7 façons de réduire le risque de cancer du sein – Shaw Local

De nombreuses femmes s’inquiètent du risque de développer un cancer du sein au cours de leur vie. Le cancer du sein est le deuxième cancer le plus fréquent chez les femmes aux États-Unis et au Canada. Malgré cette prévalence, il existe des moyens pour les femmes de réduire leur risque de cancer du sein.

Bien qu’il soit impossible de modifier les antécédents familiaux ou les marqueurs génétiques comme les mutations génétiques qui augmentent le risque de cancer du sein, voici sept façons dont les femmes peuvent réduire leur risque.

1. Faites de l’exercice régulièrement et maintenez un poids santé. L’activité physique et la surveillance des calories peuvent contrôler votre poids. La clinique Mayo recommande au moins 150 minutes par semaine d’activité aérobique modérée ou 75 minutes par semaine d’activité aérobique vigoureuse. L’entraînement en force au moins deux fois par semaine est également recommandé. Le surpoids ou l’obésité augmente le risque de cancer du sein chez une femme.

2. Ayez une alimentation saine. Le lien entre l’alimentation et le risque de cancer du sein est encore à l’étude. Cependant, la recherche suggère qu’une alimentation riche en légumes et en fruits et en produits laitiers riches en calcium, mais pauvre en viandes rouges et transformées peut réduire le risque de cancer du sein.

3. Éviter ou limiter les consommations d’alcool. L’alcool augmente le risque de cancer du sein, même en petites quantités. Pour ceux qui boivent, pas plus d’une boisson alcoolisée par jour devrait être la limite. Plus une femme boit, plus son risque de développer un cancer du sein est grand, déclare la clinique Mayo.

4. Subir des conseils et des tests génétiques. Les femmes préoccupées par un lien génétique ou des antécédents familiaux de cancer du sein peuvent parler à leur médecin des tests et des conseils qui pourraient les aider à réduire leur risque. Les médicaments préventifs et les chirurgies pourraient aider les personnes à risque élevé de cancer du sein.

5. Limitez l’hormonothérapie. L’hormonothérapie substitutive combinée pour les femmes ménopausées peut augmenter le risque de cancer du sein, indiquent les Centers for Disease Control and Prevention. De même, la prise de contraceptifs oraux pendant les années de procréation peut augmenter le risque. Les femmes peuvent parler avec leur médecin pour peser le pour et le contre de la prise de telles hormones.

6. Allaiter les enfants, si possible. L’allaitement maternel a été associé à la réduction du risque de développer un cancer du sein chez une femme.

7. Apprenez à détecter le cancer du sein. Les femmes devraient apprendre à connaître leur corps afin de pouvoir déterminer si quelque chose ne va pas le plus tôt possible. La détection précoce du cancer du sein augmente les chances de réussite du traitement.

Les femmes peuvent adopter diverses stratégies pour réduire leur risque de développer un cancer du sein.