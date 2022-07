7 étudiants du comté de Whiteside reçoivent des bourses du Mount St. Clare Education Charitable Trust – Shaw Local

CLINTON, Iowa – Sept étudiants du comté de Whiteside ont reçu des bourses du Mount St. Clare Education Charitable Trust.

Ces récipiendaires sont Kaelyn Goodsman, Brock Mason, Nathan Moeller, Zoey Paone, Cailyn Piercy, Annie Rude et Kaylee Wilkins.

Au total, la fiducie a annoncé avoir attribué 88 bourses d’études universitaires, totalisant environ 216 000 $. Les diplômés doivent provenir d’une école secondaire du comté de Clinton, Iowa, ou du comté de Whiteside, Illinois, et être inscrits dans un collège ou une université de deux ou quatre ans dans l’Iowa.

Les fonds de bourses d’études ont été initialement créés par des familles de la région de Clinton et les Sœurs de Saint-François au profit des étudiants qui fréquentent le Mount St. Clare College et l’Université d’Ashford. En 2012, les différents fonds ont été regroupés pour former la fiducie. Depuis cette date, plus de 1,6 million de dollars en bourses ont été accordés.