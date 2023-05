7 étudiants en génie morts alors qu’un SUV entre en collision avec une camionnette à Guwahati

Sept étudiants en ingénierie ont été tués et six autres blessés lorsqu’un SUV à grande vitesse est entré en collision avec une camionnette à Guwahati, dans l’Assam, tôt ce matin.

L’accident s’est produit près du survol de la ville de Jalukbari. Le SUV à grande vitesse a traversé la séparation de la route et s’est écrasé avec la camionnette venant du côté opposé, a indiqué la police.

Le SUV Scorpio, selon la police, était surchargé de 10 occupants. Le SUV et la camionnette ont été mutilés au-delà de toute reconnaissance, ce qui indique l’intensité de l’accident.

« Le SUV Scorpio a perdu le contrôle et est entré en collision avec une camionnette Bolero », a déclaré un policier. Les occupants étaient des étudiants de l’Assam Engineering College et ont séjourné à l’auberge, a déclaré l’officier.

« Sur les 10 étudiants présents dans le véhicule, sept sont morts sur le coup », a précisé le policier. Parmi les blessés figurent trois étudiants et trois passagers de la camionnette. Ils ont été admis au Guwahati Medical College and Hospital, a indiqué la police.

Les étudiants décédés ont été identifiés comme étant Imon Baruah de Dibrugarh, Kaushik Mohan de Sivasagar, Arindam Bhuwal de Guwahati, Niyor Deka de Guwahati, Upangshu Sarma de Nagaon, Rajkiran Bhuyan de Majuli et Kaushik Baruah de Mangaldoi.

Le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, a exprimé son angoisse face à ces décès. « Extrêmement angoissé par la perte de vies jeunes et précieuses dans l’accident de la route à Jalukbari. Mes plus sincères condoléances à leurs parents et à leurs familles. J’ai parlé aux autorités de GMCH. Toute l’assistance médicale possible est fournie aux blessés », a tweeté le ministre en chef. .

Le ministre en chef s’est également rendu sur les lieux de l’accident ce matin.