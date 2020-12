La saison hivernale n’est peut-être pas si colorée qu’elle-même, mais elle est connue pour fournir une gamme de fruits colorés qui sont bons pour la santé. De plus, les fruits de saison sont toujours les meilleurs à avoir car ils fournissent les nutriments exacts dont votre corps a besoin pour le climat actuel. Les températures plus froides peuvent causer plusieurs problèmes de santé tels que le rhume, les infections virales et la peau sèche. L’inclusion de fruits de saison dans votre alimentation pendant les hivers aide à améliorer l’immunité et favorise la santé globale pour s’attaquer aux problèmes qui viennent avec la saison. De plus, l’offre abondante les rend abordables pendant la saison. Voici sept fruits disponibles pendant la saison hivernale sur lesquels vous devriez faire le plein:

1. Pommes

Les pommes d’origine indienne des régions montagneuses du nord sont l’un des fruits les plus disponibles pendant la saison hivernale. Les pommes sont riches en fibres et en nombreuses vitamines et minéraux. Ils contiennent de la pectine, qui favorise la santé intestinale. Les antioxydants présents dans les pommes réduisent le risque de crise cardiaque et de diabète. La vitamine C présente en eux contribue à renforcer l’immunité.

2. Oranges

Le fruit légèrement aigre et sucré contient de la vitamine C, des fibres, du potassium, du folate et de la thiamine, entre autres. La teneur en vitamine C aide à renforcer le système immunitaire pour vous aider à combattre les infections et à favoriser la santé de la peau. On dit que la consommation d’oranges réduit le risque de cancer et de maladie rénale. Le folate présent dans les oranges aide à prévenir l’anémie.

3. Kiwi

Le kiwi, un fruit le plus couramment disponible pendant les mois froids, regorge d’une variété de nutriments tels que la vitamine C, le fer, les fibres et les antioxydants. Le kiwi favorise la santé de la peau et prévient le vieillissement précoce de la peau. Ils contiennent également des minéraux tels que le magnésium, le potassium, le calcium, le phosphore, le cuivre, le zinc et le fer.

4. Goyave

Les goyaves sont sucrées avec une pointe d’acidité. Leur incroyable profil nutritionnel comprend de la vitamine A, du folate, du potassium, du cuivre et des fibres. Avoir des goyaves pendant la saison hivernale peut aider à prévenir les dommages cellulaires et l’inflammation. La pectine présente en eux favorise la digestion et peut prévenir le cancer du côlon.

5. Fraises

Les baies rouges juteuses au goût aigre-doux sont densément riches en acide folique, manganèse, potassium, vitamine C et antioxydants. Les antioxydants qu’ils contiennent préviennent certaines maladies chroniques comme le diabète. Les fraises sont bonnes pour les personnes diabétiques car elles aident à contrôler la glycémie. Ils sont également parfaits pour perdre du poids car ils ont une teneur élevée en eau, ce qui en fait un aliment très hypocalorique.

6. Raisins

Que vous cueilliez des raisins verts, rouges ou violets, ce sont tous des fruits très nutritifs qui sont tout aussi délicieux. Les raisins sont riches en fibres, ce qui les rend bons pour votre système digestif. Les composés phytochimiques naturels (anthocyanes et resvératrol) qu’ils contiennent aident à réduire l’inflammation, prévenant ainsi les risques de plusieurs maladies inflammatoires chroniques.

7. Prune

Ce fruit violet acidulé regorge de différents nutriments comme les vitamines A, C et K, le cuivre, le manganèse, les fibres et les antioxydants. Les prunes favorisent l’appétit et améliorent la digestion, la circulation sanguine et la santé cardiaque. La teneur en antioxydants peut également aider à garder l’anxiété à distance. Le potassium présent dans les prunes aide à réduire les niveaux de sodium dans le corps, ce qui contribue à abaisser la tension artérielle.

Pour plus d’informations, lisez notre article sur le Avantages des fruits.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.