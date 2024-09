7 invites pour démarrer avec Google Gemini ce week-end

Google Gemini est une plateforme d’intelligence artificielle incroyablement puissante qui, grâce à la portée de Google, est assez largement disponible. Cela inclut sous forme vocale via Gemini Live, intégré au système d’exploitation Android, et de plus en plus dans les appareils de pointe comme les écouteurs.

Cependant, le moyen le plus courant d’interagir avec lui est sous forme de texte via l’application Gemini sur mobile ou sur le Web. Cela inclut l’accès à plusieurs extensions qui vous donnent des informations sur les produits Google, notamment les vols, Maps et vos propres documents.

Cependant, malgré ces capacités, l’utilisation parfois d’un nouveau modèle d’IA pour la première fois, ou même le retour à un modèle que vous utilisez régulièrement, peut vous laisser incertain par où commencer. J’ai proposé le concept Prompt Jitsu comme moyen de partager des idées d’incitation et en voici 7 à essayer sur Gemini.

Création des invites

J’ai essayé de proposer une combinaison d’invites adaptables et amusantes qui tirent le meilleur parti de toute la gamme de capacités de Gemini. Cela inclut la création d’une image, l’analyse d’une image et l’extraction de données de l’écosystème Google, y compris une vidéo YouTube.

1. Créateur de tendances dansant

(Crédit image : Google)

Tout d’abord, nous allons utiliser le fait que Gemini peut accéder à Internet. Cela lui permet d’effectuer des recherches en direct et d’apporter des données sur les tendances récentes. Ici, nous combinons la culture pop et l’apprentissage interactif.

Invite : « Quel est le dernier défi de danse viral de TikTok ? Décomposez les étapes pour moi et trouvez un didacticiel vidéo YouTube pour que je puisse l’apprendre ! »

2. Créer des images de nourriture

(Crédit image : Google Gemini)

Les Gémeaux peuvent créer des images. Il utilise le puissant générateur d’images Imagen 2 AI de Google DeepMind, bien qu’il présente certaines restrictions, comme le fait qu’il ne peut créer que des images carrées et ne fonctionnera pas en dehors des États-Unis et d’une poignée d’autres pays.

Chez Tom’s Guide, nos rédacteurs experts s’engagent à vous apporter les meilleures nouvelles, critiques et guides pour vous aider à rester informé et à avoir une longueur d’avance !

S’il ne génère pas d’images là où vous êtes, utilisez l’invite ci-dessous avec Ideogram, Freepik, Leonardo, Midjourney ou n’importe quel nombre de générateurs d’images IA et enregistrez la photo qu’il produit.

Il s’agit d’une invite en deux parties. Ici, nous demanderons aux Gémeaux de créer une image d’un aliment, puis, dans un suivi, nous demanderons aux Gémeaux de proposer une recette basée sur les ingrédients de l’image.

L’invite : « Générez une image montrant un tableau avec une sélection aléatoire d’ingrédients provenant d’au moins deux groupes alimentaires. Soyez aventureux dans vos suggestions et faites-la ressembler à une photographie. »

3. Défi culinaire créatif

(Crédit image : Google Gemini)

À l’étape précédente, nous aurions dû générer quatre images. Choisissez celui contenant les ingrédients que vous trouvez les plus intéressants et lancez l’invite suivante (ne démarrez pas une nouvelle discussion) : « Utiliser [image number] et en fonction des ingrédients visibles, pouvez-vous proposer une recette créative avec des instructions étape par étape ? »

Si vous utilisez votre propre image non créée par Gemini, cliquez sur l’icône + à côté de la zone de saisie de texte et sélectionnez l’image que vous avez enregistrée. Utilisez ensuite cette version de l’invite : « En fonction des ingrédients visibles dans cette image, pouvez-vous fournir une recette créative avec des instructions étape par étape. »

4. Escapade en cabine

(Crédit image : Google Gemini)

Les Gémeaux sont TRÈS doués pour vous aider à planifier des vacances parfaites, notamment en économisant de l’argent sur les vols et les hôtels bon marché. Cette invite exploite les extensions pour une planification pratique. L’idée est de jouer sur la capacité de Gemini non seulement à planifier, mais aussi à utiliser des données réelles dans le processus.

L’invite : « Je prévois une escapade d’un week-end dans un chalet confortable dans les bois près de [enter a location]. Utilisez les extensions Cartes et Hôtels pour trouver des options de cabine et suggérer des activités que je peux y faire. Ensuite, montrez-moi une vidéo YouTube de l’emplacement. »

5. Gourou du fitness à domicile

(Crédit image : Google Gemini)

Si vous envisagez de passer un week-end dans les bois, vous voudrez peut-être d’abord faire de l’exercice, juste au cas où. J’ai vu suffisamment de films d’horreur pour savoir que les mots cabane et bois ne sont pas toujours une combinaison particulièrement sûre. Cette invite utilise la capacité de Gemini à créer un plan personnalisé.

L’invite : « Je recherche une routine d’entraînement à domicile rapide et efficace de 20 minutes axée sur la force de base. Pouvez-vous en fournir une avec des instructions claires et des modifications pour différents niveaux de forme physique ? »