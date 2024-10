7-Eleven ferme près de 450 magasins en Amérique du Nord pour sous-performance

Près de 450 magasins 7-Eleven en Amérique du Nord ferment leurs portes pour sous-performance, selon l’entreprise.

Seven & I Holdings, la société mère de 7-Eleven basée au Japon, a annoncé jeudi dans un rapport sur ses résultats que 444 magasins 7-Eleven fermaient en raison d’une baisse des ventes, en particulier des ventes de cigarettes, ainsi que d’une baisse du trafic et de l’inflation.

La liste des magasins qui fermeront n’a pas été publiée.

PLUS DE 2 M DE BALANÇOIRES DE NOURRISSONS RAPPELÉES APRÈS 5 DÉCÈS

7-Eleven compte 13 000 magasins aux États-Unis et au Canada, ce qui signifie que les fermetures n’auraient qu’un impact sur 3 % du portefeuille de l’entreprise.

La chaîne de magasins de proximité a été confrontée à six mois consécutifs de baisse de trafic, dont une baisse de 7,3 % en août.

« L’économie nord-américaine est restée globalement robuste grâce à la consommation des salariés à revenus élevés, malgré un taux d’intérêt élevé et inflationniste persistant et un environnement d’emploi qui se détériore », a déclaré Seven & I Holdings dans un communiqué de résultats. « Dans ce contexte, il y a eu une approche plus prudente de la consommation, en particulier parmi les salariés à revenus moyens et faibles. »

La chaîne a souligné que les ventes de cigarettes, autrefois la catégorie de vente la plus importante pour les magasins de proximité, ont chuté de 26 % depuis 2019 et que le déplacement des ventes vers d’autres produits à base de nicotine n’a pas réussi à faire une grande différence.

L’entreprise a annoncé qu’elle transformerait ses magasins pour qu’ils soient centrés sur l’alimentation, qui est désormais la catégorie la plus vendue.

LE SAM’S CLUB VOIT UNE AUGMENTATION DES ADHÉSIONS PREMIUM ALORS QUE IL MISE SUR L’INNOVATION TECHNIQUE

OBTENEZ FOX BUSINESS EN DÉPLACEMENT EN CLIQUANT ICI

Seven & I Holdings s’efforce d’être « un groupe de vente au détail de classe mondiale centré sur son secteur alimentaire et qui mène l’innovation dans le secteur de la vente au détail grâce à des stratégies de croissance mondiale centrées sur l’activité 7-Eleven et une utilisation proactive de la technologie », a déclaré la société.

En juillet, la chaîne de magasins de proximité a annoncé qu’elle vendrait également des produits alimentaires internationaux populaires, notamment du lait, du pain, des sandwichs aux œufs et des ramen au miso, dans ses magasins américains.