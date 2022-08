7 façons d’économiser des données mobiles sur Android et iOS

À moins que vous n’ayez un forfait de données illimité, il est tout à fait possible que vous brûliez votre allocation mensuelle de données mobiles sans même vous en rendre compte. Faire défiler les vidéos TikTok, regarder YouTube ou Netflix ou utiliser votre téléphone comme point d’accès pour votre ordinateur portable peut consommer ces gigaoctets en un rien de temps.

Si vous avez déjà brûlé toutes vos données par accident, voici sept façons d’économiser des données en passant plutôt au Wi-Fi.

1. Utilisez votre réseau domestique pour télécharger du contenu

L’un des moyens les plus évidents de conserver vos données mobiles intactes est de planifier à l’avance quand vous allez voyager en bus, en train ou sur d’autres longs trajets.

Au lieu de diffuser du contenu lors de vos déplacements, téléchargez plutôt des films, des émissions de télévision, de la musique et des podcasts avant de quitter la maison.

De nos jours, la plupart des gens ont un haut débit illimité, ou du moins un forfait beaucoup plus généreux que le forfait de données mobiles typique, donc utiliser pleinement le haut débit à domicile vous aidera à éviter d’utiliser l’allocation sur votre téléphone.

2. Désactivez les données mobiles à la maison ou au bureau

Cela devrait aller de soi, mais utilisez pleinement le Wi-Fi au travail ainsi qu’à la maison – si vous y êtes autorisé, bien sûr. Lorsque vous rentrez chez vous ou au bureau, désactivez les données mobiles afin que toute la navigation ou la consommation de contenu que vous faites se fasse via Wi-Fi.

Bien que les téléphones passent généralement automatiquement au Wi-Fi pour enregistrer les données mobiles, cela peut ne pas se produire si vous avez quelques zones de votre maison ou de votre lieu de travail avec un signal Wi-Fi faible. Dans ce cas, il se peut que votre téléphone bascule automatiquement sur les données mobiles lorsqu’il perd le Wi-Fi. Si vous ne le remarquez pas, vous risquez de télécharger par inadvertance des applications volumineuses ou de regarder des vidéos sans vous rendre compte qu’elles utilisent vos données mobiles.

Si vous avez un iPhone, vous pouvez utiliser le Fonction de raccourcis pour créer une alerte basée sur la localisation qui vous rappelle de désactiver vos données lorsque vous atteignez une certaine destination. La même astuce peut être effectuée sur un téléphone Android en utilisant les rappels de localisation dans Google Keep.

3. Utilisez le Wi-Fi dans les bibliothèques, les cafés, les restaurants et les magasins

Si vous constatez que vous êtes pris loin du bureau ou de votre domicile, mais que vous devez faire des choses en ligne qui utiliseraient beaucoup de données, il existe encore quelques options disponibles. Comme vous le savez probablement, la plupart des cafés offrent une connexion Wi-Fi gratuite, vous pouvez donc toujours passer et commander un café au lait tout en profitant de l’occasion pour télécharger vos fichiers ou passer un appel vidéo.

Il en va de même (à l’exception du café au lait) des bibliothèques publiques, de la plupart des pubs, des restaurants de restauration rapide comme McDonalds, et si vous vous trouvez à proximité d’un Apple Store, parcourez les derniers produits qu’il a à offrir tout en profitant de son décent Réseau Wi-Fi.

Une chose à garder à l’esprit est que le Wi-Fi public n’est pas nécessairement aussi sécurisé que votre propre réseau domestique. Pour cette raison, nous vous conseillons d’utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour crypter votre connexion et protéger vos données. Vous pouvez trouver une bonne affaire dans notre tour d’horizon des meilleures offres VPN et voir nos recommandations pour les meilleurs services VPN.

Certains opérateurs de téléphonie mobile ont commencé à proposer des forfaits qui ne comptabilisent pas l’utilisation des médias sociaux dans votre allocation de données. Par exemple, au moment de la rédaction, le fournisseur britannique Voxi proposait un forfait mensuel de 25 Go pour 12 £ qui permettait également une utilisation illimitée des médias sociaux. Donc, si vous avez une dépendance à Snapchat ou à TikTok, l’utilisation d’un plan comme celui-ci vous empêcherait de graver toutes vos données en quelques jours.

5. Arrêtez des applications spécifiques utilisant des données mobiles

Bien que vous ne souhaitiez peut-être pas bloquer toutes les données utilisées sur votre téléphone lorsque vous êtes en déplacement, en particulier si vous souhaitez recevoir des e-mails et des notifications d’applications de messagerie, il existe la possibilité d’empêcher certaines applications d’utiliser les réseaux mobiles et de les restreindre à Wifi uniquement.

Cela pourrait être bon pour des choses comme iCloud et Google Photos qui pourraient sauvegarder toutes les photos et vidéos que vous prenez en utilisant des données mobiles. Sur Android, ouvrez simplement Paramètres> Applications> Gérer les applications, puis sélectionnez celle que vous souhaitez restreindre.

Vous devriez voir l’option Restreindre l’utilisation des données, alors appuyez dessus et sélectionnez Wi-Fi uniquement.

Fonderie

Cela vaut également la peine d’être pris en compte pour les applications de streaming, les médias sociaux et tout ce qui utilise la vidéo (qui a généralement les plus grandes tailles de fichiers à télécharger).

Nous avons un guide séparé qui explique le processus pour les utilisateurs d’iPhone : Comment désactiver les données mobiles sur iPhone.

6. Configurer un avertissement d’utilisation des données

Si vous craignez toujours de vous retrouver avec zéro données avant la fin du mois, vous pouvez toujours configurer une notification qui vous permet de savoir quand vous avez utilisé une certaine quantité. De nombreuses applications dédiées des fournisseurs de forfaits mobiles le feront pour vous, mais sur Android, vous pouvez également utiliser un paramètre système pour obtenir le même résultat. Voici ce qu’il faut faire.

Ouvrez Paramètres > Réseau et Internet > Internet.

À côté du nom de votre opérateur de téléphonie mobile, vous verrez une icône Paramètres. Appuyez dessus et sélectionnez Avertissement et limite de données > Avertissement de données, puis entrez le chiffre pour lequel vous souhaitez être alerté et terminez le processus en appuyant sur Définir.

Ce processus peut varier légèrement selon les différentes versions d’Android, mais le principe doit rester le même.

7. Passer à un forfait mobile avec plus de données

En fin de compte, si vous ne pouvez tout simplement pas gérer la quantité de données que votre forfait actuel fournit, la chose évidente à faire est de passer à celui qui répond le mieux à vos besoins. Jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleurs forfaits SIM uniquement pour voir si vous pouvez faire une bonne affaire aujourd’hui.