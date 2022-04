7 faits « choquants » sur le garçon d’anniversaire Sachin Tendulkar que chaque fan de cricket doit connaître

Bharat Ratna Sachin Tendulkar, le trésor national, célèbre son 49e anniversaire aujourd’hui le 24 avril. Avec des centaines de tonnes dans son sac, battant tous les records du livre, Sachin n’est pas qu’un joueur de cricket. Il est considéré comme le dieu du cricket. Cependant, les feux de la rampe, l’attention d’un milliard de fans de cricket indiens inconditionnels et le succès retentissant ne lui sont jamais montés à la tête. Chaque fois que quelqu’un parlait de Sachin, il parlait de sa modestie et de son humilité. Mais il y a des anecdotes moins connues autour du petit maître qui ont fait de lui la légende du cricket qu’il est aujourd’hui.

Nous avons compilé quelques faits pour le célébrer le jour de son anniversaire.

Sachin Tendulkar a déjà frappé avec des mouchoirs en sous-vêtements

Il en faut beaucoup pour devenir une légende. S’ouvrant dans son livre « Playing it My Way », Sachin Tendulkar a évoqué une certaine situation embarrassante dans laquelle il s’est retrouvé alors qu’il jouait pour la nation.

Lors du match de Super 6 contre le Sri Lanka lors de la Coupe du monde ICC en 2003, Tendulkar a frappé avec des mouchoirs en sous-vêtements à cause de maux d’estomac.

Tendulkar qui a réussi à marquer 97 à Johannesburg a écrit : « Ici, je suis un peu gêné de révéler un secret très personnel concernant le match contre le Sri Lanka. La veille du match, j’avais mal au ventre et je me sentais déshydraté. Cela s’est produit parce que je n’avais pas encore complètement récupéré de la crampe que j’avais subie en jouant au Pakistan et que, par conséquent, j’avais beaucoup de boissons isotoniques.

« J’ai également ajouté une cuillère à café de sel aux boissons énergisantes, pensant que cela aiderait à la récupération, et cela a causé des maux de ventre. En fait, la situation était si mauvaise que j’ai dû me battre avec des mouchoirs à l’intérieur de mes sous-vêtements. J’ai même dû retourner au vestiaire pendant l’une des pauses boissons et je me sentais extrêmement mal à l’aise au milieu », a-t-il ajouté.

Sachin Tendulkar a joué pour le Pakistan avant l’Inde

Sachin Tendulkar, maître blaster de 16 ans, a peut-être disputé son premier match international de cricket contre le Pakistan en 1989, mais la première fois qu’il a marché sur une scène internationale, c’était pour le Pakistan.

C’est exact. Lors d’un match d’exhibition entre l’Inde et le Pakistan le 20 janvier 1987, Tendulkar a été envoyé comme voltigeur remplaçant pour l’équipe d’Imran Khan.

Racontant l’incident dans son livre « Playing it My Way », Sachin se souvient s’être plaint à un ami plus tard qu’il aurait pu prendre la prise s’il avait été positionné à long terme.

(Remarque : la photo ci-dessus ne provient PAS du match mentionné.)



« Je ne sais pas si Imran Khan s’en souvient ou s’il a la moindre idée que j’ai déjà joué pour son équipe pakistanaise », a écrit Sachin dans son livre.

Marcus Couto, l’ami d’enfance de Tendulkar, a été cité par ADN en disant: «Certains des joueurs pakistanais allaient se reposer à l’hôtel de l’équipe. Imran est venu voir Hemant Kenkre (capitaine du CCI) et a dit qu’il manquait de joueurs et s’il pouvait amener trois à quatre joueurs sur le terrain. Deux jeunes se trouvaient à proximité – Khushru Vasania et Sachin Tendulkar.

« Sachin a vu Hemant et a demandé en marathi ‘Me Zaaoo Ka?’ (‘Puis-je aller’). Avant qu’Hemant ne puisse hocher la tête, Sachin était déjà sur le terrain en tant que remplaçant du Pakistan. C’était vers la fin du match et Sachin était sur le terrain pendant environ 25 minutes.

Sachin Tendulkar a prêté sa batte à Shahid Afridi qui a ensuite marqué le siècle le plus rapide

Oui. Boom Boom Afridi a marqué le 100 le plus rapide avec la batte de Master Blaster. Le 4 octobre 1996, Afridi, 16 ans et 217 jours, a frappé le siècle international le plus rapide lors d’une performance de 37 balles contre le Sri Lanka. Fait intéressant, c’était aussi sa toute première manche d’une journée.

Jeune et frais dans l’équipe et dépourvu de kit de cricket de base, Afridi a reçu les bottes et le casque du fileur pakistanais Saqlain Mushtaq. Mais la batte emblématique lui a été donnée par le stimulateur Waqar Younis lors de l’entraînement au filet.

« Je venais d’entrer dans l’équipe du Pakistan et pendant les filets à Nairobi, ‘Wicky Bhai’ m’a donné une batte et m’a dit, joue avec ça et tu verras. C’est la batte de Sachin », a déclaré Afridi Nouvelles du Golfe.

Sachin Tendulkar et ses superstitions

Lors du test de Kotla contre le Pakistan où Kumble a obtenu un 10 parfait, chaque fois que Tendulkar a remis le pull et la casquette de Kumble à l’arbitre au début d’un over, Kumble a pris un guichet. Alors il a continué à faire ça jusqu’à ce que Kumble prenne les dix.

Sachin Tendulkar a été le premier batteur à être donné par le troisième arbitre

Oui. Alors que le petit maître a battu tous les records qui se sont présentés sur son chemin, Tendulkar est également devenu le premier batteur à être donné par un troisième arbitre lors de la série de tests de 1992 en Afrique du Sud. L’arbitre était Karl Liebenberg.

L’Inde était 38/2 lorsque Tendulkar battait avec Ravi Shastri sur le pli. Pacer Brian McMillan était au milieu d’un sort de feu quand il en a lancé un près de la zone de bonne longueur et Tendulkar qui au bâton à 11 a glissé le ballon vers une autre légende – Jonty Rhodes. Tendulkar a tenté le single risqué mais a été renvoyé par Shastri.

Andrew Hudson a couru vers les souches et a récupéré le lancer de Rhodes proprement et a délogé les souches.

Cyril Mitchley, l’arbitre de la jambe carrée est monté à l’étage vers le troisième arbitre Karl Liebenberg, qui a appuyé sur le feu rouge. Sachin a été licencié à 11 ans.

En 2016, lorsque Tendulkar a lancé une initiative de vente au détail en ligne, il a admis que la technologie avait aidé le cricket et amélioré l’expérience des spectateurs.

« En ce qui concerne la technologie, je suis toujours partant même si j’ai été le premier à être distribué via la technologie en Afrique du Sud en 1992 », a déclaré Sachin.

La moyenne du test de Sachin Tendulkar est inférieure à celle de Vinod Kambli

Bien qu’il soit injuste de comparer leurs moyennes de match de test, le flamboyant batteur gaucher Vinod Kambli a terminé sa carrière de test en 1995 avec une moyenne de 54,20. Kambli a réussi à accumuler 1 084 points en 17 matches de test.

Alors que Sachin, qui a disputé 200 matchs de test, a terminé avec une moyenne de 53,78.

Sachin Tendulkar n’a pas pu célébrer son premier siècle de test avec du champagne car il était mineur

Une bouteille de champagne Magnum a été offerte à Sachin lorsqu’il a marqué son premier Test cent à Manchester en 1990. Mais il ne pouvait pas l’ouvrir car les règles britanniques n’autorisaient pas les moins de 18 ans à le faire. Sachin a choisi d’attendre 8 ans et l’a fait éclater au premier anniversaire de sa fille Sara en 1998.

