L’une des choses les plus séduisantes de l’Europe est sa diversité. Le continent regorge de destinations amusantes à visiter en famille, des plages adossées aux falaises de l’Algarve aux imposants sommets des Pyrénées.

Que vous préfériez profiter du soleil, vous immerger dans la culture ou partir pour une aventure pleine d’action, voici nos meilleurs choix pour des vacances en famille parfaites en Europe.

Pour la détente côtière: l’Algarve, Portugal

L’Algarve au Portugal propose des vacances d’été en famille pittoresques avec ses plages dorées, son océan d’un bleu profond et ses falaises teintées d’orange. Les criques abritées le long du rivage et les eaux calmes conviennent aux jeunes nageurs, avec des températures chaudes toute l’année. La région reçoit plus de soleil par an que la Californie, et c’est l’une des destinations de vacances familiales les moins chères d’Europe.

En plus des plages, il y a beaucoup de parcs aquatiques pour les enfants, y compris le tentaculaire Slide & Splash près d’Estombar, qui propose des expositions de fauconnerie immersives et des piscines à vagues épiques. Ne manquez pas l’impressionnante grotte marine de Benagil, accessible uniquement en bateau, en kayak ou en paddleboard.

Pour l’observation de la faune: Sandviken et Skinnskatteberg, Suède

Il est facile d’oublier qu’une grande partie de l’Europe abrite des animaux intéressants et impressionnants, il n’est donc pas nécessaire de voyager loin pour des vacances avec la faune. La Suède est une destination qui ravira toute la famille. Les régions boisées de Sandviken et Skinnskatteberg abritent des castors, des aigles royaux, des orignaux, des ours bruns et même des loups.

Le moyen le plus sûr et le plus pratique de rechercher la faune est de faire appel à un guide expérimenté. La plupart des visites sont idéales pour les familles avec des enfants un peu plus âgés, car un certain degré de patience est généralement nécessaire! Les voyages d’une nuitée offrent également l’occasion mémorable d’observer les étoiles dans la nature, loin des villes polluantes par la lumière.

Pour des aventures épiques: les Pyrénées, France

Pour des vacances en famille pleines d’adrénaline en Europe, rendez-vous dans les Pyrénées. Courant 430 km le long de la frontière entre la France et l’Espagne, cette imposante chaîne de montagnes est idéale pour les jeunes aventuriers.

De l’équitation à la tyrolienne, il existe de nombreuses activités pour tous les âges. Grimpez parmi les grands pins, faites du VTT dans la campagne herbeuse ou rafraîchissez-vous dans un lac de montagne cristallin. Pour vraiment faire battre le cœur de toute la famille, rendez-vous au parc aventure multi-activités Exterieur Nature à Marquixanes, qui propose du canyoning, du rafting et de l’escalade.

Pour la paix et la tranquillité: les Hébrides, en Écosse

Peu d’endroits peuvent battre les Hébrides extérieures d’Écosse en matière de solitude. Située au large de la côte nord-ouest, cette chaîne d’îles interconnectées est tout simplement magique. Avec une nature tellement préservée, allant des plages de sable blanc aux collines escarpées, les enfants ont beaucoup d’espace pour jouer. Cet isolement attire également une faune abondante, notamment des loutres, des cerfs, des aigles et des dauphins.

Les Hébrides intérieures sont un peu plus proches de la civilisation – vos enfants pourraient reconnaître les maisons aux couleurs vives de Tobermory sur Mull de la série télévisée Balamory, tandis que les fans de Jurassic World ™ peuvent rechercher des empreintes de dinosaures sur l’île de Skye.

Pour une escapade citadine ludique: Copenhague, Danemark

Quel meilleur endroit pour emmener les enfants que le pays qui a créé LEGO®? La capitale du Danemark est construite en pensant aux jeunes visiteurs, en commençant par le parc d’attractions central des jardins de Tivoli. Situé en face de la gare, ce pays des merveilles regorge de manèges amusants, allant des montagnes russes palpitantes à un voyage magique à travers les contes de fées de Hans Christian Andersen.

Pour quelque chose de plus éducatif, dirigez-vous vers le centre scientifique de classe mondiale Experimentarium, qui dispose de trois étages d’expositions interactives à explorer. Les enfants peuvent entrer dans une bulle de savon dans le Bubblearium, jouer à la harpe laser dans le Labyrinthe de la Lumière ou ressentir la puissance d’une tempête en mer dans le Port.

Pour un paradis hivernal: Laponie, Finlande

Rien n’embellira les enfants à Noël qu’une visite à la maison du Père Noël. Avec des activités allant du traîneau à chiens et des promenades en traîneau à rennes aux réunions privées avec le Père Noël lui-même, c’est une escapade festive parfaite.

Situé au cœur du cercle polaire arctique, vous êtes assuré de passer un Noël blanc ici! En plus de créer une atmosphère magique, cela ouvre de nombreuses possibilités pour les sports d’hiver, notamment le patinage sur glace, le ski, la luge et la motoneige. Si vous avez de la chance, vous pourrez même vous émerveiller devant les couleurs des aurores boréales qui dansent dans le ciel.

Pour une immersion culturelle: Vienne, Autriche

La capitale de l’Autriche est peut-être mieux connue pour sa romance, mais c’est aussi une destination très familiale. Les enfants adoreront se déguiser avec des perruques et des costumes d’époque au château de Schönbrunn et se faire passer pour des princes et des princesses pour la journée. Pour quelque chose de plus vivant, le parc d’attractions Prater dispose d’une grande roue géante ainsi que de 250 stands, manèges et attractions différents à découvrir.

Pendant ce temps, les amoureux des animaux pourront explorer le zoo de Schönbrunn, qui abrite des tigres, des pandas, des koalas, des orangs-outans et de nombreuses autres espèces passionnantes, ou l’aquarium House of the Sea, avec ses captivants requins marteaux.

