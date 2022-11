7 fonctionnalités Google à utiliser lorsque vous ne savez pas ce qu’il y a à dîner

Nous avons tous été piégés dans le purgatoire verbal du “Qu’est-ce que tu veux pour dîner ?” Google détient la clé pour mettre fin au match de ping-pong parlé. Que vous craigniez d’appeler pour passer une commande, que vous vouliez essayer un nouvel endroit ou que vous ayez besoin de recommandations lorsque vous voyagez, Google a une fonctionnalité pour vous aider.

Voici comment Google peut vous aider à régler le débat du dîner.

Commencer

Que vous soyez chez vous ou dans un endroit inconnu, le meilleur endroit pour commencer votre quête alimentaire est de chercher Restaurants à proximité ou Restaurants [insert location] dans Google. Vous pouvez également ouvrez l’application Google Maps et appuyez sur Restaurants en haut de l’écran.

Vous pouvez sélectionner plusieurs filtres pour générer de meilleurs résultats de recherche. Appuyez sur l’icône Filtres (il ressemble à trois barres de défilement dans le coin supérieur gauche de l’écran) pour trier les résultats par prix, heures d’ouverture, type de cuisine et plus encore.

Obtenez de meilleures recommandations de restaurants

Nous avons tous nos endroits préférés, mais pourquoi ne pas essayer quelque chose de nouveau ? Les recommandations personnalisées Your Match de Google augmentent la probabilité que vous appréciiez réellement le nouveau repas que vous essayez. Google utilise les informations des restaurants que vous avez visités et notés dans l’application Maps, ainsi que vos centres d’intérêt et votre activité sur le Web pour estimer la probabilité que vous aimiez d’autres restaurants, comme une recommandation Netflix. Vous devriez pouvoir voir votre pourcentage à côté du nombre d’étoiles du restaurant.

Shelby Brown / Crumpe



Pour ajuster vos recommandations, appuyez sur le restaurant qui vous intéresse et appuyez sur Votre match. À partir de là, vous pouvez appuyer sur Modifier les préférences de nourriture et de boisson à personnaliser en fonction de intérêts, n’aime pas et les préférences alimentaires comme casher ou halal. Appuyez sur le bouton Intéressé ou Pas intéressé, puis appuyez sur Ajouter un sujet. À partir de là, vous pouvez parcourir différents types de cuisine comme le petit-déjeuner, les fruits de mer ou la créole et mettre à jour vos recommandations en sélectionnant l’icône de cuisine et en appuyant sur Ajouter des préférences.

Obtenez une meilleure idée des plats populaires d’un restaurant

Si vous vous dirigez vers un nouvel endroit ou si vous voulez bouleverser votre commande de nourriture habituelle dans un repaire familier, essayer un nouveau plat semble risqué. Et si ce n’est pas bon ? En plus de consulter les avis des clients et de parcourir le menu à l’avance, vous pouvez consulter un les plats les plus populaires et les plus mentionnés du restaurant sur Google Maps.

Choisissez un restaurant que vous souhaitez visiter dans Google Maps et faites défiler jusqu’à Faits saillants des menus — une compilation de photos et d’avis de clients. De là, vous pouvez faire défiler un carrousel d’images étiquetées Populaire. Vous pouvez également toucher Ajouter un plat pour apporter votre propre expérience positive.

Juste au-dessus des points saillants du menu, vous pouvez appuyer sur les Les gens mentionnent souvent section, qui présente des critiques basées sur les plats du restaurant. Si un plat ou un sujet est particulièrement positif, vous verrez un petit smiley vert à côté du mot.

Shelby Brown / Crumpe



Découvrez le restaurant dans Street View

Si vous ne connaissez pas l’emplacement du restaurant, vous assurer d’atteindre votre destination peut être la partie la plus stressante de la sortie. Savoir à quoi ressemble le restaurant et pouvoir trouver un parking peut rendre l’expérience beaucoup moins anxiogène.

Un moyen rapide de comprendre tout cela consiste à utiliser Street View dans Google Maps. Recherchez le restaurant que vous souhaitez visiter et appuyez sur la petite image avec la flèche circulaire pour ouvrir Street View. Vous pouvez également appuyer sur l’adresse du restaurant et vous serez redirigé vers le même endroit. De là, vous pourrez voir à quoi ressemble l’emplacement, des points de repère utiles, ainsi que le stationnement dans la rue ou les parkings à proximité.

Évitez la cohue du déjeuner et du dîner

Capture d’écran de Dale Smith/CNET



Si vous n’êtes pas fan des foules, Google Maps peut vous dire quand un restaurant sera le plus achalandé. Recherchez un restaurant et appuyez sur pour ouvrir son profil complet sur Google Maps. Faites défiler vers le bas et vous devriez voir un graphique de style graphique à barres sous le titre Temps populaires. Le graphique devrait remplir le jour actuel et la barre en surbrillance indiquera l’heure actuelle. À partir de là, vous pouvez voir quand le restaurant est généralement le plus achalandé, ainsi que les temps d’attente moyens correspondants. Appuyez sur le jour de la semaine à côté de Popular Times ou balayez vers la gauche pour voir tous les jours où le restaurant est ouvert.

Découvrez les emplacements qui livrent ou proposent des plats à emporter

La livraison et les plats à emporter sont les héros méconnus des gens du monde entier qui sont trop fatigués pour cuisiner après une longue journée. Chaque fois que vous n’aimez pas la cuisine, Google Maps peut vous dire quels restaurants incluent les plats à emporter et la livraison.

Ouvert Google Maps et chercher un resto. Sans même cliquer sur le choix, le restaurant devrait lister des options comme sur place, ramassage en bordure de rue, plats à emporter ou livraison sans contact. Si vous cliquez sur le restaurant, chaque option devrait avoir un coche verte ou un x rouge indiquant la disponibilité.

Laissez Google commander le dîner pour vous

Je sais que je ne suis pas la seule personne qui n’aime pas les appels téléphoniques. Heureusement, certains restaurants sur Google Maps offrent une option de commande en ligne. Au bas de chaque résultat de recherche, vous devriez voir des options pour appeler le restaurant, obtenir un itinéraire, afficher le menu ou commander en ligne.

Robinet Commander en ligne et vous pourrez choisir une application avec laquelle passer votre commande comme DoorDash, UberEats ou Grubhub. Si vous avez installé l’application, vous serez automatiquement redirigé pour passer votre commande pour livraison ou ramassage. Si vous n’avez pas installé l’application, le service s’ouvrira dans votre navigateur mobile.

Pour plus d’informations, consultez conseils Google Maps plus utiles et huit conseils de voyage Google.