifs et non-USI, des agents pathogènes à Gram négatif et à Gram positif, ainsi que des patients souffrant de maladies telles que l’insuffisance rénale. Patients avec Staphylocoque doré ont été exclus en raison des durées de traitement prolongées inhérentes.

Leur sélection minutieuse des critères d’exclusion est importante, a déclaré Doi, car « nous voulons que les données soient applicables aux patients que nous voyons chaque jour ».

Daneman a déclaré que l’équipe avait déjà lancé BALANCE plus, une plateforme d’essai destinée aux patients atteints de BSI à Gram négatif, afin de répondre à d’autres questions sur le traitement.

Daneman et Doi n’ont signalé aucune relation financière pertinente.

Marcia Frellick est une journaliste indépendante basée à Chicago. Elle a précédemment écrit pour le Chicago Tribune, Science News, le magazine Northwestern et Nurse.com et a été rédactrice au Chicago Sun-Times, au Cincinnati Enquirer et au St. Cloud Times. Suivez-la sur X : @MLfrellick