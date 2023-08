7 joueuses à surveiller en Coupe du monde féminine

Maintenant que le tournoi est entré dans la phase des huitièmes de finale, voici 7 joueuses à surveiller dans la Coupe du monde féminine :

1. Teresa Abelleira (Espagne)

Peu importe le fait que l’Espagne lutte plus que jamais avec sa défaite embarrassante 4-0 contre le Japon. Teresa Abelleira du Real Madrid déchire la Nouvelle-Zélande avec son style de jeu Rodri-esque et ses tirs guidés au laser. Bien que son incroyable ouverture hors des sentiers battus contre la Zambie soit ce qui pourrait venir à l’esprit lorsque l’on parle d’Abelleira, nous ne parlons pas de ses passes et de son intelligence hors du ballon.

Elle a les deuxièmes passes les plus complétées (293) tout au long du tournoi, le plus de passes qui entrent dans le dernier tiers (43), et elle a une précision folle (86,7%) compte tenu du volume de passes qu’elle effectue.

Abelleira apporte le genre parfait de La Masia-construction inspirée et orientée vers le tempo pour l’Espagne. Ils auront envie d’une sorte de normalité compte tenu de leur forme rocheuse, et Abelleira peut l’apporter.

2. Hinata Miyazawa (Japon)

L’attaquante prometteuse Hinata Miyazawa est la vedette du Japon. Sa performance révélatrice contre les poids lourds européens, l’Espagne, en est un parfait exemple. Elle a inscrit un doublé lors de la défaite 5-0 du Japon contre la Zambie. Bien qu’elle ait passé la majeure partie du match contre le Costa Ric, elle a obtenu un autre doublé et ajouté une passe décisive contre l’Espagne.

Elle a un grand contrôle sur le ballon, ce qui signifie que ses mouvements de compétence sont imprévisibles et surprennent souvent les défenseurs. Son flair, ses compétences et son accélération établissent des comparaisons avec un autre attaquant japonais aux mouvements vertigineux, Kaoru Mitoma.

Miyazawa est dans la conversation des joueurs les plus qualifiés actuellement en Australie en ce moment. Le prochain match du Japon contre la Norvège ne devrait que le prouver.

3. Thembi Kgatlana (Afrique du Sud)

Le capitaine sud-africain et machine à marquer des buts Thembi Kgatlana a été presque imparable pour le Banyana Banyana cette Coupe du monde. Elle compte deux buts et deux passes décisives en seulement trois matchs, dont son match vainqueur contre l’Italie pour mener l’Afrique du Sud aux huitièmes de finale pour la première fois.

C’est une solide finissante, une dribbleuse prolifique et une attaquante complète qui peut créer pour elle-même et ses coéquipières. Cela aide qu’elle ait aussi une histoire inspirante. Elle s’est battue pour se remettre d’une blessure dévastatrice au LCA qui l’a tenue à l’écart pendant 10 mois en mai. Elle a également été au premier plan des litiges de paiement avec la Fédération sud-africaine de football et a perdu trois membres de sa famille alors qu’elle s’entraînait en Australie.

L’attaquante du Racing Louisville a beaucoup à jouer, et cela se voit dans son style de jeu divertissant et énergique. Elle sera celle à surveiller dans le match intense de l’Afrique du Sud contre les Pays-Bas.

4. Sophia Smith (États-Unis)

Sophia Smith a été la meilleure attaquante des États-Unis, sinon leur meilleure joueuse, en Australie. L’ailier des Portland Thorns a récolté une passe décisive et deux buts lors de la victoire dominante des États-Unis contre le Vietnam. Bien qu’elle n’ait pas été inscrite sur la feuille de match depuis et que ses performances (ainsi que toute l’équipe) aient été au mieux ternes, elle reste une joueuse intéressante à regarder avant le match à succès de l’équipe contre la Suède.

Smith est un joueur très intelligent et polyvalent qui trouve fréquemment des poches d’espace que beaucoup ne verraient pas du tout. Elle s’épanouit dans des défenses bondées avec son contrôle de balle serré et c’est une tireuse très précise. Si Smith peut se remettre en forme à temps pour le match des huitièmes de finale des États-Unis, elle peut faire des ravages sur une défense suédoise fière de sa ligne arrière compacte et difficile à percer.

5. Lauren James (Angleterre)

Après sa performance phénoménale de deux buts et trois passes décisives contre la Chine, Lauren James se fait un nom en tant que joueuse la plus douée techniquement de la Coupe du monde.

James est l’un des joueurs les plus à deux pieds actuellement en Australie. Elle a également une capacité de finition de tueur, une grande vision et les compétences de jeu nécessaires pour être considérée comme l’une des plus grandes du jeu. Sa performance en petits groupes contre l’Australie ne fait que le prouver, mais elle a été formidable tout au long de la saison dernière.

Le Nigeria devrait être conscient de son talent alors qu’il se prépare pour un match passionnant entre les Lionnes de James et les Super Falcons d’Asisat Oshoala.

6. Kyra Cooney-Cross (Australie)

Bien que la méga-star australienne Sam Kerr sera probablement dans la formation pour le match des huitièmes de finale de l’Australie contre le Danemark lundi, c’est le talent du milieu de terrain de Hammarby, Kyra Cooney-Cross, que les téléspectateurs devraient regarder. La maestro australienne du milieu de terrain est une grande créatrice qui a été en mesure d’aider ses coéquipières à se régaler d’occasions sans fin grâce à ses longues balles solides, ses centres et son physique.

Cooney-Cross peut passer ou garder le ballon sous pression. Elle est également une excellente tireuse de coups de pied arrêtés qui menace toujours le filet avec ses coups francs et ses corners. Chelsea et Arsenal seraient de grands fans du style de jeu de Cooney-Cross, et avec la fenêtre de transfert qui se termine rapidement, ils pourraient agir bientôt.

7. Linda Caicedo (Colombie)

Caicedo a fait parler de lui alors qu’elle et l’équipe nationale colombienne ont battu la Corée du Sud et l’Allemagne pour entrer dans la phase à élimination directe. À seulement 18 ans, Caicedo a marqué deux buts en trois matches pour envoyer le monde dans une frénésie.

L’attaquante du Real Madrid, qui a été annoncée comme l’avenir du football féminin, ne peut être décrite que comme électrique. Elle a une première touche incroyable, et parfois, on dirait que le ballon est collé à ses pieds. Elle est également une tireuse incroyable, comme le montre son impressionnant effort de curling contre l’Allemagne.

La domination de Caicedo sur la Coupe du monde est amplifiée par le fait qu’elle n’est qu’à trois ans de son cancer de l’ovaire potentiellement mortel. Son cancer l’a éloignée du football pendant six mois. Elle est également une icône de la communauté LGBTQ+ colombienne après avoir dédié son but contre l’Allemagne à son partenaire.

