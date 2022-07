7-Eleven supprime 880 emplois dans le cadre de sa restructuration

La chaîne de dépanneurs 7-Eleven a supprimé environ 880 emplois dans les entreprises aux États-Unis, a appris CNBC, environ un an après avoir finalisé son acquisition de 21 milliards de dollars de son concurrent C-store et station-service Speedway.

7-Eleven appartient au conglomérat de distribution japonais Seven & i Holdings, qui a subi plus tôt cette année la pression de la société d’investissement ValueAct Capital basée à San Francisco. envisager des alternatives stratégiques. ValueAct avait exhorté Seven & i à se concentrer sur 7-Eleven, et il a soutenu une nouvelle liste d’administrateurs au conseil d’administration de la société japonaise.

Plus récemment, les entreprises aux États-Unis ont été aux prises avec l’inflation sur tout, du carburant à la main-d’œuvre en passant par les loyers, qui pèsent sur les bénéfices. De nombreuses entreprises interrompent désormais leurs embauches ou commencent à licencier, alors qu’elles recherchent des opportunités de réduire leurs dépenses.

7-Eleven a également dû faire face à des prix plus élevés aux pompes à essence, ce qui a conduit certains consommateurs à retarder le remplissage du réservoir ou à acheter des produits supplémentaires dans ses magasins de détail.

7-Eleven exploite plus de 13 000 emplacements en Amérique du Nord, selon le dernier rapport annuel de sa société mèredont environ 9 500 sont sous sa bannière éponyme.

L’entreprise n’a pas immédiatement confirmé le nombre d’employés qu’elle compte aux États-Unis.

“Comme pour toute fusion, notre approche d’intégration comprend l’évaluation de notre structure organisationnelle combinée”, a déclaré un porte-parole de 7-Eleven à CNBC dans un communiqué envoyé par courrier électronique. “L’examen a été ralenti par Covid-19 mais est maintenant terminé, et nous finalisons la structure organisationnelle future.”

La personne a déclaré que les suppressions concernaient certains emplois dans les centres de support d’Irving, au Texas et d’Enon, dans l’Ohio, ainsi que des postes de support sur le terrain.

“Ces décisions n’ont pas été prises à la légère, et nous nous efforçons de soutenir les employés concernés, notamment en fournissant des services de transition de carrière”, a déclaré le porte-parole de l’entreprise.

7-Eleven a acheté Speedway afin de renforcer sa présence aux États-Unis, en particulier dans le Midwest et le long de la côte Est. La Federal Trade Commission, cependant, a accusé le rachat de la filiale Speedway de Marathon de violer les lois antitrust fédérales. 7-Eleven a ensuite été condamné à vendre plus de 200 points de vente pour régler l’affaire.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.