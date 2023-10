Les ballonnements sont un inconfort trop courant causé par divers facteurs, notamment les choix alimentaires, les problèmes digestifs et les menstruations. Soulager les symptômes peut être difficile, mais le soulagement peut être trouvé dans les endroits les plus inattendus, et la plupart des gens en ont déjà dans leur cuisine. Certaines épices et herbes peuvent favoriser la santé intestinale et aider à soulager les gaz emprisonnés.





Voici les meilleures et les pires épices contre les ballonnements et comment les utiliser.







Le gingembre est une plante à feuilles originaire de certaines régions d’Asie, comme la Chine, l’Inde et le Japon. Elle est connue pour ses fleurs jaune-vert, mais l’épice de gingembre provient de la tige souterraine de la plante. Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et anti-ulcéreuses, le gingembre est utilisé depuis longtemps en médecine. Des recherches ont montré que le gingembre peut améliorer la motilité gastrique, réduisant ainsi les crampes intestinales, les flatulences et les ballonnements. De plus, cela peut même aider à réduire les nausées et les vomissements.







Foenicule vulgairecommunément appelé fenouil, possède de nombreux bienfaits pour la santé. Ce légume bulbeux d’automne contient des antioxydants et des composés antimicrobiens, anti-inflammatoires et antifongiques. Cependant, ce sont les graines de fenouil qui favorisent la santé intestinale et améliorent les ballonnements.





Les graines de fenouil contiennent des agents antispasmodiques et anétholiques, favorisant des contractions musculaires intestinales saines. De plus, les propriétés antibactériennes et antibiotiques du fenouil peuvent améliorer la digestion en réduisant le nombre de micro-organismes indésirables dans l’intestin. Les graines de fenouil ont un goût légèrement sucré, elles sont donc généralement utilisées comme assaisonnement. Cependant, de nombreuses personnes font tremper les graines de fenouil dans de l’eau chaude pour faciliter la digestion après les repas.











Le Cuminum cyminum La plante, originaire de la Méditerranée orientale et de l’Asie du Sud, fait partie de la famille du persil. Ses graines, entières ou moulues, constituent un aliment de base dans de nombreuses cuisines culturelles. Ils offrent un arôme audacieux qui ajoute une saveur distincte à de nombreux plats. Mais leurs avantages ne s’arrêtent pas là. Les graines de cumin sont couramment utilisées en médecine pour traiter diverses maladies.





Le cumin a des effets antidiabétiques, anti-inflammatoires et cardio-protecteurs, en plus de son influence sur la santé intestinale. Des recherches ont montré que le cumin soutient la production de bile, essentielle à la digestion et à l’absorption des nutriments. Une meilleure digestion aide à réduire les ballonnements et à prévenir les crampes d’estomac.







Le poivre noir est peut-être l’une des épices les plus polyvalentes en cuisine. Il rehausse de nombreuses recettes, des soupes aux salades, en passant par les ragoûts et les sautés. Mais il offre bien plus qu’une délicieuse saveur terreuse. Il contient également de la pipérine, un composé puissant dont il est prouvé qu’il améliore la digestion et améliore l’absorption des nutriments.





Les composés du poivre noir favorisent également la circulation sanguine vers le tractus gastro-intestinal et aident à stimuler la libération des enzymes digestives nécessaires à la digestion des aliments. Une meilleure digestion entraîne moins de ballonnements.







La cannelle est l’une des épices les plus utilisées au monde. Il a une saveur douce et boisée avec une touche d’agrumes et d’épices. On l’associe le plus souvent à la période des fêtes, mais la cannelle offre des bienfaits pour la santé toute l’année.





Des recherches ont montré que la cannelle peut remédier à de nombreuses affections et symptômes, notamment les vomissements, les flatulences, la toux, le rhume, la perte d’appétit et la fatigue. La cannelle peut aider à favoriser la circulation sanguine, à favoriser une digestion saine et à soulager les ballonnements.







Les graines de coriandre sont une épice aromatique qui ajoute une saveur puissante à divers plats. Cependant, ils offrent également de nombreux avantages importants pour la santé, notamment en aidant à la digestion. Lorsqu’elle est ajoutée à un plat, la coriandre peut aider à accélérer le processus de digestion.





La coriandre présente également des propriétés antibactériennes, qui peuvent aider à maintenir un microbiome intestinal sain. Il contribue également aux activités antioxydantes, aidant à débarrasser le corps des radicaux libres et à réduire l’inflammation.







La cardamome est une épice de la famille du gingembre souvent utilisée dans les cuisines indiennes, comme le curry, le chai et le Kheer. On le trouve entier dans sa gousse, décortiqué ou broyé en une fine poudre. Il possède une saveur unique qui peut être ajoutée aux plats sucrés et salés, permettant aux utilisateurs de profiter de ses nombreux bienfaits pour la santé.





La cardamome possède des propriétés antibactériennes, antioxydantes, anti-inflammatoires et diurétiques. Il a été utilisé pour traiter divers problèmes de santé, notamment les infections parodontales, l’asthme, la jaunisse congestive et l’indigestion. Il peut vous aider à combattre les gaz après un repas et, comme il s’agit d’un diurétique, il peut aider à éliminer l’excès de liquide qui pourrait contribuer à une sensation de ballonnement.







Malheureusement, toutes les épices ne réduisent pas les gaz excessifs, certaines peuvent même provoquer des ballonnements.





Comme l’ail, les oignons contiennent des fructanes qui peuvent provoquer des ballonnements gastro-intestinaux. À mesure que les fructanes fermentent, ils attirent plus d’eau dans les intestins, provoquant des troubles digestifs importants sous forme de ballonnements et de diarrhée. Le Chili: La capsaïcine, le principal composant des piments, a été associée à des symptômes gastro-intestinaux intenses. Si l’épice peut augmenter la satiété lors des repas, elle peut également provoquer des douleurs, des sensations de brûlure, des nausées et des ballonnements.







De nombreux facteurs peuvent contribuer aux ballonnements, le plus courant étant l’excès de gaz. Un excès de gaz intestinaux est généralement le signe que le tube digestif ne fonctionne pas comme il le devrait. Les gaz peuvent s’accumuler en raison d’une prolifération bactérienne dans l’intestin, d’une malabsorption des glucides ou de troubles digestifs fonctionnels comme le syndrome du côlon irritable (SCI).





Le contenu digestif peut également jouer un rôle dans les ballonnements. La constipation et les occlusions intestinales peuvent faire en sorte que les aliments récemment consommés restent plus longtemps dans les intestins, provoquant ainsi une expansion de tout pour contenir le volume supplémentaire. La prise de poids peut également provoquer des ballonnements. L’excès de graisse viscérale peut réduire le volume abdominal et provoquer des troubles de la digestion.





Les ballonnements peuvent également être cycliques en raison des fluctuations hormonales. L’œstrogène provoque une rétention d’eau, tandis que l’œstrogène et la progestérone peuvent ralentir ou accélérer la motilité gastrique. Chaque corps est unique, les déclencheurs de ballonnements peuvent donc varier d’un individu à l’autre. Si vous avez des inquiétudes quant à l’origine de vos ballonnements chroniques, il est préférable de consulter votre médecin.







Il existe plusieurs façons d’incorporer des épices à votre routine, mais la meilleure méthode peut dépendre du type d’épice utilisé. Pour utiliser des épices contre les ballonnements, pensez à :





Les tremper pour du thé chaud

Les ajouter aux smoothies

Cuisson des currys

Les ajouter aux salades

Les incorporer aux vinaigrettes







En plus des changements alimentaires, il existe d’autres habitudes que vous pouvez adopter pour prévenir les ballonnements. Pour aider les gaz à circuler dans le système digestif, pensez à intégrer ces comportements à votre mode de vie :





Mangez lentement au moment des repas et mâchez bien vos aliments.

Essayez de manger de petits repas fréquents.

Asseyez-vous droit pendant que vous mangez et pendant au moins 30 minutes après votre repas.

Buvez des boissons à température ambiante.

Faites une promenade après les repas.





Un excès de gaz est normal de temps en temps. Cependant, il est peut-être temps de consulter un médecin si le problème persiste malgré les efforts déployés pour trouver un soulagement. Si vous avez essayé des traitements en vente libre (OTC) et mis en œuvre des changements alimentaires en vain, envisagez de prendre rendez-vous avec votre médecin.







Malheureusement, les ballonnements et les gaz excessifs ne sont pas rares. De nombreuses personnes souffrent de difficultés digestives, entraînant des ballonnements indésirables. Les changements alimentaires, comme l’incorporation de certaines épices, peuvent aider à prévenir et à gérer les ballonnements. Les épices, comme le cumin, le poivre noir, le gingembre, les graines de fenouil, les graines de coriandre, la cannelle et la cardamome, peuvent favoriser la santé digestive et prévenir les gaz excessifs.





Cependant, certaines épices peuvent nuire à la santé intestinale et provoquer des ballonnements. Les épices comme le piment, l’oignon et l’ail peuvent perturber la digestion et favoriser l’accumulation de gaz.





Si les crises de gaz occasionnelles sont normales, les ballonnements chroniques ne le sont pas. Si vous ressentez des ballonnements chroniques, malgré les efforts déployés pour réduire l’inconfort, il est préférable de demander conseil à votre professionnel de la santé.