7 façons de renforcer votre système immunitaire

« Vous ne pouvez pas simplement dire : ‘Eh bien, je serai bon en hiver et mauvais en été.’ Cela ne fonctionne pas de cette façon. Cela perturbe les cellules et leur prend beaucoup de temps pour retrouver leur comportement normal. »

En plus de porter un masque dans les espaces publics et de rester à jour dans vos vaccinations, ce que les experts recommandent souvent lors des pics de cas de Covid, il peut être utile de renforcer votre système immunitaire.

Réduisez votre consommation de sucre Faites de l’exercice régulièrement Mangez des aliments riches en fibres comme les avocats et les baies Privilégier une bonne qualité et quantité de sommeil Pensez à prendre des probiotiques et des prébiotiques pour améliorer votre santé intestinale Évitez de fumer ou de consommer des médicaments non prescrits Boire moins d’alcool

Outre la protection potentielle contre les virus en circulation, le renforcement de votre système immunitaire peut avoir d’autres effets positifs sur votre santé.

« Un système immunitaire fort se traduit par une incidence plus faible de troubles de l’humeur, des taux de dépression plus faibles et un meilleur sentiment de bien-être. [and] degrés d’optimisme plus élevés », a déclaré Miller.

