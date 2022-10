7 fois Nora Fatehi a abandonné les robes et est devenue desi

Rupali Ganguly est sur un nuage neuf comme son spectacle Anupama va très bien. L’actrice a récemment célébré Diwali avec les membres de sa famille et a également célébré Bhaidooj avec son frère Vijay Ganguly. L’actrice est une femme de famille qui aime passer du temps de qualité avec eux. Elle a profité de sa poignée de médias sociaux pour publier une photo où elle a été vue assise dans un pousse-pousse avec sa famille et il était tard dans la nuit. L’actrice qui est assez active sur Instagram a été vue en train de prendre un pousse-pousse à 23h30 avec son mari Ashwin Verma et son enfant Rudransh.

Rupali a posté un clip du pousse-pousse et a révélé qu’elle avait fait un tour de Bandra à Versova à 23h30 dans la nuit. Elle a également révélé qu’il est amusant d’aller dîner puis de revenir en pousse-pousse. Elle a également apprécié le cercle Juhu. Elle a également été vue en train de faire l’idiot avec son fils. Elle a été vue en train de l’embrasser sur la joue, ce qui était tout mignon. Dernièrement, le morceau de Rupali dans la série Anupamaa a reçu beaucoup d’amour de la part de ses fans.

Découvrez la vidéo de Rupali Ganguly dans un pousse-pousse avec sa famille.

Les fans de la série Anupamaa adorent le fait qu’Anuj alias Gaurav Khanna et Anupamaa passent un bon moment romantique au collège. On voit Anuj donner à Anupamaa une forme universitaire en cadeau de Diwali, ce qui la rend très excitée. Il la dépose également au collège le premier jour. Elle a montré son amour et l’a également remercié pour l’occasion en or. En parlant de l’actrice, elle continue de publier chaque jour de nouveaux clichés sur son Instagram. Elle compte environ 2,6 millions de followers sur les réseaux sociaux. Ses fans sont toujours impatients de savoir ce qu’elle continue de publier sur son fil de médias sociaux. Elle est assez occupée avec Anupamaa à partir de maintenant professionnellement.