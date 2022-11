7 façons de soutenir une personne âgée atteinte de diabète pendant le mois de la sensibilisation au diabète – Shaw Local

Novembre est le Mois de la sensibilisation au diabète, et c’est le moment idéal pour en savoir plus sur la façon de soutenir nos aînés qui vivent avec le diabète. Le diabète peut être difficile à gérer, et nous devons fournir à nos aînés le soutien dont ils ont besoin pour rester en bonne santé et indépendants. Voici sept façons d’aider vos proches pendant le Mois de la sensibilisation au diabète :

1. Il est essentiel d’apprendre à gérer le diabète pour être solidaire. De nombreuses ressources sont disponibles en ligne et dans votre bibliothèque locale.

2. Les aider à suivre leur glycémie fait partie de la gestion du diabète. Tenez un journal de leur glycémie ou aidez-les à utiliser un tracker numérique.

3. Fournir un soutien émotionnel et des encouragements. Il peut être difficile de vivre avec le diabète, alors votre soutien et vos encouragements seront très utiles.

4. Encouragez-les à rester actifs et à manger des aliments sains. Faire de l’exercice et manger des aliments sains sont essentiels pour tout le monde, en particulier pour les personnes atteintes de diabète.

5. Les personnes atteintes de diabète doivent prendre leurs médicaments conformément aux prescriptions. Vous pouvez les aider en vous assurant qu’ils prennent leurs médicaments et en les aidant à suivre les dates de renouvellement.

6. Soyez une source d’information et de soutien. Si votre proche aîné a des questions sur son diabète, soyez là pour y répondre ou aidez-le à trouver les réponses dont il a besoin.

7. Offrez votre aide pour les rendez-vous chez le médecin ou pour d’autres tâches liées au diabète. Les rendez-vous chez le médecin peuvent être difficiles à obtenir, alors proposez de les conduire ou de les accompagner pour un soutien moral.

Le diabète est une maladie difficile à vivre, mais avec le bon système de soutien, les personnes âgées peuvent bien le gérer et profiter d’une bonne qualité de vie. Pendant le Mois de la sensibilisation au diabète, prenez le temps d’en savoir plus sur la façon dont vous pouvez soutenir vos proches âgés vivant avec cette maladie.

Notre objectif chez Melody Living est que nos résidents maintiennent une santé optimale.

