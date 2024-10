7-Eleven va fermer plus de 400 emplacements. Voici ce qu’il faut savoir.

7-Eleven, l’enseigne emblématique de dépanneurs, prévoit de fermer plus de 400 établissements « sous-performants » en Amérique du Nord, a annoncé jeudi sa société mère basée au Japon.

Une partie des 13 000 établissements 7-Eleven aux États-Unis et au Canada connaissent un ralentissement des ventes, une diminution du trafic piétonnier et des pressions inflationnistes, Seven & I Holdings a déclaré dans un rapport sur les résultats trimestriels. L’entreprise prévoit fermer 444 emplacements, soit environ 3 % de ses magasins nord-américains.

Elle exploite également plus de 21 000 magasins au Japon.

Les achats de cigarettes, autrefois une catégorie de vente clé pour les magasins de proximité, ont chuté de 26 % depuis 2019, le déplacement des ventes vers d’autres produits à base de nicotine n’expliquant pas une grande partie de la différence, a noté la chaîne.

« L’économie nord-américaine est restée globalement robuste grâce à la consommation des salariés à revenus élevés, malgré un taux d’intérêt élevé et inflationniste persistant et un environnement d’emploi qui se détériore », a déclaré Seven & I dans un communiqué. libérer. « Il y avait une approche plus prudente de la consommation, en particulier parmi les salariés à revenus moyens et faibles. »

Le détaillant a refusé de fournir des détails sur l’emplacement des magasins qui seraient fermés ou sur le moment où les fermetures auraient lieu.

« Conformément à notre stratégie de croissance à long terme, nous examinons et optimisons continuellement notre portefeuille pour offrir une commodité là où, quand et comment les clients en ont besoin. Dans le cadre de cela, nous avons pris la décision d’optimiser un certain nombre d’actifs non essentiels qui ne rentrent pas dans notre stratégie de croissance. Dans le même temps, nous continuons d’ouvrir des magasins dans des zones où les clients recherchent plus de commodité », a déclaré 7-Eleven à CBS MoneyWatch.

Un regard sur les dégâts causés par l’ouragan Milton dans toute la Floride

Le nouveau documentaire du consultant politique James Carville emmène les téléspectateurs à huis clos

Séances du samedi : Waxahatchee interprète « Tigers Blood »