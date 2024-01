7 erreurs émotionnelles majeures que commettent même les personnes les plus stables

Malheureusement, la plupart des gens ne savent pas grand-chose de leurs émotions, ni de leur façon de fonctionner, ni de la façon de travailler avec elles de manière saine.

En conséquence, ils finissent par commettre encore et encore les mêmes erreurs émotionnelles, conduisant à des cycles de mauvaise humeur, d’anxiété, de procrastination et de relations tendues, pour n’en nommer que quelques-uns.

Et presque toutes les erreurs émotionnelles dans lesquelles les gens tombent se résument à ce piège :

Ce qui fait du bien maintenant conduit souvent à se sentir pire plus tard.

Les erreurs émotionnelles sont des réponses intuitives à des sentiments douloureux qui apportent souvent un soulagement à court terme mais ne font qu’aggraver le problème à l’avenir.

En tant que psychologue, mon travail consiste à enseigner aux gens comment fonctionnent leurs émotions, afin qu’ils puissent travailler sainement avec elles au lieu d’essayer simplement de les éviter ou de s’en débarrasser avec des solutions rapides.

Voici 7 des erreurs émotionnelles les plus courantes commises même par les personnes les plus stables :

Si vous parvenez à les identifier et à les éviter, vous vous retrouverez beaucoup plus heureux et plus stable émotionnellement.

1. Croire en vos pensées

Être capable de penser, de raisonner et de résoudre des problèmes est une chose merveilleuse. Mais cela peut vous causer des ennuis si vous n’y faites pas attention.

Le problème auquel se heurtent beaucoup de gens, en particulier les gens intelligents, est qu’ils se fient trop à leurs pensées.

Parce que leur pensée est si utile et précise dans certains domaines de la vie – au travail, par exemple – ils supposent que leurs pensées sont toujours utile et précis. Ce qui conduit à une tendance à faire confiance inconditionnellement à leurs pensées.

Mais voici le problème :

Peu importe à quel point vous êtes intelligent, vos pensées peuvent être complètement fausses. Surtout des pensées sur vous-même.

Mais notre façon de penser a un impact direct sur ce que nous ressentons émotionnellement :

Si vous vous dites que vous êtes un perdant, vous allez vous sentir mal.

Si vous vous imaginez gâcher la grande présentation de demain au travail, vous allez vous sentir anxieux.

Si vous répétez mentalement les 225 façons dont votre conjoint vous a fait du tort au cours des 10 dernières années de mariage, vous allez vous sentir en colère.

Malheureusement, de nombreuses personnes intelligentes se retrouvent prises dans des cercles vicieux d’émotions douloureuses parce qu’elles croient à la première pensée qui leur vient à l’esprit et, par conséquent, continuent de penser de cette façon et de générer des quantités toujours croissantes d’émotions douloureuses.

Si vous voulez éviter les spirales d’émotions douloureuses comme la tristesse, la culpabilité ou l’anxiété, cultivez un scepticisme sain à l’égard de vos pensées.

Et rappelez-vous… Ce n’est pas parce que vous pensiez que cela est vrai.

2. Essayer de contrôler vos émotions

La plupart des gens imaginent qu’avec suffisamment d’efforts ou de compétences, ils devraient être capables de contrôler leurs émotions :

Pour se calmer lorsqu’ils se sentent anxieux.

Pour leur remonter le moral quand ils se sentent tristes.

Pour se calmer lorsqu’ils se sentent en colère.

Mais si vous y réfléchissez bien, est-ce un objectif réaliste ?

Si se sentir heureux, par exemple, était aussi simple que d’appuyer sur votre bouton de bonheur, personne n’aurait jamais besoin de consulter des thérapeutes comme moi ou de lire des articles de développement personnel comme celui-ci !

Vous ne pouvez pas contrôler directement vos émotions, pas plus que vous ne pouvez contrôler directement la météo.

Malheureusement, lorsque vous essayez de vous sentir différemment, cela ne se passe généralement pas très bien…

Lorsque vous vous sentez mal émotionnellement, il y a de fortes chances que vous adoptiez l’une des deux approches suivantes : soit vous essayez d’échapper à votre sentiment douloureux, soit vous essayez de le réparer. Le problème est que lorsque vous essayez d’éviter vos sentiments douloureux, vous apprenez à votre cerveau que ces sentiments sont dangereux.

Cela signifie que même si vous « réussissez » à vous sentir mieux sur le moment, votre cerveau aura peur la prochaine fois qu’une émotion surgira, ce qui entraînera une double dose d’émotion douloureuse.

Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez mal ou bouleversé, au lieu de demander Comment puis-je faire disparaître ce sentiment ? Essaye ça: Que puis-je faire même si j’ai le sentiment que cela serait bon pour moi ?

3. Blâmer les choses pour ce que vous ressentez

Même parmi les personnes très instruites, on croit souvent à tort que les choses provoquent des émotions. Parce que c’est certainement le cas…

Lorsqu’un collègue vous fait un commentaire sarcastique au déjeuner, cela se sent comme si le commentaire t’avait mis en colère.

Lorsque votre conjoint oublie de vous acheter quelque chose pour votre anniversaire, cela se sent comme si leur oubli te rendait triste.

Lorsqu’une voiture vous coupe brusquement la route sur l’autoroute, se sent comme si l’autre conducteur vous rendait anxieux.

Mais rien de tout cela n’est vrai.

Nous savons grâce à des décennies de recherche en psychologie et en neurosciences qu’un processus appelé médiation cognitive détermine ce que nous ressentons émotionnellement. En bref, cela signifie que c’est notre interprétation de la signification des choses qui génère des émotions, et non les choses elles-mêmes.

Par exemple, supposons que vous conduisez sur l’autoroute et qu’une voiture passe devant vous, vous demandant venant de la droite et vous coupant la route :

Situation A : Vous pensez en vous-même, Quel con, il aurait pu tuer quelqu’un !

Situation B : Vous pensez en vous-même, Peut-être que sa femme est sur la banquette arrière de la voiture en train d’accoucher et qu’il essaie de se rendre rapidement à l’hôpital.

Même situation et même événement, mais plus que probablement, une réponse émotionnelle complètement différente. Et la raison…

Les choses ne provoquent pas d’émotions. C’est la façon dont vous pensez aux choses qui change ce que vous ressentez.

Bien sûr, cela ne veut pas dire que notre environnement n’a pas d’importance… Lorsque quelque chose de négatif se produit, il est logique que notre interprétation soit négative.

La clé est de réaliser que même si vous avez peu de contrôle sur ce qui vous arrive, vous avez toujours le contrôle sur la façon dont vous choisissez d’y penser.

4. Craignant vos émotions

Voici une question pour vous : supposons que vous touchiez accidentellement une poêle chaude sur la cuisinière. Une douleur brûlante vous envahit le doigt et le bras. La douleur est-elle dangereuse ?

Réponse… Pas du tout.

La douleur n’est pas dangereuse. C’est la façon dont votre cerveau communique le danger.

Dans ce cas, ce qui est dangereux, ce sont les lésions tissulaires qui se produiraient si vous laissiez votre doigt sur la poêle chaude. La douleur n’est qu’un moyen de vous amener à bouger votre doigt et à prévenir le véritable danger.

Le même principe s’applique à la douleur émotionnelle :

Lorsque vous vous sentez terriblement triste après la rupture d’un partenaire de longue date, par exemple, la douleur de la tristesse et du chagrin n’est ni dangereuse ni mauvaise.

Lorsque vous êtes en pleine crise de panique, l’anxiété est terrible, mais elle n’est pas dangereuse.

L’idée clé ici est simplement la suivante :

Ce n’est pas parce que quelque chose semble mauvais que c’est mauvais.

De nombreuses personnes prennent la mauvaise habitude d’essayer d’engourdir ou d’échapper à leurs émotions douloureuses parce qu’elles pensent qu’elles sont dangereuses. Malheureusement, cela a pour effet secondaire involontaire de les aggraver à long terme.

Le secret pour réduire l’intensité et la douleur de vos émotions est de vous rappeler que, aussi inconfortables soient-elles, les émotions ne sont pas dangereuses ni quelque chose à craindre.

5. Faire confiance à vos émotions

Tout comme il est dangereux de croire inconditionnellement à toutes vos pensées, il est tout aussi problématique de faire aveuglément confiance à vos émotions.

Notre culture a tendance à glorifier les émotions. Dès notre plus jeune âge, nous sommes bombardés de messages sur l’importance de « trouver votre passion », de « laisser votre intuition vous guider » et bien sûr de « suivre votre cœur ». Comme si les émotions étaient en quelque sorte des messagers de vérité plus sages et plus précis que, disons, une pensée ou un principe.

Malgré ce que chaque film Disney veut vous faire croire, les émotions sont souvent un terrible guide de notre comportement.

Par exemple:

Lorsque vous vous disputez avec votre conjoint, votre colère peut vous pousser à faire un commentaire mordant ou blessant pour vous venger. Devriez-vous suivre votre cœur sur celui-là ?

Votre réveil sonne et vous vous souvenez que vous aviez dit que vous alliez faire de l’exercice ce matin, mais vous avez juste l’impression que vous avez besoin de 15 minutes de sommeil supplémentaires, alors vous vous retournez et vous dites que vous ferez de l’exercice le soir. Votre intuition est-elle votre meilleur guide sur ce point ?

Peu importe à quel point ils se sentent forts ou à quel point ils semblent mystérieux et sages, le fait est que vos émotions entreront souvent en conflit avec vos valeurs et vos aspirations les plus élevées.

Et si vous prenez l’habitude de faire aveuglément confiance à vos émotions, vous vous préparez à une vie de procrastination chronique, de faible estime de soi et probablement de mauvaise santé.

Pour vraiment réaliser vos rêves et vivre une vie dont vous pouvez être fier, vous devez être capable d’ignorer vos émotions de temps en temps et de garder les yeux rivés sur vos valeurs.

6. Juger vos émotions

Vous vous souvenez plus tôt lorsque nous avons expliqué à quel point cela n’avait aucun sens d’essayer de contrôler vos émotions parce qu’elles ne sont pas réellement sous notre contrôle direct ?

Eh bien, voici une autre implication importante de cette idée :

Si vous n’avez pas de contrôle direct sur vos émotions, cela n’a aucun sens de vous juger à leur juste valeur.

C’est quelque chose que nous savons tous et que nous acceptons tous au sens juridique : personne n’est envoyé en prison pour sentiment en colère. Vous n’êtes envoyé en prison que lorsque vous avez fait quelque chose de mal.

Et la raison ? Nous jugeons les gens en fonction de leurs actions, car celles-ci peuvent être contrôlées. Mais nous ne jugeons pas les gens sur leurs sentiments précisément parce qu’ils ne sont pas sous notre contrôle.

Et pourtant, il y a beaucoup de gens très intelligents – y compris plusieurs avocats avec lesquels j’ai travaillé – qui insistent pour se juger mauvais ou dans l’erreur en raison d’une certaine émotion.

Malheureusement, cela a des effets secondaires désagréables :

Lorsque vous vous jugez négativement parce que vous vous sentez triste, vous vous sentez désormais coupable en plus de votre tristesse.

Lorsque vous vous critiquez pour votre anxiété, vous vous sentez maintenant triste en plus d’être anxieux.

Lorsque vous vous reprochez d’être en colère, vous ressentez maintenant de la honte en plus de la colère.

Se juger sur ce que vous ressentez ne fait qu’intensifier votre détresse.

Vous n’aimez peut-être pas vous sentir anxieux, triste, en colère ou toute autre émotion inconfortable, mais vous critiquer pour cela ne fera qu’empirer les choses.

Pensez plutôt à un petit rappel que j’appelle L’autre règle d’or: Lorsque vous vous sentez déprimé, faites-vous plaisir…