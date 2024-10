7 expositions à ne pas manquer pendant la Frieze London

Avec l’ouverture de Frieze London et de Frieze Masters cette semaine, la scène artistique animée de Londres regorge d’expositions passionnantes d’art contemporain et moderne. Des nouvelles peintures de sculptures de Tracey Emin examinant l’amour et la perte, la mortalité et la renaissance au White Cube et les autoportraits et portraits d’amis et d’amants de Francis Bacon à la National Portrait Gallery aux études psychologiques surréalistes d’Anna Weyant chez Gagosian et aux mashups visuels d’Urs Fischer de une Amérique dystopique au siège de Sadie Coles, ce sont les spectacles incontournables de la Frieze Art Week.

1. Tracey Emin au White Cube Toujours artiste autobiographique, Celui de Tracey Emin l’art atteint un nouveau niveau d’intensité à travers ses dernières peintures, sculptures et vidéos dans l’exposition «Je t’ai suivi jusqu’au bout», sa 14ème exposition personnelle avec la centrale londonienne depuis qu’elle a rejoint la galerie en tant que l’un des YBA (Young British Artists) les plus controversés en 1993. Présentant une série saisissante de toiles expressives qui reflètent une vie qui s’écoule lentement, des bronzes qui capturent la pure passion corporelle et émouvante. images de l’artiste saignant pratiquement pour son art, l’exposition émouvante reflète l’amour et la perte d’Emin et ses récentes confrontations avec la mortalité de la manière la plus convaincante. Jusqu’au 10 novembre

2. Francis Bacon à la National Portrait Gallery L’un des artistes figuratifs les plus influents du 20ème Siècle, François Bacon transformé l’apparence de ses sujets grâce à une utilisation habile de la peinture. L’exposition « Francis Bacon : Human Presence » présente plus de 55 œuvres explorant le lien profond de l’artiste avec le portrait et la manière dont il a remis en question les définitions traditionnelles du genre. Outre ses autoportraits, les modèles de cette exposition sensationnelle incluent ses amis Lucian Freud et Isabel Rawsthorne et ses amants Peter Lacy et George Dyer. L’exposition retrace l’évolution de la pratique de Bacon, explorant la manière dont il a adopté et remis en question les classifications conventionnelles du portrait, en plaçant son travail aux côtés d’un tableau de Rembrandt, un artiste qu’il admirait, et de photographies de Bacon par Cecil Beaton, Arnold Newman, Bill Brandt et autres. Jusqu’au 19 janvier

3. Vincent van Gogh à la National Gallery Célébration du 200e anniversaire de la National Galleryème anniversaire et marquant le centenaire de l’acquisition par le Musée de Vincent van Gogh Tournesols et La chaise de Van Goghdeux de ses tableaux les plus célèbres, en 1924, l’exposition « Van Gogh : Poètes et amants » rassemble une sélection organisée de chefs-d’œuvre de l’artiste néerlandais bien-aimé. Les points forts incluent Nuit étoilée sur le Rhône du musée d’Orsay à Paris, La Maison Jaune du Musée Van Gogh d’Amsterdam, La chambre de l’Art Institute of Chicago, et le rarement vu Les Oliviers du Museum of Modern Art de New York, ainsi que des œuvres sur papier et d’autres peintures qui explorent le processus créatif de l’artiste et ses sources d’inspiration. Jusqu’au 19 janvier

4. Michael Craig-Martin à la Royal Academy of Arts Est Michael Craig Martin un praticien du Pop art ou un artiste conceptuel ? À en juger par son travail au cours des 30 dernières années, la plupart des gens pourraient l’identifier comme le premier, mais comme le révèle cette rétrospective saisissante, il a commencé sa carrière, fraîchement sorti de Yale en 1966, en créant des œuvres d’art conceptuelles. Artiste et professeur influent au Royaume-Uni, en particulier auprès des YBA, l’artiste né à Dublin a affirmé qu’un verre d’eau était un chêne dans une œuvre de 1973, avant de se tourner vers des œuvres murales représentant des objets du quotidien dessinés avec du ruban adhésif étroit et de grands -peintures à grande échelle, minimalistes et maximalistes. Cet aperçu vivant comprend également ses dessins sculpturaux géants d’épingles de sûreté, de parapluies et de vis en acier thermolaqué, qu’il réalise depuis 2011, ainsi que des œuvres d’art numériques plus récentes, notamment des portraits de George Michael et Zaha Hadid et un film immersif. installation qui plonge le spectateur dans un monde d’objets animés. Jusqu’au 10 décembre

5. Yu Hong à la galerie Lisson Célèbre artiste contemporain chinois, Yu Hong a étudié la peinture à l’Académie centrale des beaux-arts de Pékin, où elle a continué à enseigner après avoir obtenu son diplôme en 1988. Mieux connue pour ses peintures allégoriques monumentales – son immense triptyque de 2021 La Nef des Fousqui fait référence à la toile éponyme de Hieronymus Bosch mais représente un groupe de jeunes luttant pour maintenir un bateau à flot dans des eaux dangereuses, s’est distinguée dans la section Unlimited d’Art Basel l’année dernière et est présentée dans son exposition actuelle à la Biennale de Venise, organisée par The Asian Art. Initiative du Musée Guggenheim. Pour sa première exposition personnelle à Londres, la peintre basée à Pékin et à New York présente une sélection de peintures de paysages poétiques représentant des personnages dans la nature qui font référence de manière poignante à l’histoire de l’art tout en explorant les tensions sociales entre l’isolement et la convivialité. Jusqu’au 9 novembre

6. Anna Weyant chez Gagosian Peintre talentueux aux tableaux figuratifs éblouissants, Anna Weyant peint des portraits et vit toujours de manière aussi convaincante que les maîtres anciens mais avec l’ironie des meilleurs artistes pop. Inspirée par les peintres néerlandais de l’âge d’or, les maîtres modernistes et les stars de l’art contemporain, ainsi que par les films, la musique, les romans et les livres pour enfants, Weyant filtre ses influences à travers ses tamis mentaux et visuels pour créer des toiles charismatiques pleines d’humour noir. Sa première exposition personnelle à Londres, « Who’s Afraid of the Big Bad Wolves ? », suit un fil conceptuel développé dans « Baby, It Ain’t Over Till It’s Over », ses débuts Gagosian à New York en 2022, et « The Guitar Man », ses débuts à Paris en 2023, avec des images ludiques et érotiques qui mélangent intelligemment le surréalisme avec des situations psychologiques symboliques pour construire des scénarios isolés, destinés à la fois à attirer et à tenir les loups à distance. Jusqu’au 20 décembre

7. Urs Fischer au siège de Sadie Coles Exploiter le potentiel des matériaux – de l’argile, de l’acier et de la peinture au pain, à la terre et aux produits agricoles –Urs Fischer crée des œuvres pleines d’esprit qui déroutent et embrouillent. À travers les distorsions d’échelle, l’illusion et la juxtaposition d’objets du quotidien, ses sculptures, peintures, photographies et installations à grande échelle explorent les thèmes de la perception et de la représentation tout en conservant une irrévérence intelligente et un humour sardonique. Les peintures à grande échelle de « Scratch & Sniff », ses 12ème exposition personnelle avec la galerie, propose une anthologie des expériences fougueuses de l’artiste d’origine suisse et basé à New York en matière de peinture et d’installation. Combinant peinture, photographie et impression à jet d’encre, il superpose de manière dynamique des images accrocheuses du ventre de l’Amérique pour créer une soupe cosmique visuelle à la fois convaincante et désagréable. Présentée dans le vaste espace de la galerie avec un sol en vinyle imprimé et des meubles peints pour simuler le studio de l’artiste à Los Angeles et accompagnée d’un livre gratuit des images utilisées dans les peintures, cette exposition captivante est un portail vers où se trouve aujourd’hui le médium de la peinture et où ça part demain. Jusqu’au 9 novembre