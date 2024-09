7 habitudes quotidiennes qui pourraient être des addictions déguisées et nuire à votre carrière

Comment des habitudes quotidiennes inoffensives peuvent masquer une dépendance sous-jacente et nuire à votre vie et à votre carrière. Getty Images

Connaissez-vous la différence entre une habitude quotidienne sans danger et une dépendance qui doit être gérée ? Beaucoup l’ignorent. Près des deux tiers des Américains Les gens disent qu’eux-mêmes ou quelqu’un qu’ils connaissent ont lutté contre la dépendance à l’alcool ou aux drogues. Mais un expert en santé mentale prévient que certaines habitudes quotidiennes courantes pourraient être des addictions déguisées. Faire des achats en ligne, boire du café, faire défiler Instagram, manger et même travailler peuvent tous dégénérer en addictions.

Dr. Michael Olla, psychiatre à Récupération de Valley Spring, Selon Olla, il est possible de gérer ces habitudes quotidiennes en limitant les risques, en planifiant et en faisant preuve de modération. « L’addiction se développe lorsque l’utilisation répétée d’une substance ou la participation à une activité altère le système de récompense du cerveau, ce qui entraîne des envies intenses et un comportement compulsif. Il existe un risque que les choses que nous faisons tous les jours et auxquelles nous ne pensons pas beaucoup deviennent des addictions. Au fil du temps, le cerveau a besoin de plus de substance ou d’activité pour obtenir le même plaisir, ce qui crée une dépendance. »

Olla a dressé une liste de six activités quotidiennes, avertissant qu’elles pourraient devenir des addictions si elles ne sont pas gérées avec soin, sinon déjà Les addictions. J’ai ajouté le surmenage, car beaucoup de gens ne savent pas que cela peut aussi conduire à une addiction au travail.

1- Utilisation des médias sociaux

Consulter fréquemment les réseaux sociaux est normal pour de nombreuses personnes, mais Olla explique que cette activité quotidienne insensée peut se transformer en dépendance lorsque l’envie de faire défiler devient incessante, conduisant à négliger les interactions et les responsabilités en face à face.

« L’utilisation compulsive des réseaux sociaux peut perturber le sommeil, diminuer l’estime de soi et augmenter les sentiments d’anxiété ou de dépression, car les utilisateurs se comparent constamment aux moments forts de la vie des autres », explique Olla.

2- Achats en ligne

Olla explique que la satisfaction immédiate des achats en ligne peut déclencher une libération de dopamine similaire à d’autres comportements addictifs. « Chez certains, cela évolue vers une addiction au shopping, où les individus achètent compulsivement des articles dont ils n’ont pas besoin. Cela peut entraîner des difficultés financières, du désordre et un stress personnel important. »

Selon Olla, la dépendance aux achats en ligne peut masquer des problèmes émotionnels plus profonds. « Le simple fait de cliquer sur « acheter maintenant » peut rapidement améliorer l’humeur, mais cela est passager », note-t-il. « Nous encourageons les patients à explorer les causes profondes de leurs achats compulsifs et à développer des mécanismes d’adaptation plus sains. Fixer des limites d’achat, retarder la gratification et trouver d’autres activités pour soulager le stress peuvent être des stratégies efficaces. »

3- Jeux

Olla souligne que l’addiction au jeu peut survenir lorsque les mondes numériques offrent une échappatoire qui devient préférable à la réalité. Il explique que cette addiction peut conduire à un retrait social, à une négligence de la santé personnelle et à une baisse des performances scolaires ou professionnelles.

« Comme pour beaucoup de ces addictions, jouer un peu, c’est bien, et même bien », affirme Olla. « Mais passer douze heures d’affilée devant sa console est le signe que quelque chose ne va pas. »

4-Manger

Olla ajoute à sa liste l’alimentation compulsive, qui se concentre souvent sur les aliments malsains riches en sucres, en graisses ou en sel. « Ce type d’addiction se caractérise par le fait de manger en réponse à des besoins émotionnels plutôt qu’à la faim, ce qui peut entraîner de graves problèmes de santé comme l’obésité, les maladies cardiaques et le diabète », insiste-t-il, ajoutant : « L’alimentation compulsive affecte également souvent la santé mentale en provoquant une honte de soi et un sentiment de culpabilité intense. »

5- Consommer de l’alcool

La consommation régulière d’alcool peut se transformer en dépendance, reconnaît à juste titre Olla. « L’addiction à l’alcool se caractérise par un besoin intense d’alcool, une perte de contrôle sur le moment et la quantité de boisson consommée, et des symptômes de sevrage lorsque l’on arrête de boire », souligne-t-il. « Cette dépendance peut avoir des effets dévastateurs sur la santé physique, notamment des maladies du foie et des lésions neurologiques, ainsi que sur les relations personnelles et professionnelles. »

6- Consommation de caféine

De nombreux travailleurs américains ont recours à la caféine pour se donner un coup de fouet le matin, mais Olla prévient que, comme toute consommation excessive, elle peut entraîner une dépendance. « Si vous sentez que vous avez besoin de caféine pour éviter les symptômes de manque comme les maux de tête, la fatigue et l’irritabilité, vous êtes peut-être accro », suggère Olla. « Au fil du temps, une consommation élevée de caféine peut également entraîner des problèmes de santé comme une accélération du rythme cardiaque, une hypertension artérielle et de l’anxiété. »

7- Travail

Une habitude quotidienne qui est souvent oubliée dans la liste des addictions est l’addiction au travail. Nous avons tendance à penser que le surmenage est dû au travail ou à un patron qui fait preuve de microgestion. Mais parfois, les employés se surmènent et adoptent des habitudes de travail excessives qui peuvent conduire au stress et à l’épuisement professionnel, voire à la mort ou au karoshi, comme l’appellent les Japonais, lorsqu’elles sont poussées à l’extrême. Des travailleurs par ailleurs en bonne santé s’effondrent à leur bureau après de longues périodes d’heures supplémentaires ou après avoir conclu un accord sous haute pression, généralement à la suite d’un accident vasculaire cérébral ou d’une crise cardiaque.

Vous pouvez passer le test de risque d’addiction au travail ici pour évaluer vos habitudes de travail et voir si elles peuvent créer une dépendance. Élaborer un plan de soins personnels, fixer des limites quant à la durée de votre travail et créer un équilibre entre vie professionnelle et vie privée sont des mesures importantes pour prévenir cette dépendance insidieuse.

Un dernier mot sur les habitudes addictives

« Contrôler votre consommation d’activités et de substances potentiellement addictives, comme la caféine, l’alcool et les achats en ligne, nécessite un effort conscient pour maintenir un équilibre et une conscience de soi », selon Olla. J’ajouterais que votre conscience de la durée de votre travail est également importante. Fixer des limites et garder un plan de santé au travail dans votre poche peut vous aider à gérer le stress et l’épuisement professionnel et à maintenir une carrière équilibrée.

Olla suggère de commencer par fixer des limites précises et réalistes pour chaque activité. « Par exemple, limitez votre consommation de caféine à quelques tasses par jour avant midi, consommez de l’alcool avec modération lors d’événements sociaux et limitez l’utilisation des jeux et des réseaux sociaux à des heures précises, peut-être une heure ou deux chaque soir. De même, planifiez vos repas de manière à ce qu’ils contiennent un apport équilibré en nutriments, en évitant les grignotages excessifs ou les repas émotionnels. »

Olla souligne l’importance de surveiller son comportement pour déceler tout signe de dépendance. Il observe que le fait de se sentir irritable ou anxieux lorsqu’on réduit sa consommation de l’une de ces substances ou activités peut servir de contrôle de soi essentiel et que « s’engager dans d’autres activités qui encouragent le mouvement physique et les interactions sociales dans le monde réel peut empêcher qu’une activité particulière ne devienne une béquille ou une compulsion ».