Contrairement à la croyance populaire, la coupe ou le toilettage des ongles n’est pas une déclaration de style mais une partie essentielle des routines d’hygiène et de soins personnels. Des ongles propres et coupés favorisent le bien-être en abritant moins de germes et de saletés. Les manucures régulières ne maintiennent pas seulement les ongles en forme, mais renforcent également vos ongles et vos cuticules (peau à la base des ongles). Cependant, il est important de connaître les techniques de base de soin des ongles afin d’éviter toute blessure ou infection inutile. Les erreurs de coupure des ongles peuvent causer des problèmes comme l’onycholyse, les ongles de hanche, les ongles incarnés (principalement dans les orteils), etc. Voici quelques erreurs courantes que vous devriez essayer d’éviter:

1. Couper les ongles lorsqu’ils sont secs

Les ongles secs sont plus durs et les couper peut être plus difficile. Vous coupez profondément ou la coupe peut ne pas être lisse ou bien formée si elles sont sèches. Au lieu de cela, faites tremper vos ongles dans de l’eau tiède pendant quelques minutes pour ramollir vos ongles avant de les couper.

2. Couper des ongles de formes étranges

Couper ou limer les ongles en formes pointues, en amande, carrées ou autres peut affaiblir les ongles. Des ongles faibles augmentent le risque de se casser ou de s’écailler et peuvent même vous blesser. Alors, coupez les clous d’un bout à l’autre, limez les coins un peu plus rond.

3. Couper la cuticule

Les cuticules sont la fine bande de tissu présente à la base du lit de l’ongle. Ils protègent les racines des ongles et empêchent les germes de pénétrer à l’intérieur de l’ongle. Ne les coupez jamais avec un coupe-ongles car cela pourrait provoquer des griffes ou des infections. Au lieu de cela, utilisez un poussoir à cuticules pour les repousser et vous pouvez gratter la peau morte autour d’eux. Si vous obtenez un hangnail, vous pouvez le couper; cependant, ne l’accrochez ni ne le déchirez. Vous pouvez également utiliser de l’huile de cuticule pour les garder hydratés.

4. Couper les ongles trop courts

Couper les ongles trop courts peut exposer le lit de l’ongle. Cela peut être très douloureux et même provoquer des saignements. Une rupture de la peau de votre main entraîne un risque d’infections. Il est donc recommandé de couper les ongles courts mais de ne jamais les couper assez profondément pour exposer le lit de l’ongle. Vous pouvez également simplement limer les ongles si vos ongles sont trop courts pour être coupés.

5. Limage des clous dans les deux sens

Les ongles sont des tissus fibreux qui peuvent acquérir des fissures lors de l’écrêtage. Ces fissures affaiblissent les ongles et provoquent des écaillements. C’est pourquoi le limage des ongles est une étape importante qui rend les bords uniformes et lisses. Cependant, le limage d’avant en arrière peut provoquer des micro-fissures dans les ongles qui les amènent à se casser facilement. Alors, n’oubliez pas de limer vos ongles dans une seule direction pour maintenir leur force.

6. Utilisation d’outils de coupe de clous courants

Il est préférable de ne pas partager vos outils de soin des ongles, mais si vous utilisez des outils courants, vous devez désinfecter les outils avant et après les avoir utilisés. Cela aidera à réduire vos chances de contracter une infection. Vous pouvez les nettoyer avec une solution désinfectante alcoolisée et frotter les outils à l’aide d’une brosse imbibée de désinfectant. Laissez-les sécher avant de les utiliser.

7. Négliger d’hydrater les ongles

Tailler ou limer les ongles peut faire perdre de l’humidité aux ongles, les rendant déshydratés. Cela peut empirer avec l’âge et les ongles peuvent devenir durs et perdre leur texture lisse. Pour protéger vos ongles du dessèchement, appliquez toujours une crème hydratante pour les mains après avoir coupé vos ongles et massez doucement vos ongles et cuticules.

Pour plus d’informations, lisez notre article sur Conseils de soins des ongles.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.