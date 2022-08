7 États avec le moins de dettes de carte de crédit

WalletHub a classé les États et le district de Columbia dans l’ordre du plus au moins de dette de carte de crédit en fonction du temps de paiement. Le coût de remboursement est affiché sous la forme d’un nombre négatif car il indique combien d’argent doit être dépensé en intérêts pour payer la dette.

Avec ce nombre et les paiements mensuels par carte de crédit de ceux de chaque État, WalletHub a calculé le temps qu’il faudrait pour rembourser la dette et les frais liés à ces paiements. Pour ce faire, ils ont supposé que les consommateurs payaient un taux d’intérêt d’environ 16,17 %, conformément à la taux d’intérêt moyen sur les comptes avec charges financières .

J o déterminer les états avec la dette de carte de crédit la plus élevée et la plus faible, WalletHub utilisé Données de TransUnion pour obtenir les soldes médians des cartes de crédit des particuliers dans les 50 États et le district de Columbia.

Dette médiane de carte de crédit : 1 857 $

1 857 $ Coût à rembourser : -$145

-$145 Temps jusqu’au paiement : 11 mois et 5 jours

Le Mississippi a la dette de carte de crédit médiane la plus faible, qui représente la moitié des 3 206 $ de l’Alaska, la dette de carte de crédit médiane la plus élevée. Le temps de paiement dans l’état est deux fois plus rapide que dans la District de Columbia, qui a une dette médiane de carte de crédit de 2 788 $ et un délai de remboursement de 17 mois et 3 jours.

Beaucoup d’endroits avec une faible dette de carte de crédit ont également le faible revenu médian pour les travailleurs à temps plein, donc il ne semble pas y avoir de corrélation entre un salaire élevé et un faible endettement. Mais il semble y avoir une corrélation entre un faible endettement et un faible coût de la vie.

Le Mississippi a le seuil de salaire vital le plus bas en Amérique, à 51 754 $, ce qui signifie le montant que votre ménage doit gagner pour couvrir vos dépenses quotidiennes et épargner pour la retraite. C’est nettement inférieur à celui de l’Alaska, l’État avec la dette de carte de crédit la plus élevée, qui a un seuil de salaire vital de 85 083 $.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas : Cette femme de 30 ans a gagné 97 000 $ en revenus passifs grâce à ses 2 livres auto-publiés l’année dernière. Voici comment elle a commencé