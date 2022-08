7 erreurs de fitness courantes à éviter – Shaw Local

Il est important de suivre les conseils appropriés lors de la poursuite des objectifs de remise en forme. Cependant, avec autant d’informations disponibles en ligne, il peut être difficile de parcourir les conseils et de déterminer ce qui est sûr et efficace et ce qui ne l’est pas.

Les amateurs de fitness peuvent faire certaines erreurs en cours de route pour atteindre leurs objectifs. Reconnaître les pratiques à éviter peut réduire le risque de blessure et produire les résultats souhaités.

1. Sauter l’échauffement

Les échauffements sont essentiels avant un entraînement. Ils aident les muscles du corps à s’acclimater à l’exercice en augmentant progressivement la fréquence cardiaque ainsi que la flexibilité et l’endurance musculaires. Un échauffement peut inclure la marche, le vélo ou de légères répétitions d’exercices.

2. Se laisser emporter par les aliments “faibles en gras”

Selon Lucky 13 Fitness, il est important d’avoir une alimentation équilibrée qui comprend de vrais aliments sains. Beaucoup de gens remplissent leurs chariots de desserts sans sucre ou d’articles sans gras en pensant qu’il s’agit d’une alimentation saine. Lorsque la graisse ou le sucre sont éliminés, des produits chimiques remplacent souvent ces ingrédients. Plutôt que d’adopter un régime extrême, concentrez-vous sur l’équilibre et la modération.

3. “Journées de triche”

Certaines personnes partent du principe que le week-end ou une autre journée moins réglementée est une occasion de se laisser aller et de s’éloigner d’un régime et d’un régime d’exercice. Cela peut être une erreur. Une meilleure approche consiste à trouver une routine suffisamment équilibrée pour qu’une personne n’ait pas l’impression qu’elle doit dérailler pour se livrer.

4. Utiliser l’excuse “je suis occupé”

Il n’y a rien de tel qu’être trop occupé pour faire de l’exercice. Faire de l’exercice une partie nécessaire d’une routine quotidienne nécessite de trouver du temps pour la forme physique. Les individus peuvent avoir besoin de faire de l’exercice tôt le matin avant le travail ou l’école. Si l’exercice semble entraver le temps passé en famille, engagez-vous dans une séance d’entraînement de groupe avec les enfants ou votre conjoint.

5. Pousser trop fort

Beaucoup de gens font de l’exercice en partant du principe que “plus c’est plus”. Des blessures peuvent survenir lorsqu’une personne pousse trop loin dans un entraînement, en particulier si elle soulève plus de poids que son corps ne peut en supporter. Il est essentiel de donner au corps un peu de temps pour récupérer. Le repos aide à prévenir les blessures.

6. Fixer des objectifs vagues

L’établissement d’objectifs de mise en forme aide les gens à atteindre des repères qui leur permettent d’évaluer facilement leur réussite. Des déclarations telles que « je veux perdre du poids » ou « je veux devenir plus fort » rendent difficile la mesure des progrès, car elles manquent de spécificité. Il est préférable de fixer des objectifs fermes, tels que des kilos spécifiques à perdre ou être capable de soulever une certaine quantité de poids à une date prédéterminée.

7. Passer d’un programme à l’autre

Il est tentant d’essayer tout ce que la salle de sport ou le monde du fitness a à offrir. Il est préférable d’apprendre les bases et de s’en tenir à un programme pendant un certain temps avant de passer à un autre ; sinon, vous n’aurez peut-être jamais assez de temps pour maîtriser une routine.

Ce ne sont là que quelques-unes des erreurs de mise en forme à éviter lorsque vous commencez un voyage vers une santé et un bien-être améliorés.