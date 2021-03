7 étudiants tombent à la mort après la rupture de la balustrade du balcon au collège bolivien (GRAPHIQUE)

Sept étudiants boliviens ont été tués et cinq autres blessés après que la balustrade d’un balcon intérieur se soit cassée et les ait fait chuter, certains jusqu’à quatre étages, au sol.

Alors qu’un grand nombre d’étudiants s’entassaient dans un couloir du quatrième étage de l’Université publique d’El Alto, près de la capitale bolivienne, mardi matin, la balustrade du balcon s’est apparemment déformée et a cédé. Plusieurs élèves ont perdu l’équilibre et sont tombés au sol 17 mètres (55 pieds) plus bas.

Capture d’écran d’une vidéo sur le compte Twitter @amc_munoz





L’horrible incident était capturé par des spectateurs dans le graphique métrage, qui montre également les actions courageuses des étudiants qui ont atteint le bord ouvert pour empêcher les autres de tomber. Quelques victimes ont atterri au troisième étage plutôt que de tomber jusqu’au rez-de-chaussée.

Capture d’écran d’une vidéo sur le compte Twitter @amc_munoz





Les sept décès ont été confirmés par la Force spéciale bolivienne de lutte contre la criminalité. Trois sont morts sur les lieux, tandis que les quatre autres ont péri des suites de leurs blessures dans les hôpitaux autour d’El Alto, selon les médias locaux.

L’incident meurtrier s’est produit lors d’une apparente bagarre dans la foule lors d’un grand rassemblement d’étudiants. La police locale a déclaré après une enquête préliminaire que la balustrade n’était pas correctement soudée et fixée en place, ce qui a conduit à la tragédie.

