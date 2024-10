7-Eleven ferme plus de 400 emplacements

New York

CNN

—



Plusieurs centaines de succursales 7-Eleven « sous-performantes » en Amérique du Nord ferment leurs portes, a annoncé le dépanneur.

Seven & I Holdings, la société mère de la chaîne basée au Japon, a révélé jeudi dans un rapport sur les résultats que 444 établissements 7-Eleven fermaient leurs portes en raison de divers problèmes, notamment le ralentissement des ventes, la baisse du trafic, les pressions inflationnistes et une diminution de la consommation de cigarettes. achats.

Une liste précise des sites de fermeture n’a pas été immédiatement publiée. La chaîne compte plus de 13 000 magasins aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le nombre de fermetures représentant donc 3 % de son portefeuille.

Dans son gains libérerSeven & I ont déclaré que même si l’économie nord-américaine est « globalement robuste », elle a remarqué une « approche plus prudente de la consommation » de la part des salariés à revenus moyens et faibles en raison de l’inflation persistante, des taux d’intérêt élevés et d’un environnement d’emploi « détérioré ». .

Une combinaison de ces facteurs a entraîné une baisse du trafic de 7,3 % en août, couronnant six mois consécutifs de baisse.

La chaîne a également souligné que les achats de cigarettes, qui constituaient autrefois la principale catégorie de ventes des magasins de proximité, ont chuté de 26 % depuis 2019. Un déplacement marqué des ventes vers d’autres produits à base de nicotine, comme le Zyn, n’a pas compensé la différence.

7-Eleven a déclaré à CNN dans un communiqué qu’elle « examine et optimise en permanence son portefeuille » et que les magasins fermés font partie de sa stratégie de croissance, ajoutant que la chaîne continue « d’ouvrir des magasins dans des zones où les clients recherchent plus de commodité ».

Les 444 fermetures constituent un « élagage doux de la chaîne pour la maintenir efficace et rentable », selon Neil Saunders, analyste du secteur de la vente au détail et directeur général de GlobalData Retail.

« Les sites fermés ont probablement souffert d’une baisse disproportionnée du trafic piétonnier et des clients alors que les consommateurs luttent contre la hausse des prix des denrées alimentaires et réduisent les quantités qu’ils achètent », a déclaré Saunders à CNN. « Dans certains domaines, la concurrence accrue des magasins en ligne et des magasins de valeur aura également des conséquences néfastes, les consommateurs recherchant des prix plus bas. »

Parallèlement, 7-Eleven a déclaré qu’elle continuerait à investir dans l’alimentation aux États-Unis, car il s’agit désormais de la catégorie de ventes la plus élevée et d’une attraction majeure pour les clients. Des concurrents comme Wawa et Sheetz obtiennent des scores de satisfaction client plus élevés pour leurs offres globales, tandis que 7-Eleven se classe bien plus bas, selon une enquête récente.

Les derniers résultats financiers de l’entreprise surviennent dans le contexte d’une offre de rachat du propriétaire de Circle-K, Couche-Tard, qui a augmenté son offre de 8 milliards de dollars pour la porter à 47,2 milliards de dollars cette semaine.