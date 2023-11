7 façons d’arrêter l’anxiété avant qu’elle ne commence

Voici une dure vérité sur l’anxiété : Il n’existe aucune capacité d’adaptation magique ni aucun mantra secret qui éliminera l’anxiété.

C’est parce que quelques Le degré d’anxiété est une partie inévitable et normale de la vie.

Et en fait, la conviction que vous devriez être capable de contrôler ou d’éliminer totalement votre anxiété est probablement l’une des principales raisons pour lesquelles vous continuez à vous sentir aussi anxieux.

Cela dit, il est possible de réduire considérablement le niveau global d’anxiété que vous ressentez régulièrement. Et l’astuce consiste à y faire face avant même qu’il ne commence – ou du moins très tôt dans le processus.

Mais comment puis-je gérer mon anxiété avant qu’elle ne commence ?

En un mot: Des habitudes

Tout comme un athlète développe des habitudes d’entraînement qui l’aident à faire face aux facteurs de stress et aux incertitudes du jeu, vous pouvez cultiver des habitudes mentales et émotionnelles saines qui vous aident à gérer les facteurs de stress inévitables de la vie avant qu’ils ne se transforment en une quantité écrasante d’inquiétude et d’anxiété.

Voici sept de mes habitudes préférées pour réduire l’anxiété…

1. Reconnaissez vos inquiétudes et votre anxiété dès le début.

Il est beaucoup plus facile de gérer les choses difficiles lorsqu’elles sont petites que lorsqu’elles sont grandes…

Il est beaucoup plus facile de rembourser un prêt de 1 000 $ qu’un prêt de 50 000 $

Il est beaucoup plus facile de perdre 5 kilos que 30

Il est beaucoup plus facile de gérer un enfant de 3 ans qui se conduit mal qu’un enfant de 13 ans qui se conduit mal.

Eh bien, le même principe s’applique aux difficultés émotionnelles comme l’anxiété…

Plus tôt vous reconnaîtrez votre anxiété, plus il vous sera facile d’y faire face.

Par exemple, supposons que vous vous retrouviez un matin à vous inquiéter d’une dispute que vous avez eue avec votre conjoint la veille au soir…

Vous l’écartez immédiatement et vous vous dites que c’est idiot.

Une heure plus tard, alors que vous arrivez au travail, vous vous sentez un peu nerveux en repensant à la dispute. Alors vous vous dites d’arrêter de vous inquiéter et de vous lancer dans votre travail.

Au déjeuner, vous remarquez que vos épaules sont tendues et que votre esprit continue d’essayer de rejouer votre dispute d’hier soir, alors vous vous distrayez sur les réseaux sociaux pendant un moment.

Pendant le reste de la soirée, vous continuez à remarquer des inquiétudes concernant la dispute et vous continuez à les éviter ou à vous distraire.

Finalement, il est 2 heures du matin et vous n’arrivez pas à dormir parce que vous continuez à vous inquiéter de la dispute. Vous imaginez toutes sortes d’événements du pire des cas dans votre tête et votre anxiété monte en flèche, en partie parce que vous êtes maintenant également inquiet de ne pas dormir et de la façon dont vous vous sentirez mal demain.

Les soucis mineurs se transforment rapidement en avalanches d’anxiété lorsqu’ils sont ignorés.

La raison est simple : lorsque vous fuyez votre anxiété, vous dites à votre cerveau que c’est dangereux. En conséquence, vous allez vous sentir anxieux d’être anxieux.

Au lieu de cela, prenez l’habitude de reconnaître vos inquiétudes et votre anxiété dès le début. Soyez honnête avec vous-même et dites que vous vous inquiétez ou que vous vous sentez anxieux. Validez ces sentiments et rappelez-vous qu’il est normal de se sentir anxieux même si cela ne fait pas du bien. Examinez vos angoisses avec curiosité et non avec jugement.

Vous n’êtes pas obligé de vous y complaire ou de suivre une séance de thérapie avec vous-même chaque fois que vous vous sentez un peu nerveux. Mais une brève reconnaissance et peu de validation contribuent grandement à garder vos anxiétés petites et gérables.

« La douleur émotionnelle ne peut pas vous tuer, mais la fuir peut le faire. Permettre. Embrasser. Laissez-vous ressentir. Laissez-vous guérir. – Vironika Tugaleva

2. Exprimez vos désirs et vos besoins avec assurance.

Si vous prenez l’habitude de reconnaître votre anxiété dès le début, vous pourriez apprendre quelque chose d’intéressant :

L’anxiété est souvent le signe de besoins non satisfaits.

Par exemple:

Si vous vous sentez chroniquement inquiet au sujet de votre relation, cela pourrait être une façon pour votre esprit de vous dire que vos besoins ne sont pas satisfaits et que vous êtes trop accommodant envers votre partenaire.

Si vous vous sentez régulièrement anxieux au travail, cela pourrait être une façon pour votre inconscient de vous dire que votre emploi actuel ne correspond pas à vos préférences et à vos valeurs.

Si vous vous sentez habituellement nerveux à propos des interactions et des conversations sociales, cela pourrait être une façon pour votre esprit de vous dire que vous avez envie de plus d’intimité et d’amitié profonde dans votre vie.

Alors voici la question : au lieu de vous demander Comment puis-je arrêter de me sentir si anxieux ? essaie de te demander Comment puis-je commencer à demander ce que je veux vraiment ?

L’anxiété est souvent un signal qui vous indique que vous devez vous affirmer davantage dans votre vie, être plus audacieux et plus direct dans vos demandes et vos efforts pour obtenir ce que vous voulez vraiment.

Fait intéressant, au cours des années de thérapie avec des personnes anxieuses, j’ai découvert que souvent, la meilleure façon d’aider quelqu’un à réduire son anxiété était d’ignorer l’anxiété elle-même et de se concentrer plutôt sur une plus grande assurance. Et dès que cela s’est produit, l’anxiété a commencé à retomber d’elle-même.

N’oubliez pas : souvent, l’anxiété n’est qu’un messager. Au lieu de crier après le messager, essayez d’abord de lire le message.

“La vie rétrécit ou s’agrandit proportionnellement au courage de chacun.” – Anaïs Nin

3. Soyez intelligent dans votre sommeil.

Tout est plus difficile quand on ne dort pas bien…

Il est plus difficile de perdre du poids.

Il est plus difficile de rester concentré et productif.

Il est plus difficile de lutter contre les infections.

Et il est beaucoup plus difficile de bien gérer ses émotions, y compris l’anxiété.

Bien sûr, je prêche probablement à la chorale ici. Tout le monde sait que le sommeil est important. Et pourtant, il peut être étonnamment difficile de mieux dormir… Pourquoi ?

Cela s’explique en grande partie par le fait que le sommeil est l’une de ces choses pour lesquelles tout effort se retourne contre vous et ne fait qu’aggraver le problème. Dans la plupart des domaines de la vie, l’effort conduit à de bons résultats. Étudiez plus dur, obtenez de meilleures notes. Soulevez plus fort, développez plus de muscle.

Mais que se passe-t-il lorsque vous essayez plus fort de dormir ?

Que se passe-t-il lorsque vous insistez pour que votre esprit se calme la nuit afin de pouvoir vous rendormir ?

Que se passe-t-il lorsque vous passez toute la soirée à rechercher les causes possibles de votre insomnie ?

Que se passe-t-il lorsque vous passez l’heure avant de vous coucher à cocher de manière obsessionnelle des éléments de votre liste de contrôle d’hygiène du sommeil en 31 points ?

Plus vous essayez de dormir, plus votre sommeil se détériore.

Ainsi, contre-intuitivement, l’astuce pour mieux dormir (et moins d’anxiété) n’est pas d’essayer si fort.

Voici une petite chose que vous pouvez faire pour améliorer considérablement la qualité de votre sommeil : arrêtez d’essayer de vous endormir à la même heure chaque nuit.

Votre corps est conçu pour dormir plus ou moins en fonction de nombreux facteurs tout au long de la journée, de l’effort physique à la lutte émotionnelle. Certaines nuits, vous pourriez avoir besoin de 7 heures de sommeil et d’autres, de 8 heures.

Mais si vous forcez votre corps à essayer de dormir alors qu’il ne l’est pas, que va-t-il se passer ? Vous allez être frustré et anxieux de ne pas dormir, ce qui ne fera que rendre l’endormissement plus difficile !

Si vous souhaitez améliorer votre sommeil, ne vous couchez pas avant d’avoir réellement sommeil (pas seulement fatigué).

« Soyez prêt à ce que ce soit facile. Vous pourriez être surpris. —Liz Gilbert

4. Développez votre vocabulaire émotionnel.

S’il y a un secret pour bien gérer l’anxiété, c’est bien celui-là :

L’anxiété n’est pas le problème ; c’est votre relation avec l’anxiété qui pose problème.

Tout le monde éprouve parfois une certaine anxiété. Il s’agit d’une émotion humaine normale qui sert un objectif important : nous protéger des menaces ou des dangers :

Lorsque votre alarme incendie se déclenche au milieu de la nuit et que votre anxiété monte, c’est une bonne chose : s’il y a un incendie, vous devez pouvoir vous échapper. rapide.

Ou si vous devez rentrer chez vous à pied dans une ruelle sombre tard dans la nuit, votre anxiété vous aidera à rester alerte et sensible aux dangers possibles pendant que vous êtes dans cette position vulnérable.

Rappelez-vous toujours ceci :

Que cela vous fasse du bien ou non, votre anxiété essaie simplement de vous aider.

Le problème est que votre cerveau est parfois confus entre ce qui est réellement dangereux et ce qui semble dangereux mais ne l’est pas…

Imaginer l’avion de votre conjoint s’écraser se sent terrifiant. Mais ce n’est pas parce que vous l’avez imaginé que quelqu’un est vraiment en danger.

Un collègue qui pense que vous êtes stupide peut vous rendre anxieux, mais votre survie n’est pas vraiment en jeu ici, donc l’anxiété que vous ressentez dans cette situation est bien intentionnée mais malavisée.

Alors, qu’est-ce que tout cela a à voir avec l’élargissement de votre vocabulaire émotionnel ?

Eh bien, la plupart des personnes qui souffrent d’anxiété ont tendance à voir et à ressentir de l’anxiété partout…

Si un membre éloigné de la famille décède de manière inattendue, il commence immédiatement à s’inquiéter de savoir s’il pourrait mourir de manière inattendue et cette peur devient sa préoccupation.

Si un partenaire vous fait un commentaire insensible, vous vous concentrez immédiatement sur la peur que vous avez d’aggraver la situation en disant quelque chose qui pourrait le bouleverser davantage.

En d’autres termes, les personnes anxieuses ont tendance à ignorer l’ensemble de leur vie émotionnelle et à se concentrer presque exclusivement sur l’anxiété. Mais lorsque vous êtes trop concentré sur l’anxiété, votre cerveau commence à considérer l’anxiété elle-même comme quelque chose de dangereux. Et comme nous en avons discuté plus tôt, l’anxiété liée à l’anxiété ne fait que conduire à davantage d’anxiété.

Pour contrecarrer cette tendance, assurez-vous de nommer d’autres émotions non liées à l’anxiété dans votre vie.

Après le décès d’un membre éloigné de votre famille, au lieu de passer directement à l’anxiété, prenez un moment pour étiqueter votre tristesse et votre chagrin. Vous pourriez même être plus précis et noter qu’il y a un certain regret dans cette tristesse parce que vous n’avez jamais été aussi proche de ce membre de la famille que vous l’auriez souhaité.

Si votre partenaire fait un commentaire insensible, au lieu d’aller directement à l’anxiété, prenez un moment pour exprimer votre propre colère ou frustration, ou peut-être votre déception face à son insensibilité.

Plus vous élargissez votre vocabulaire émotionnel et faites de la place à toute la gamme des émotions de votre vie, moins l’anxiété liée à la pièce devra dominer.

“Tout comme une faible fréquence cardiaque au repos est le sous-produit d’un exercice intense, une faible anxiété est le sous-produit d’un examen de soi intense.” — Ravikant naval

5. Prenez le temps de…