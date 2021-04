Les arrestations sont intervenues après une opération conjointe entre Paris et Rome pour localiser les personnes qui se sont réfugiées en France après la fin des « années de plomb » qui ont tourmenté l’Italie pendant 20 ans et ont fait des centaines de morts au milieu d’affrontements entre les groupes terroristes et le gouvernement.

Le bureau du président français a confirmé les arrestations et a déclaré que les autorités du pays recherchaient toujours trois autres suspects en fuite.

«La France, également frappée par le terrorisme, comprend le besoin de justice pour les victimes», a déclaré un porte-parole du président français dans un communiqué.

Parmi les détenus, la police a capturé Giorgio Pietrostefani, qui a cofondé l’organisation d’extrême gauche Lotta Continua et a été condamné à 22 ans de prison en 1972 pour le meurtre d’un commissaire de police de Milan, tandis que les six autres faisaient partie des Brigades rouges et a été condamné à perpétuité pour une série de meurtres et d’enlèvements.

Les « années de plomb » – qui se sont déroulées de 1968 à 1988 et ont été une période de troubles sociaux et politiques dans toute l’Italie alors que la nation tentait de s’industrialiser – hantent toujours le pays, enregistrant une résurgence de 1999 à 2005.

Alors que sept ont maintenant été arrêtés et trois autres sont recherchés par les autorités, l’Italie demande toujours l’extradition de plus de 200 personnes qui étaient liées aux violences qui ont eu lieu tout au long de cette période de deux décennies.

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a confirmé que les individus arrêtés seront désormais traduits devant un tribunal interne qui décidera s’ils seront extradés vers l’Italie pour y purger leur peine.

L’opération conjointe faisait suite à une réunion entre les ministres de la Justice français et italien, qui réfléchissaient aux mesures à prendre avant l’expiration du délai de prescription des mandats d’arrêt européens émis entre la fin de cette année et 2023.

