Les sinus sont des cavités creuses dans le crâne. Ils sont présents sur la face avant du crâne, autour des pommettes, au centre du front, entre les yeux et derrière le nez. Ces cavités creuses sont doublées à l’intérieur d’un type de peau connu sous le nom de membrane muqueuse. La membrane muqueuse est sensible aux infections ou aux réactions allergiques qui peuvent provoquer une inflammation et des blocages des sinus.

Lorsque les sinus sont incapables de se drainer en raison d’un blocage, ils gonflent et une pression se crée en eux. Cette pression peut entraîner des douleurs au visage, au nez, aux joues et au front.

Pour relâcher la pression, il est important de drainer les sinus. Voici quelques moyens scientifiques pour relâcher la pression des sinus à la maison:

1. Rinçage nasal

Rincer les sinus peut garder la membrane muqueuse humide et soulager la pression dans les sinus. Cela réduit également le risque de maladies des voies respiratoires supérieures. Le rinçage nasal peut être fait à l’aide d’un pot neti (un petit pot avec un bec allongé).

Remplissez le pot avec de l’eau stérile (bouillie à fond puis refroidie). Penchez-vous au-dessus de l’évier et inclinez légèrement la tête vers le côté gauche. Insérez le bec du pot dans la narine droite jusqu’au point de confort et versez la solution. La solution passera d’une narine à l’autre, éliminant le pollen, les bactéries, la saleté et les débris. Répétez la même chose pour l’autre côté.

2. Inhalation de vapeur

Les sinus secs peuvent augmenter la pression des sinus et provoquer des maux de tête et des douleurs dans d’autres parties du visage. L’inhalation de vapeur peut garder vos sinus humides et soulager toute douleur associée.

L’inhalation de vapeur est facile à pratiquer à la maison. Penchez-vous sur une casserole remplie d’eau chaude et couvrez votre tête avec une serviette ou un chiffon épais. Respirez la vapeur par le nez pendant quelques minutes Vous pouvez le faire 2 à 3 fois par jour. Un bain de vapeur peut également aider.

3. Repos

Quelque chose d’aussi simple qu’une bonne nuit de sommeil peut réduire la pression des sinus. Le repos favorise la production de globules blancs qui attaquent les virus et les bactéries responsables des infections. Cela entraîne la libération de la pression des sinus.

4. Hydratation

La déshydratation peut assécher vos sinus et empêcher le drainage, provoquant une pression dans le visage. Il est donc important de rester hydraté en buvant beaucoup d’eau à intervalles réguliers. Boire de l’eau chaude peut favoriser le drainage des sinus en augmentant vitesse du mucus nasal.

5. Élévation de la tête

Pendant votre sommeil, élevez la tête au-dessus de votre poitrine avec des oreillers. Cela permet un meilleur drainage des sinus pendant votre sommeil. Dormir dans cette position empêche également l’accumulation de sinus et peut vous aider à respirer plus confortablement.

6. Yoga, méditation, exercices de respiration et activité physique

Le yoga, la méditation et les exercices de respiration sont connus pour libérer les tensions du corps. La pratique régulière de ces techniques de relaxation pourrait soulager votre douleur et votre inconfort et des exercices de respiration pourraient également améliorer la santé des sinus et des voies respiratoires. En outre, une activité physique modérée peut aider à améliorer votre temps de récupération et favoriser la circulation sanguine, soulageant temporairement la congestion.

7. Massage du visage

Certains Études préliminaires suggèrent que le massage du visage pourrait aider au drainage lymphatique autour du nez et des joues et également faciliter le drainage des sinus paranasaux, en libérant la pression d’eux. Vous pouvez masser votre visage à l’aide d’un visage ou d’un rouleau de jade pour cela.

Pour plus d’informations, lisez notre article sur Médecine ayurvédique, traitement et remèdes pour la sinusite.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.