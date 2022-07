7 excellentes alternatives AirPods Pro qui coûtent beaucoup moins cher

Plus de deux ans après leur sortie, Apple AirPod Pro sont toujours les meilleurs véritables écouteurs sans fil. Ils sont petits, légers et bien ajustés, en plus de leurs caractéristiques impressionnantes et de leur qualité audio. Cependant, vous devez desserrer un peu les cordons de la bourse lors de leur achat. Apple baisse rarement les prix de ses produits, et quand c’est le cas, il y a toujours un modèle plus cher que vous devriez probablement opter à la place. Mais il y a une meilleure option que d’attendre ce prix parfait. Vous pourriez vous demander : « Est-il possible de dépenser moins de 100 $ pour une paire d’écouteurs comparables aux AirPods Pro ?

La réponse est oui. Bien que vous n’obteniez pas certaines des fonctionnalités bonus des AirPods Pro, comme Siri mains libres ou le mode surround virtuel audio spatial d’Apple pour regarder des films et des émissions de télévision, les alternatives répertoriées ci-dessous offrent des attributs de performance de base tels que le son et les appels vocaux. Ils disposent également d’une suppression active du bruit décente, sont bien conçus et s’adaptent confortablement. Notez que tous ces choix fonctionnent avec les appareils iOS et Android et ne sont pas centrés sur Apple comme les AirPods Pro.

Je mettrai à jour cette liste au fur et à mesure que de nouveaux modèles arriveront, mais voici les meilleurs écouteurs sans fil à réduction de bruit “bon marché” qui m’impressionnent en ce moment.

David Carnoy/CNET Edifier a quelques nouveaux écouteurs sans fil différents et la plupart, y compris le TWS 330NB, sont de très bonnes valeurs. Alors que les écouteurs TWS 330NB manquent d’un capteur qui met automatiquement votre musique en pause lorsque vous les sortez de vos oreilles, ils offrent une excellente qualité sonore pour l’argent, une suppression active du bruit décente avec un mode de transparence et des appels vocaux solides (ils ont trois microphones dans chaque bourgeon pour la suppression du bruit et la réduction du bruit pendant les appels). Ils s’adaptent bien à mes oreilles – ce sont essentiellement des clones d’AirPods Pro – et bien que les commandes tactiles soient un peu limitées, elles sont programmables à l’aide de l’application Edifier Connect pour iOS et Android ; vous pouvez également définir le niveau de sensibilité au toucher. Ils ont un indice de protection IP54, ce qui signifie qu’ils sont protégés contre les éclaboussures et la poussière, et la durée de vie de la batterie est évaluée à quatre heures avec suppression du bruit activée et à cinq heures désactivée (à des niveaux de volume modérés). Ce n’est que correct, mais vous obtenez deux charges supplémentaires dans le boîtier de charge. Disponibles en noir ou en blanc, les écouteurs TWS 330NB coûtent actuellement 65 $, mais nous avons vu des coupons de réduction instantanés sur Amazon qui rapprochent leur prix de 40 $.

David Carnoy/CNET Earfun continue de produire les vrais écouteurs sans fil et son dernier modèle, l’Earfun Air Pro 2, est un bon. Non seulement il dispose d’une suppression active du bruit solide, mais le son est également impressionnant pour son prix modeste. Les écouteurs ont des fonctionnalités supplémentaires, notamment un capteur de détection d’oreille qui met votre musique en pause lorsque vous retirez les écouteurs de vos oreilles. Il dispose également d’un boîtier avec USB-C et chargement sans fil, que vous ne trouvez pas souvent à ce prix. Équipés de Bluetooth 5.2, ils sont protégés contre les éclaboussures avec un indice IPX5 et offrent jusqu’à sept heures d’autonomie sur une seule charge à des niveaux de volume modérés, bien que vous vous rapprochiez probablement de 6 heures avec la suppression du bruit activée. Il existe également un mode de transparence qui laisse entrer le son ambiant. Cela semble en fait assez naturel et est plus proche que je ne le pensais de l’excellent mode de transparence des AirPods Pro. Earfun parle des capacités d’appel vocal de l’Air Pro 2 – les écouteurs ont trois microphones dans chaque écouteur – et je pensais que les performances d’appel étaient bonnes, mais cela ne réduisait pas autant le bruit de fond que le nouveau Soundpeats T3, qui est également bon pour l’argent (40 $). Cependant, alors que les Soundpeats T3 sont meilleurs pour les appels, les modes de suppression du bruit et de transparence de l’Earfun Air Pro 2 sont supérieurs et les Soundpeats n’ont pas de capteur de détection d’oreille. De plus, les écouteurs Earfun Air Pro 2 sonnent mieux, avec un son plus riche et plus dynamique.



David Carnoy/CNET Le SoundLiberty P10 de TaoTronics est une autre contrefaçon d’AirPods Pro, mais c’est l’un des meilleurs pour le prix, avec un bon son et des performances de casque décentes pour passer des appels. La suppression du bruit n’est pas au niveau des AIrPods Pro mais elle est raisonnablement efficace et il y a aussi un mode ambiant qui laisse entrer le son (l’équivalent du mode de transparence des AirPods Pro, mais pas aussi naturel) et un anti-vent mode. J’ai essayé de nombreux écouteurs TaoTronics au fil des ans et ce sont peut-être les meilleurs écouteurs de l’entreprise à ce jour. Bien qu’ils ne soient pas sophistiqués, ils s’adaptent bien à mes oreilles, leur boîtier est compact et les instructions expliquent clairement comment utiliser les commandes tactiles. Ils sont équipés de Bluetooth 5.2 et sont entièrement étanches avec un indice IPX8. La durée de vie de la batterie est évaluée à six heures et demie avec la suppression du bruit activée et le volume à 50 %.

David Carnoy/CNET Les bourgeons Soundpeats T3 ont deux avantages en plus de leur prix modique : ils sonnent correctement et fonctionnent bien pour passer des appels, offrant une bonne réduction du bruit. Ils sont également confortables à porter et disposent à la fois d’un mode de suppression active du bruit et d’un mode de transparence. La suppression du bruit est seulement correcte, pas géniale (il en va de même pour le mode transparence), mais vous ne pouvez pas vous attendre à tout pour un prix aussi bas. Équipés de Bluetooth 5.2, ils sont protégés contre les éclaboussures IPX4 et ont une autonomie de batterie allant jusqu’à 5,5 heures sur une seule charge à des niveaux de volume modérés. Ils ont un son relativement doux et équilibré et des basses amples. Ils ne vont pas vous épater avec une clarté ou un son dynamique, mais ils sont agréables à écouter, c’est tout ce que vous pouvez demander à un ensemble d’écouteurs à petit budget. Les appelants ont dit que ma voix était plus claire lorsque j’utilisais les AirPods Pro, mais les Soundpeats réduisaient en fait davantage le bruit de fond que les AirPods Pro. J’ai pu avoir des conversations dans les rues bruyantes de New York sans problème.

David Carnoy/CNET TCL est surtout connu pour ses téléviseurs Roku de haute qualité et de grande valeur, mais il s’est déplacé dans l’arène des écouteurs au cours des dernières années. Je n’étais pas trop impressionné par ses modèles précédents, mais son dernier Moveaudio S600 offre un excellent son et une bonne suppression active du bruit ainsi qu’une autonomie de batterie décente (jusqu’à 6,2 heures avec suppression du bruit activée et huit heures désactivée, avec trois charges supplémentaires de le boîtier de charge). J’ai trouvé que les performances du casque pour les appels vocaux sont correctes, mais pas tout à fait au niveau des AirPods Pro. Le boîtier de charge offre une charge sans fil. Ceux-ci sont légèrement plus orientés vers les utilisateurs d’Android – TCL fabrique des téléphones Android économiques, après tout – et disposent de Google Fast Pair. Cela dit, ils fonctionnent bien avec les iPhones et l’application compagnon de TCL est disponible pour iOS et Android (vous pouvez personnaliser les commandes sonores et tactiles dans l’application). Les écouteurs prennent en charge le codec audio AAC, mais pas aptX. Ceux-ci mettent automatiquement votre musique en pause lorsque vous retirez les écouteurs de vos oreilles et ils sont étanches aux éclaboussures et à la poussière IP54. Les tiges sont un peu longues, mais les oreillettes me vont confortablement et j’ai obtenu un joint étanche en utilisant les plus grands embouts auriculaires. Le S600 est disponible en trois options de couleur.

David Carnoy/CNET Les écouteurs Soundcore Life P2 d’Anker sont des écouteurs économiques populaires. Le Life P3 a été mis à niveau avec une suppression active du bruit et est essentiellement une version plus abordable du Liberty Air 2 Pro (liste de 130 $). Le Life P3 manque de charge sans fil et d’un capteur de détection d’usure qui met automatiquement votre musique en pause lorsque vous retirez les écouteurs de vos oreilles. Cela dit, ces écouteurs ont un son assez correct (ils ont un mode amplification des basses) et sont également bons pour passer des appels. Une application compagnon vous permet de modifier un peu le son, mais je suis principalement resté avec le profil sonore par défaut. La durée de vie de la batterie est évaluée à sept heures à des niveaux de volume modérés. Ceux-ci offrent une résistance à l’eau IPX5, ce qui signifie qu’ils peuvent résister à un jet d’eau soutenu et qu’ils sont protégés contre les éclaboussures. Comme avec le Liberty Air 2 Pro, j’ai eu un peu de mal à obtenir un joint étanche avec les embouts inclus (cela ne devrait affecter qu’un petit pourcentage d’utilisateurs), j’ai donc utilisé le mien. Pour obtenir des performances sonores et antibruit optimales, il est crucial d’obtenir une bonne étanchéité. Il existe également un mode de transparence qui laisse entrer le son ambiant, ce qui fonctionne bien mais n’est pas à la hauteur de l’excellent mode de transparence des AirPods Pro. Disponible en plusieurs couleurs, le Life P3 a un prix catalogue de 80 $, mais pour le moment, il est en vente pour seulement 64 $ sur Amazon, ce qui le place en territoire d’aubaine. Le Liberty Air 2 Pro se vend sporadiquement 100 $, soit 30 $ de réduction sur son prix catalogue, en comparaison.

David Carnoy/CNET Si vous obtenez un joint étanche (avec trois embouts auriculaires de tailles différentes inclus), les ComfoBuds Pro de 1More sonnent non seulement assez bien, mais fonctionnent également bien comme un casque pour passer des appels, avec trois microphones dans chaque écouteur. Il y a une touche de présence dans les aigus et les basses ont un bon punch, ce qui leur donne un profil sonore dynamique – ils ne sont pas décontractés – et ils jouent fort. Vous pouvez basculer entre deux niveaux d’annulation du bruit (ainsi que “off”) à l’aide des commandes tactiles et il y a un mode de transparence pass-through et un mode de réduction du bruit du vent. Vous pouvez également basculer entre tous ces modes à l’aide de l’application compagnon pour iOS et Android. La durée de vie de la batterie est évaluée à six heures avec la suppression du bruit activée et à huit heures avec celle-ci désactivée. Les écouteurs sont classés IPX4 pour la résistance à l’eau, ce qui signifie qu’ils sont résistants aux éclaboussures, comme les AirPods Pro. En bref, si vous ne voulez pas dépenser environ 200 $ pour les AirPods Pro, les 1More ComfoBuds Pro sont une bonne alternative budgétaire (ils coûtent 100 $ mais vous pouvez souvent les trouver à prix réduit). Notez que 1More propose également une version ouverte des ComfoBuds qui est similaire aux AirPods standard et coûte environ 50 $. Cette version Pro est meilleure.

