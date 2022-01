7 détails effrayants dans le meurtre de Julii Johnson, y compris des textes écœurants « LOL » et un triangle amoureux jaloux

Elle a ajouté plus tard : « Vous connaissez votre rôle, votre part, là-dedans et vous devez vivre avec, tous les jours. »

« J’espère qu’ils trouveront la personne qui a commis ce crime odieux. La police de l’État du Michigan et la police de Warren ont illégalement obtenu mon ADN et forcé des preuves contre moi pour faire croire que j’ai commis ce crime. »

Les enquêteurs avec des unités canines ont ensuite fouillé la zone et trouvé les preuves.

Alors que Gibson s’enfuyait de la scène du crime, il a jeté des gants et une arme de poing Smith & Wesson 9MM le long de la piste sur laquelle il était venu avant de retourner au véhicule de Rider.

Selon Click On Detroit, des SMS effrayants ont été envoyés entre Griffin et Rider quelques heures seulement avant le meurtre.

Il a tiré sur la femme alors qu’elle quittait la maison de son petit ami et montait dans sa voiture vers 7h30.

Le jour où Johnson a été tué, Rider a conduit Gibson dans son quartier et a garé sa voiture devant un LA Fitness à proximité.

Il y a eu plusieurs coups de feu sur son torse et un sur son front, selon The Detroit News.

« Tout ce meurtre est survenu à cause de la jalousie enragée d’une femme », a déclaré le procureur du comté de Macomb, Eric Smith.

Vous trouverez ci-dessous certains des détails les plus effrayants de l’horrible attaque.

Marcie Griffin, George Rider et Eric Gibson ont tous été condamnés à perpétuité pour le meurtre.

Marcie Griffin, George Rider et Eric Gibson ont tous été reconnus coupables du meurtre

Les détails du meurtre tragique ont été révélés depuis et impliquent des détails choquants d’un ex intrigant à des textes effrayants sur l’attaque prévue.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.